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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

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Ancelotti et ses victoires in extremis, même face au Brésil en Coupe du monde : son sang-froid, sa réaction après le but et ses remplacements décisifs, une fois encore

Brésil
Brésil vs Japon
Japon
Coupe du monde
C. Ancelotti

Décisif dans la victoire de son équipe, Carlo Ancelotti qualifie les siens pour les huitièmes de finale.

Carlo Ancelotti a encore frappé. À 67 ans, le sélectionneur du Brésil a remporté son premier match à élimination directe depuis qu’il est à la tête des Verde e Oro, et il l’a fait à sa manière. Il est une nouvelle fois allé à l’encontre de l’avis de nombreux Brésiliens qui auraient préféré voir Neymar sur le terrain (et Casemiro sur le banc), en décidant d’introduire Martinelli, futur héros de la soirée, tout en bénéficiant d’un brin de chance, comme souvent au cours de sa carrière d’entraîneur.


Cette victoire arrachée à la 95^e minute en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à un Japon coriace n’est que la dernière d’une longue série de matchs à élimination directe remportés par ses équipes : on compte déjà dix succès tardifs en Ligue des champions avec ses clubs, auxquels s’ajoute désormais le premier avec le Brésil, qui ouvre grand les portes des huitièmes de finale aux « Verdeoro ».

  • D’ailleurs, si la fédération brésilienne a misé sur lui, c’est qu’il doit bien y avoir une raison. Les quintuples champions se sont confiés pour la première fois à un entraîneur étranger, et ils l’ont fait précisément en raison de son immense expérience, de sa capacité à faire le bon choix au bon moment, à ne pas se laisser influencer par le contexte et l’environnement, et à suivre sa voie sans dévier. Sous pression, le sélectionneur brésilien élève son niveau, passe à la vitesse supérieure et, comme dans un célèbre mème, reste imperméable à l’agitation extérieure. C’est ainsi qu’il a brillé à Milan, et c’est ainsi qu’il a conquis la Ligue des champions avec le Real.


    À la mi-temps, après un premier acte laborieux pour ses joueurs, Ancelotti a totalement repositionné son équipe : sortie de Paquetà, entrée d’Endrick, changement de schéma tactique et ajustements précis pour la seconde période. Souffrir, ne pas toujours briller, mais, quoi qu’il arrive, l’emporter : il a souvent appliqué cette formule au Real, et il l’a rééditée avec la Seleção. Rien de nouveau pour celui que les caméras, au moment où Martinelli inscrivait le 2-1, ont montré impassible, comme s’il avait prévu le coup.


    Tout est sous contrôle, y compris la gestion de Neymar : le sélectionneur a même annoncé après la rencontre qu’il aurait fait entrer la star autour de l’heure de jeu si l’égalisation n’était pas intervenue. Un compromis, un juste milieu et une nouvelle victoire in extremis, comme contre le Milan, comme contre le Real Madrid.

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