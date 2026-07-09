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Analyse : Wahbi anéantit le rêve marocain et offre à la France son billet pour la phase finale !

FEATURES
France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Kylian Mbappé
M. Ouahbi
France
Maroc
É.-U.

Analyse : Wahbi anéantit le rêve marocain et offre à la France son billet pour la phase finale !

La défaite du Maroc face à la France ne saurait s’expliquer uniquement par une infériorité individuelle. Tout le monde connaît la puissance offensive des Bleus, emmenés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, sans oublier leur supériorité physique et leur organisation tactique plus aboutie.

Malgré ces atouts, le sélectionneur Walid Regragui a semble-t-il abordé la rencontre avec pour priorité de ne pas perdre plutôt que de chercher à gagner, offrant ainsi aux Bleus une emprise totale sur le match dès les premières minutes.

Le parcours des Lions de l’Atlas mérite d’être salué, mais face aux Bleus, ils ont trop vite renoncé à leur atout majeur : leur audace offensive.

  • Une défense basse, sans aucun espace pour respirer.

    Il est vrai qu'affronter une équipe dotée de la vitesse de Mbappé, Dembélé et Oulissi dans les espaces exige de la prudence, mais cette prudence s'est transformée en une exagération manifeste.

    Dès l’entame, Walid Regragui, le sélectionneur marocain, a excessivement reculé son bloc défensif, cédant ainsi la possession à la France.

    La sélection marocaine n’a pas tenté de presser au milieu de terrain ni de contraindre les Bleus à l’erreur dans la construction ; elle s’est contentée de reculer et d’attendre les offensives adverses. Or, face à une équipe française à qui l’on offre temps et espaces, la sanction finit toujours par tomber.

    Conséquence : une emprise française quasi totale sur la possession, les transitions et le tempo du match.

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    Décision officielle concernant l’arrêt du système

    La décision la plus surprenante a été d'aligner Ezzedine Ounahi en faux attaquant, alors que Wahbi aurait pu opter pour plusieurs solutions plus judicieuses.

    Milieu de terrain par excellence, Ounahi brille dans la réception sous pression et dans la liaison entre les lignes, mais il n’a pas les caractéristiques d’un joueur capable de percer la défense française ou de forcer les arrière à reculer.

    En l’absence de Sabiri, il aurait été plus logique d’aligner Sofiane Rahimi d’entrée afin d’apporter de la vitesse et de créer des décalages derrière la défense.

    Son absence dès le coup d’envoi a offert à la France un avantage numérique au milieu de terrain ; Ounahi, quant à lui, est apparu isolé au cœur de la défense tricolore, ce qui a facilité la relance des Bleus sans pression effective.

  • Sous l’intensité de la pression française, le Maroc a été étouffé.

    Au fil du match, la défense française a progressivement monté son bloc, faisant reculer la ligne de pression, et a ainsi exposé les difficultés des Marocains à sortir le ballon.

    Plus de construction depuis l’arrière, plus de solutions au milieu de terrain, ni même de longues passes efficaces, la ligne d’attaque ne disposant pas des déplacements nécessaires pour exploiter les espaces derrière la défense française.

    La sélection marocaine s’est retrouvée acculée dans ses propres zones, une situation rare au vu de ses prestations précédentes contre des adversaires de haut niveau.

    Privés d’un élément capable de presser efficacement la défense française, les Lions de l’Atlas perdaient rapidement le ballon et, même lorsqu’ils parvenaient à le récupérer, se heurtaient à la densité du milieu de terrain adverse.

    Elle récupérait ainsi le ballon au plus vite, tout en dominant nettement les duels.

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    La réaction est intervenue trop tard

    Le véritable tournant tactique de Mohamed Wahbi est intervenu après l'ouverture du score, lorsqu'il a fait entrer Sofiane Rahimi pour lancer le Maroc à l'attaque.

    Si l’animation offensive s’est légèrement améliorée, la poussée s’est révélée trop précipitée : les lignes se sont étirées, créant des espaces entre le milieu et la défense, ce dont a profité Ousmane Dembélé pour inscrire le deuxième but et quasiment enterrer le match.

    Ironie du sort, les meilleures séquences offensives marocaines interviendront après l’ouverture du score adverse, comme si l’équipe avait attendu de concéder un but pour enfin jouer libérée.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono a, à lui seul, préservé le Maroc d'une défaite cuisante.

    Au cœur de la rencontre, Yassine Bounou s'est révélé le grand bousier du Maroc : le gardien marocain a repoussé plusieurs occasions franches, arrêté un penalty en première période et maintenu son équipe dans le match malgré la pression constante des Bleus.

    Les statistiques confirment l’écart : la France a cadré 22 tirs contre 5 seulement pour le Maroc, un différentiel qui traduit la supériorité territoriale des Bleus.

    Cet écart ne traduit pas seulement une supériorité offensive, mais confirme également que le Maroc n’a pas réussi à se créer suffisamment d’occasions pour revenir au score, tandis que Bono devait faire face à des vagues d’attaques successives ; sans lui, le score aurait été bien plus lourd que deux buts.

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