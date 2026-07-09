La défaite du Maroc face à la France ne saurait s’expliquer uniquement par une infériorité individuelle. Tout observateur averti connaît la puissance offensive des Bleus, emmenés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ainsi que leur supériorité physique et leur organisation tactique plus aboutie.

Malgré ces atouts, le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi a semble-t-il abordé la rencontre avec pour priorité de ne pas perdre plutôt que de chercher à gagner, offrant ainsi aux Bleus une emprise totale sur le match dès les premières minutes.

Si le parcours des Lions de l’Atlas mérite d’être salué, la rencontre face aux Bleus a été d’une autre nature : le Maroc a trop vite abandonné son atout majeur, à savoir son audace offensive.