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Analyse : Wahbi anéantit le rêve du Maroc et offre à la France son billet pour la phase finale !

FEATURES
France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Kylian Mbappé
M. Ouahbi
France
Maroc
É.-U.

Les Lions ont été frappés de plein fouet lors de cette soirée de Coupe du monde.

La défaite du Maroc face à la France ne saurait s’expliquer uniquement par une infériorité individuelle. Tout observateur averti connaît la puissance offensive des Bleus, emmenés par Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ainsi que leur supériorité physique et leur organisation tactique plus aboutie.

Malgré ces atouts, le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi a semble-t-il abordé la rencontre avec pour priorité de ne pas perdre plutôt que de chercher à gagner, offrant ainsi aux Bleus une emprise totale sur le match dès les premières minutes.

Si le parcours des Lions de l’Atlas mérite d’être salué, la rencontre face aux Bleus a été d’une autre nature : le Maroc a trop vite abandonné son atout majeur, à savoir son audace offensive.

  • Une défense basse, sans aucun répit.

    Il est vrai qu'affronter une équipe dotée de la vitesse de Mbappé, Dembélé et Oulissi dans les espaces exige de la prudence, mais cette prudence s'est transformée en une exagération manifeste.

    Dès l’entame, Walid Regragui, le sélectionneur marocain, a excessivement reculé son bloc défensif, cédant ainsi la possession à l’équipe de France.

    Les Marocains n’ont pas cherché à presser dans le tiers central ni à contraindre les Bleus à l’erreur dans la construction ; ils se sont contentés de reculer et d’attendre les offensives adverses. Or, quand on offre du temps et de l’espace à l’équipe de France, elle finit immanquablement par trouver des solutions.

    Conséquence : une emprise française quasi totale sur la possession, les transitions et le rythme du match.

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    Décision relative à la panne du système

    La décision la plus surprenante a été d'aligner Ezzedine Ounahi au poste de faux avant-centre, alors que Wahbi aurait pu opter pour plusieurs solutions plus judicieuses.

    Milieu de terrain de formation, Ounahi excelle dans la réception sous pression et dans la liaison entre les lignes, mais il n’est pas en mesure de percer la défense française ou de la contraindre à reculer.

    En l’absence de Sabiri, aligner Sofiane Rahimi d’emblée aurait pourtant été plus logique afin d’apporter de la vitesse et de créer des décalages derrière la défense.

    Son absence dès le coup d’envoi a offert à la France un avantage numérique au milieu de terrain, laissant Ounahi isolé au cœur de la défense tricolore et facilitant ainsi la relance des Bleus sans pression réelle.

  • Sous l’intense pression française, le Maroc a été étouffé.

    Au fil du match, la défense française a progressivement monté son bloc, faisant reculer la ligne de pression, et a ainsi exposé les difficultés des Marocains à sortir le ballon.

    Plus de construction depuis l’arrière, plus de solutions au milieu de terrain, ni même de longues passes efficaces, la ligne d’attaque ne disposant pas des déplacements nécessaires pour exploiter les espaces derrière la défense française.

    La sélection marocaine s’est retrouvée acculée dans ses propres zones, une situation rare au regard de ses prestations précédentes contre des équipes de haut niveau.

    Privés d’un élément capable de presser efficacement la défense française, les Lions de l’Atlas perdaient rapidement le cuir et, même lorsqu’ils parvenaient à le récupérer, se heurtaient à la densité du milieu de terrain adverse.

    Elle récupérait ainsi le ballon au plus vite, tout en dominant nettement les duels.

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    La réaction est intervenue trop tard

    Le véritable tournant tactique de Mohamed Wahbi est intervenu après l'ouverture du score, lorsqu'il a fait entrer Sofiane Rahimi pour lancer le Maroc à l'attaque.

    Si l’animation offensive s’est légèrement améliorée, la poussée s’est révélée trop précipitée : les lignes se sont espacées, créant des intervalles derrière le milieu et la défense. Ousmane Dembélé en a profité pour inscrire le deuxième but et plier virtuellement la rencontre.

    Ironie du sort, les meilleures séquences offensives marocaines interviendront après l’ouverture du score adverse, comme si l’équipe avait attendu de concéder un but pour enfin jouer libérée.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono a, à lui seul, sauvé le Maroc d'une défaite cuisante.

    Au cœur de la rencontre, Yassine Bounou s’est révélé le grand boussole des Lions de l’Atlas. Le gardien marocain a repoussé plusieurs occasions franches, capté un penalty en première période et maintenu son équipe dans le match malgré la pression constante des Bleus.

    Les statistiques confirment l’écart : la France a cadré 22 tirs contre 5 pour le Maroc, un différentiel qui traduit la supériorité territoriale des Bleus.

    Cet écart ne traduit pas seulement une supériorité offensive, mais confirme également que le Maroc n’a pas réussi à se créer suffisamment d’occasions pour revenir au score, tandis que Bono devait faire face à des vagues d’attaques successives ; sans lui, le score aurait été bien plus lourd que deux buts.

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