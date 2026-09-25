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Ancelotti sous le feu des critiques ! Le sélectionneur italien égale le pire début de l'histoire du Brésil alors que la Seleção arrache le nul contre l'Australie
La pression monte sur Ancelotti après le match nul face à l’Australie
Le parcours vers la Coupe du monde 2030 a commencé sur une fausse note pour le Brésil, qui a eu du mal à avoir un impact lors de son match amical international contre l’Australie vendrediCarlo Ancelotti a signé le pire départ ex aequo de l’histoire pour un sélectionneur du Brésil après un match nul 1-1 contre l’Australie à Townsville. À Townsville, le géant sud-américain semblait se diriger vers une défaite démoralisante jusqu’à ce que Rayan surgisse dans les derniers instants du match.
Après une élimination décevante en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les attentes étaient élevées pour une performance dominante qui devait marquer un nouveau départ. Au lieu de cela, cette prestation terne a déclenché une vague de critiques sur les réseaux sociaux, les supporters se demandant si le légendaire entraîneur italien est l’homme de la situation pour mener la reconstruction.
- AFP
Statistiquement, le pire début de l’histoire du Brésil
Les données fournies par DataESPN mettent en lumière l’ampleur des difficultés de l’ancien entraîneur du Real Madrid et de l’AC Milan. Après 18 matches à la tête de la sélection brésilienne, Ancelotti affiche un taux d’efficacité de seulement 63 % et égale Carlos Alberto Parreira pour le pire départ après 18 matches de n’importe quel sélectionneur dans l’histoire de la Seleção.
Le bilan d’Ancelotti s’élève actuellement à dix victoires, quatre nuls et quatre défaites. Si dix victoires peuvent sembler respectables dans d’autres contextes, le poids du maillot du Brésil exige bien davantage. À l’inverse, Parreira avait atteint le cap des 18 matches sur deux passages différents, en 1983 et en 1991, avec un bilan de neuf victoires, sept nuls et seulement deux défaites.
Le fossé entre Ancelotti et les grands du passé
Lorsqu’on examine le classement historique des sélectionneurs du Brésil après 18 matches, l’écart entre Ancelotti et ses prédécesseurs saute aux yeux. Vanderlei Luxemburgo détient le record du départ le plus clinique, avec un impressionnant taux de réussite de 87 % grâce à 15 victoires et une seule défaite.
Même des sélectionneurs plus récents ont fait nettement mieux que l’actuel titulaire du poste. Tite, qui a dirigé l’équipe lors des cycles 2018 et 2022, a affiché un taux d’efficacité de 83,3 % sur ses 18 premiers matches, avec 14 victoires. Ancelotti se retrouve également derrière des noms comme Dunga, Luiz Felipe Scolari et Mano Menezes. Les statistiques suggèrent que le Brésil traverse actuellement l’une de ses périodes les moins productives en termes de résultats, ce qui alimente encore davantage le récit d’un « Ancelotti sous pression ».
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Une route difficile attend l’Italienne
Alors que les supporters s’impatientent, Ancelotti doit rapidement trouver un moyen d’améliorer le rendement de son équipe. Le calendrier n’offre guère de répit puisque le Brésil poursuit sa tournée à l’étranger avec plusieurs matches amicaux au programme. La sélection doit de nouveau affronter l’Australie le 29 septembre, avant un déplacement en Inde le 3 octobre. Ces rencontres sont désormais considérées comme des occasions cruciales pour l’entraîneur de démontrer des progrès tactiques et de sortir du plus bas niveau historique des sélectionneurs du Brésil.
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