Analyse : Wahbi anéantit le rêve marocain et offre à la France son billet pour la phase finale !

La défaite du Maroc face à la France ne saurait s’expliquer uniquement par une infériorité individuelle. Tout le monde connaît la puissance offensive des Bleus, emmenés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, sans oublier leur supériorité physique et leur organisation tactique plus aboutie.

Malgré ces atouts, le sélectionneur Walid Regragui a semble-t-il abordé la rencontre avec pour priorité de ne pas perdre plutôt que de chercher à gagner, offrant ainsi aux Bleus une emprise totale sur le match dès les premières minutes.

Le parcours des Lions de l’Atlas mérite d’être salué, mais face aux Bleus, ils ont trop vite renoncé à leur atout majeur : leur audace offensive.