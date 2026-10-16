S’exprimant sur la chaîne YouTube Rio Ferdinand Presents, Herrera a expliqué pourquoi il avait proposé de jouer gratuitement. Il estime devoir toute sa carrière à l’équipe qui lui a donné sa première chance.

« Je dois beaucoup à ce club, à ces gens, a expliqué Herrera. Parce que sans le Real Saragosse, je ne serais probablement jamais devenu joueur professionnel. Et maintenant que le club traverse une période difficile, je pense que nous tous, les supporters, avons la responsabilité d’aider l’équipe et le club. »

Le milieu de terrain a ajouté que ses réussites passées avaient rendu cette décision financière facile à prendre : « Je suis très fier de ce que j’ai accompli dans le football, mais aussi sur le plan financier. Je n’ai donc pas besoin de cet argent. Je voulais jouer gratuitement. »