Ancelotti et ses victoires in extremis, même face au Brésil en Coupe du monde : son sang-froid, sa réaction après le but et ses remplacements décisifs, une fois encore

Carlo Ancelotti a encore frappé. À 67 ans, le sélectionneur du Brésil a remporté son premier match à élimination directe depuis qu’il est à la tête des Verde e Oro, et il l’a fait à sa manière. Il est une nouvelle fois allé à l’encontre de l’avis de nombreux Brésiliens qui auraient préféré voir Neymar sur le terrain (et Casemiro sur le banc), en décidant d’introduire Martinelli, futur héros de la soirée, tout en bénéficiant d’un brin de chance, comme souvent au cours de sa carrière d’entraîneur.
Cette victoire arrachée à la 95^e minute en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à un Japon coriace n’est que la dernière d’une longue série de matchs à élimination directe remportés par ses équipes : on compte déjà dix succès tardifs en Ligue des champions avec ses clubs, auxquels s’ajoute désormais le premier avec le Brésil, qui ouvre grand les portes des huitièmes de finale aux « Verdeoro ».