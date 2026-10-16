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Ander Herrera, ancien joueur de Manchester United, explique sa décision de jouer gratuitement pour le Real Saragosse, le club de son enfance
De retour chez soi pour aider
Herrera joue actuellement sans rémunération après avoir retrouvé Saragosse, le club de son enfance. Le joueur de 37 ans a fait ce retour chargé d’émotion pour aider le club espagnol à évoluer en troisième division. Herrera avait gagné des sommes importantes au cours de ses cinq années à Old Trafford, avant de toucher plusieurs autres millions au Paris Saint-Germain.
De retour là où sa carrière a commencé, l’Espagnol reverse l’intégralité de son salaire hebdomadaire de 5 500 £ à la fondation du club. Son retour intervient à un moment crucial pour le sextuple vainqueur de la Coupe du Roi. Saragosse a quitté le football professionnel en mai, après une décennie de problèmes financiers et de controverses judiciaires.
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S’exprimant sur la chaîne YouTube Rio Ferdinand Presents, Herrera a expliqué pourquoi il avait proposé de jouer gratuitement. Il estime devoir toute sa carrière à l’équipe qui lui a donné sa première chance.
« Je dois beaucoup à ce club, à ces gens, a expliqué Herrera. Parce que sans le Real Saragosse, je ne serais probablement jamais devenu joueur professionnel. Et maintenant que le club traverse une période difficile, je pense que nous tous, les supporters, avons la responsabilité d’aider l’équipe et le club. »
Le milieu de terrain a ajouté que ses réussites passées avaient rendu cette décision financière facile à prendre : « Je suis très fier de ce que j’ai accompli dans le football, mais aussi sur le plan financier. Je n’ai donc pas besoin de cet argent. Je voulais jouer gratuitement. »
Porté par la passion et la fierté
Herrera a exprimé son vif désir de rendre au football ce qu’il lui a apporté et de laisser un héritage durable avant de raccrocher les crampons. Il considère son retour dans sa ville natale comme un devoir accompli par amour plutôt que comme un travail.
« Je pense que nous devons aussi rendre quelque chose au football, vous savez, et je voulais le faire parce que je ne suis pas seulement un footballeur professionnel, je suis aussi un passionné de football et j’aime ce que je fais », a déclaré Herrera. « Et un jour, probablement bientôt, quand j’aurai pris ma retraite, je veux être fier de ce que j’ai accompli au cours de ma carrière. »
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À la lutte pour la montée
Le pari semble porter ses fruits sur le terrain en ce début de saison. Le Real Zaragoza occupe actuellement la tête du groupe B de la Primera Federacion, avec cinq victoires lors de ses sept premiers matches. Herrera cherchera à maintenir cette dynamique alors que l’effectif vise une remontée immédiate dans les divisions supérieures. Chaque résultat positif rapproche le club du moment où il pourra laisser derrière lui ses difficultés extrasportives.
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