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Alberto CostaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Ancien joueur de la Juventus, comment se déroule la saison d'Alberto Costa à Porto : un passeur décisif qui intéresse le Paris Saint-Germain

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L'ailier portugais réalise une bonne saison à Porto, après sept mois sans relief passés à la Juventus en 2025

Le 24 juillet 2025, la Juventus a annoncé le transfert d'Alberto Costa au FC Porto, après seulement sept mois passés à Turin, avec un bilan de 14 apparitions et aucun but.


Comme l'indiquait le communiqué du club bianconero : « Juventus Football Club S.p.A. annonce avoir conclu un accord avec le club de Porto FC pour le transfert définitif des droits sportifs du joueur Alberto Oliveira Baio, moyennant une somme de 15 millions d'euros, payable en quatre exercices, ainsi que des primes variables pouvant atteindre un maximum de 1 million d'euros. Cette opération génère un impact économique positif sur l'exercice en cours d'environ 2,3 millions d'euros, net des frais accessoires ».


Le Portugais, né en 2003, avait été acheté définitivement en janvierpour « 12,5 millions d’euros, payables en quatre exercices, auxquels s’ajoutent des frais accessoires s’élevant à 1,3 million d’euros et des primes d’un montant ne dépassant pas 2,5 millions d’euros, sous réserve de la réalisation de certains objectifs sportifs ».


Recruté en janvier par Cristiano Giuntoli, Alberto Costa avait été cédé en juillet par Damien Comolli, après le remaniement de la direction de la Juventus à la fin de la saison dernière. Dans le même temps, Comolli avait recruté Joao Mario à Porto, avant de le céder en janvier à Bologne, club avec lequel une négociation est probable pour le transfert définitif de l'ailier.

  • LES NUMÉROS INDIVIDUELS

    C'est vrai, mais comment s'est déroulée jusqu'à présent la saison d'Alberto Costa à Porto ? D'un point de vue statistique, le latéral a disputé 36 matches (22 en championnat, 9 en Ligue Europa et 5 en Coupe du Portugal), pour un total de 2 392 minutes sur le terrain. Alberto Costa n'a pas marqué de but, mais a délivré 7 passes décisives. Il a reçu 8 cartons jaunes au total, sans aucune expulsion.


    Sur ses 22 apparitions en championnat, l'ancien joueur de la Juve en a disputé 18 en tant que titulaire et 4 en tant que remplaçant ; sur ses 9 apparitions en Ligue Europa, 6 en tant que titulaire et 3 en tant que remplaçant ; et sur ses 5 apparitions en Coupe du Portugal, 2 en tant que titulaire et 3 en tant que remplaçant.

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  • CE QU'A FAIT L'ÉQUIPE

    Cette saison, Alberto Costa a progressé et gagné en maturité, s'imposant comme l'un des atouts majeurs de l'équipe en tête du classement, le FC Porto de Francesco Farioli, qui, après 27 journées sur 34, compte 7 points d'avance sur le Sporting Lisbonne (qui a toutefois un match en moins). En Europe aussi, tout va bien pour les Dragoes, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale de l'Europa League (où ils affronteront Nottingham Forest). Enfin, en Coupe du Portugal, Porto disputera la demi-finale contre le Sporting Lisbonne.

  • LES YEUX DU PSG

    Les bonnes performances d'Alberto Costa ont attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, qui s'était intéressé à lui en janvier et qui l'envisagerait encore comme une option pour le poste d'arrière droit.


    Les Français l'ont inscrit sur leur liste pour la saison prochaine et envisagent de passer à l'action pour tenter de devancer la concurrence de la Premier League.


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