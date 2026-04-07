Analyse tactique : Son Heung-Min ne marque pas, mais voici comment le LAFC a fait de lui le meneur de jeu le plus dangereux de la MLS

Son Heung-Min n'avait pas vraiment besoin de regarder avant de faire sa passe. Il savait exactement où Denis Bouanga allait se placer. C'est la course foudroyante caractéristique de l'ailier du LAFC, une percée dans le couloir gauche entre l'arrière droit et le défenseur central. Et face à Orlando City le week-end dernier, Son n'a eu besoin que d'un bref coup d'œil pour s'assurer que Bouanga allait réussir son mouvement fétiche.

Et bien sûr, il l'a fait. À la 20e minute, Son a reçu le ballon sur la ligne médiane, en pleine course. Quatre touches et six secondes plus tard, le ballon était au fond des filets. Bouanga s'est élancé pour célébrer. Son a savouré le moment, regardant son partenaire en attaque marquer le premier de ses trois magnifiques buts qu'il allait inscrire au cours des sept minutes suivantes. Le LAFC maîtrisait déjà largement le match à ce moment-là. À la 28e minute, le LAFC menait 4-0. Son avait délivré trois passes décisives et effectué le centre qui a conduit au quatrième but, un but contre son camp.

C'était une domination d'un autre genre que celle à laquelle beaucoup s'attendaient de la part du capitaine coréen. Son était censé venir à Los Angeles pour jouer le rôle de l'attaquant de pointe, le buteur redoutable qui ajouterait 20 buts supplémentaires aux 15 de Bouanga. Bien sûr, les passes décisives feraient partie du lot. Mais Son, nous disait-on, était un finisseur, pas un créateur.

Ce discours était peut-être un peu naïf dès le départ – ses 81 passes décisives à Tottenham en disent long. Mais peu auraient deviné qu’après 10 matchs toutes compétitions confondues, Son totaliserait 10 passes décisives et un seul but – sans en avoir marqué un seul en MLS. Il y a, bien sûr, deux façons de voir les choses.

Premièrement, c'est une situation préoccupante. Le meilleur buteur du LAFC ne marque pas de buts. C'est logique. Mais la deuxième interprétation, peut-être bien plus raisonnable, est que le meilleur buteur du LAFC est désormais aussi le meilleur passeur du LAFC. Si Son ne marque pas, c'est principalement parce qu'il multiplie les passes décisives. C'est un joueur utilisé dans un système différent, d'une nouvelle manière, à qui l'on demande de faire des choses différentes, et qui s'épanouit pleinement.