Le parcours vers la Coupe du monde 2030 a commencé sur une fausse note pour le Brésil, qui a eu du mal à avoir un impact lors de son match amical international contre l’Australie vendrediCarlo Ancelotti a signé le pire départ ex aequo de l’histoire pour un sélectionneur du Brésil après un match nul 1-1 contre l’Australie à Townsville. À Townsville, le géant sud-américain semblait se diriger vers une défaite démoralisante jusqu’à ce que Rayan surgisse dans les derniers instants du match.

Après une élimination décevante en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les attentes étaient élevées pour une performance dominante qui devait marquer un nouveau départ. Au lieu de cela, cette prestation terne a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, les supporters se demandant si le légendaire entraîneur italien est l’homme de la situation pour mener la reconstruction.