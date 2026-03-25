Ancien joueur de la Juventus, comment se déroule la saison d'Alberto Costa à Porto : un passeur décisif qui intéresse le Paris Saint-Germain

Le 24 juillet 2025, la Juventus a annoncé le transfert d'Alberto Costa au FC Porto, après seulement sept mois passés à Turin, avec un bilan de 14 apparitions et aucun but.





Comme l'indiquait le communiqué du club bianconero : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le club de Porto FC pour le transfert définitif des droits sportifs du joueur Alberto Oliveira Baio, moyennant une somme de 15 millions d'euros, payable en quatre exercices, ainsi que des primes variables pouvant atteindre un maximum de 1 million d'euros. Cette opération génère un impact économique positif sur l'exercice en cours d'environ 2,3 millions d'euros, net des frais accessoires ».





Le Portugais, né en 2003, avait été acheté définitivement en janvierpour « 12,5 millions d’euros, payables en quatre exercices, auxquels s’ajoutent des frais accessoires s’élevant à 1,3 million d’euros et des primes d’un montant ne dépassant pas 2,5 millions d’euros, sous réserve de la réalisation de certains objectifs sportifs ».





Recruté en janvier par Cristiano Giuntoli, Alberto Costa avait été cédé en juillet par Damien Comolli, après le remaniement de la direction de la Juventus à la fin de la saison dernière. Dans le même temps, Comolli avait recruté Joao Mario à Porto, avant de le céder en janvier à Bologne, club avec lequel une négociation est probable pour le transfert définitif de l'ailier.