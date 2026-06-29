Ancelotti et ses victoires in extremis, même face au Brésil en Coupe du monde : son sang-froid, sa réaction après le but et ses remplacements décisifs, une fois encore

D’ailleurs, si la fédération brésilienne a misé sur lui, c’est qu’il doit bien y avoir une raison. Les quintuples champions se sont confiés pour la première fois à un entraîneur étranger, et ils l’ont fait précisément en raison de son immense expérience, de sa capacité à faire le bon choix au bon moment, à ne pas se laisser influencer par le contexte et l’environnement, et à suivre sa voie sans dévier. Sous pression, le sélectionneur brésilien élève son niveau, passe à la vitesse supérieure et, comme dans un célèbre mème, reste imperméable à l’agitation extérieure. C’est ainsi qu’il a brillé à Milan, et c’est ainsi qu’il a conquis la Ligue des champions avec le Real.





À la mi-temps, après un premier acte laborieux pour ses joueurs, Ancelotti a totalement repositionné son équipe : sortie de Paquetà, entrée d’Endrick, changement de schéma tactique et ajustements précis pour la seconde période. Souffrir, ne pas toujours briller, mais, quoi qu’il arrive, l’emporter : il a souvent appliqué cette formule au Real, et il l’a rééditée avec la Seleção. Rien de nouveau pour celui que les caméras, au moment où Martinelli inscrivait le 2-1, ont montré impassible, comme s’il avait prévu le coup.





Tout est sous contrôle, y compris la gestion de Neymar : le sélectionneur a même annoncé après la rencontre qu’il aurait fait entrer la star autour de l’heure de jeu si l’égalisation n’était pas intervenue. Un compromis, un juste milieu et une nouvelle victoire in extremis, comme contre le Milan, comme contre le Real Madrid.