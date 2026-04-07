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Son Heung MinGOAL
Thomas Hindle

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Analyse tactique : Son Heung-Min ne marque pas, mais voici comment le LAFC a fait de lui le meneur de jeu le plus dangereux de la MLS

Analysis
H. Son
FEATURES
Los Angeles FC
D. Bouanga
Major League Soccer

Le Coréen peine à marquer des buts, mais le système plus offensif mis en place par le nouvel entraîneur Marc Dos Santos a permis de libérer le potentiel créatif de sa star

Son Heung-Min n'avait pas vraiment besoin de regarder avant de faire sa passe. Il savait exactement où Denis Bouanga allait se placer. C'est la course foudroyante caractéristique de l'ailier du LAFC, une percée dans le couloir gauche entre l'arrière droit et le défenseur central. Et face à Orlando City le week-end dernier, Son n'a eu besoin que d'un bref coup d'œil pour s'assurer que Bouanga allait réussir son mouvement fétiche.

Et bien sûr, il l'a fait. À la 20e minute, Son a reçu le ballon sur la ligne médiane, en pleine course. Quatre touches et six secondes plus tard, le ballon était au fond des filets. Bouanga s'est élancé pour célébrer. Son a savouré le moment, regardant son partenaire en attaque marquer le premier de ses trois magnifiques buts qu'il allait inscrire au cours des sept minutes suivantes. Le LAFC maîtrisait déjà largement le match à ce moment-là. À la 28e minute, le LAFC menait 4-0. Son avait délivré trois passes décisives et effectué le centre qui a conduit au quatrième but, un but contre son camp.

C'était une domination d'un autre genre que celle à laquelle beaucoup s'attendaient de la part du capitaine coréen. Son était censé venir à Los Angeles pour jouer le rôle de l'attaquant de pointe, le buteur redoutable qui ajouterait 20 buts supplémentaires aux 15 de Bouanga. Bien sûr, les passes décisives feraient partie du lot. Mais Son, nous disait-on, était un finisseur, pas un créateur.

Ce discours était peut-être un peu naïf dès le départ – ses 81 passes décisives à Tottenham en disent long. Mais peu auraient deviné qu’après 10 matchs toutes compétitions confondues, Son totaliserait 10 passes décisives et un seul but – sans en avoir marqué un seul en MLS. Il y a, bien sûr, deux façons de voir les choses.

Premièrement, c'est une situation préoccupante. Le meilleur buteur du LAFC ne marque pas de buts. C'est logique. Mais la deuxième interprétation, peut-être bien plus raisonnable, est que le meilleur buteur du LAFC est désormais aussi le meilleur passeur du LAFC. Si Son ne marque pas, c'est principalement parce qu'il multiplie les passes décisives. C'est un joueur utilisé dans un système différent, d'une nouvelle manière, à qui l'on demande de faire des choses différentes, et qui s'épanouit pleinement.

  • Son Heung-min LAFC MLS 2025Getty

    Un début de carrière prolifique au LAFC

    La signature de Son en août dernier a suscité un engouement comme on en voit rarement en MLS. On peut affirmer que seuls David Beckham et Lionel Messi avaient été aussi attendus et aussi habilement mis en avant. On disait que l'arrivée de Son était tout simplement parfaite pour le LAFC, tant sur le terrain qu’en dehors. Los Angeles compte une importante communauté coréenne. Son est le plus grand sportif coréen au monde – et de loin.

    L'équipe elle-même avait également besoin d'un coup de pouce sur le terrain. Il y avait de la place pour un autre attaquant. Quelqu'un capable de faire des passes décisives et d'inscrire une dizaine de buts au cours d'une saison aurait très bien fait l'affaire, en vérité. Le LAFC est allé chercher une star de la Premier League – et une qui avait encore beaucoup de football à jouer. Il n'y avait littéralement rien à redire sur ce transfert.

    Son a justifié l’engouement suscité par une série de performances exceptionnelles. Il a contribué en moyenne à plus d’un but par match en fin de saison MLS et a laissé entrevoir un duo redoutable avec Bouanga, un coéquipier hyperathlétique idéal sur l’aile gauche. Il a marqué tous les types de buts imaginables : des buts faciles, des coups francs, des courses sinueuses conclues par des finitions mortelles. Seul Lionel Messi s’est montré plus redoutable et plus efficace en attaque à l’approche de la fin de la saison.

    Bien sûr, cela s'est terminé de manière cruelle. Le LAFC a été catastrophique en première mi-temps de sa demi-finale de la Conférence Ouest contre Vancouver, puis implacable en seconde période, accumulant 34 tirs et touchant trois fois les poteaux. Le match s'est tout de même terminé aux tirs au but. Son, si souvent décisif, a touché le poteau – un tir manqué qui résumait une soirée marquée par des écarts infimes plus que par un moment particulier.

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  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Un entraîneur (plus ou moins) nouveau, des idées différentes

    Cette intersaison a donné l’impression d’un nouveau départ. On savait depuis un certain temps déjà que l’ancien entraîneur Steve Cherundolo quitterait le club à la fin de la saison pour retourner dans son pays d’adoption, l’Allemagne. La recherche d’un nouvel entraîneur pour le LAFC a fait beaucoup de bruit. Toutes sortes de noms ont été évoqués, notamment celui de l’ancien entraîneur de Son, Ange Postecoglou.

    Finalement, ils ont pris la décision surprenante – bien que, il faut l’admettre, logique – de promouvoir l’entraîneur adjoint, Marc Dos Santos. En théorie, cela avait du sens. Dos Santos avait déjà occupé le poste d’entraîneur principal. Les joueurs le connaissaient. Il n’était pas étranger aux egos, aux personnalités et à la bravade d’un vestiaire rempli de grands noms. Mais le nouvel entraîneur – bien qu’il fasse partie de l’équipe depuis longtemps – a promis que ce ne serait plus la même équipe.

    Le LAFC, a déclaré Dos Santos à GOAL, serait bien plus polyvalent avec le ballon. Et sans le ballon, ce serait une équipe remarquablement modulable en attaque, pleine d’énergie et de créativité, avec des footballeurs capables de se déplacer sur toute la ligne d’attaque. Son ne serait pas tant un pivot central que le meilleur couteau suisse que la Major League Soccer puisse offrir.

    « Donc, si j’avais ce numéro 9 dont la meilleure qualité est d’être fixe, je n’essaierais pas de transformer cette qualité en quelque chose qui ne lui correspond pas. Mais avec des joueurs comme Denis Bouanga ou Sonny, on a la possibilité d’être mobile », a déclaré Dos Santos.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Les ajustements tactiques

    Et jusqu’à présent, Dos Santos a tenu parole. Si l’on consulte les compositions d’équipe ou les statistiques habituelles match par match, Son est le plus souvent inscrit comme attaquant. Mais il ne s’agit en aucun cas d’un footballeur qui pointe en pointe, évoluant dans le dos du dernier défenseur. Au contraire, Son a carte blanche pour se déplacer librement. Parfois, il s’élance vers la droite. D'autres fois, il descend en profondeur et envoie des ballons vers l'avant. Il lui est même arrivé de jouer dos aux défenseurs à plusieurs reprises. Contre St. Louis CITY le mois dernier, Son a débuté en tant que numéro 10.

    C'est une configuration surprenante, notamment en raison des qualités de buteur de Son. Mais cela a aussi beaucoup de sens. Bouanga est un immense talent, mais il est aussi assez unidimensionnel. L'attaquant gabonais est un ailier inversé qui évolue sur le couloir gauche. Il est probablement le meilleur de la MLS pour faire la même chose, encore et encore. Et on ne peut pas vraiment l'arrêter. Le fait que Son ait fait ses preuves à un poste similaire aurait pu être un inconvénient. Au lieu de cela, le LAFC s'adapte à cette situation. Cela signifie que plusieurs joueurs doivent faire des sacrifices. Bouanga presse peut-être un peu plus qu'il n'en a l'habitude. Son effectue moins de courses en profondeur.

    Les statistiques individuelles sont également très intéressantes. Les chiffres offensifs de Bouanga sont plus impressionnants que jamais. Il se classe dans le 95e centile parmi tous les attaquants en termes de touches de balle dans la surface adverse. Il se classe dans le 94e centile en termes de tirs par 90 minutes. C'est l'inverse pour Son. Il touche moins le ballon dans la surface adverse, tandis que son volume de tirs est en baisse. Mais il est en tête de la MLS pour le nombre de grosses occasions créées par 90 minutes (sept) et quatrième de la ligue pour le nombre total d'occasions créées (15).

    Tout fonctionne bien autour d'eux aussi. Nathan Ordaz, un jeune issu du centre de formation, a travaillé dur. David Martinez a ajouté des buts à son jeu et occupe la troisième place de l'équipe en termes d'occasions créées.

  • Son Heung MinGetty

    Les chiffres qui expliquent le manque de buts

    Pourtant, cela n'explique guère le « zéro » inscrit au compteur des buts de Son. Certains de ces éléments sont difficiles à quantifier. Le nombre de buts attendus de Son s'élève à 1,9. Il tire 3,3 fois par 90 minutes. Son nombre de tirs cadrés par 90 minutes est un peu faible : seulement 0,55. Si l'on rassemble tous ces chiffres, 17 % de ses tirs sont cadrés.

    Et c'est peut-être là que réside la différence. Plus que tout, Son est doué pour cadrer ses tirs. Lors de la saison 2025 de la MLS, 58 % de ses tirs étaient cadrés. Lors de la saison 2024-2025 de la Premier League, il a cadré 46 % de ses tirs – son plus faible pourcentage depuis cinq ans, soit depuis que FotMob a commencé à suivre ces données.

    Il y a peut-être un élément de hasard ici, alors. Peut-être s'agit-il d'une période de disette extrême. Il effectue toujours les bons déplacements. Tous les mouvements logiques sont là. Il passe au bon moment et n'est pas particulièrement égoïste avec le ballon non plus. Mais les experts en langage corporel pourraient remarquer qu'une certaine frustration se manifeste ici et là : un haussement d'épaules, un geste ou un cri isolé. Cela ressemble un peu à une période de creux en ce début de saison. Et même si Son avait connu un déclin rapide, ce qui serait hautement improbable, une baisse aussi extrême de ses statistiques n'est pas plausible d'un point de vue statistique.

    En d'autres termes, Son traverse une période de disette.

  • Son Heung-Min LAFCGetty

    Y aura-t-il d'autres développements ?

    Pourtant, malgré tout cela, une chose est claire : le manque de buts de Son n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Le LAFC est en tête de la conférence Ouest. Il a disputé six matchs, en a remporté cinq et en a fait un match nul. Une seule autre équipe – les Whitecaps de Vancouver – a marqué plus de buts, et le LAFC affiche le meilleur bilan défensif de la ligue puisqu'il n'a encore encaissé aucun but. On pourrait avancer ici un argument plus simple et fondamental : le football est avant tout un sport d'équipe, et si l'équipe gagne, est-ce que tout cela a vraiment de l'importance ?

    Tout est donc une question de système. Le LAFC gagne-t-il grâce au nouveau rôle de Son, ou malgré lui ? Peut-être que l’une des raisons pour lesquelles le LAFC a été si performant est que Son s’est montré très disposé à s’adapter. S’il doit devenir le meneur de jeu en chef pour que le LAFC gagne, c’est certainement un sacrifice qu’il serait prêt à faire. Et puis, il y a un aspect qui passe peut-être inaperçu dans tout cela : Son est un très, très, très bon footballeur, qui sortira probablement de cette période de disette.

    S'il parvient à continuer à délivrer des passes décisives au même rythme et à ajouter quelques buts inévitables à son jeu, une très bonne équipe deviendra bien meilleure encore. Son est en pleine forme en ce moment. Le plus effrayant ? Il n'a pas dit son dernier mot.

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