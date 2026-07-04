Le match le plus important de la Coupe du monde pour l’équipe nationale masculine des États-Unis se jouera sans sa révélation du tournoi. Une situation cruelle et controversée, mais bien réelle. Mauricio Pochettino peut répéter qu’il ne se laisse pas distraire, il devra pourtant composer sans lui d’ici lundi.

La réalité, dictée par la FIFA, est sans appel : Folarin Balogun manquera le huitième de finale face à la Belgique après son expulsion contre la Bosnie-Herzégovine. Un coup dur, voire un euphémisme.

Balogun a été le joueur le plus dangereux de l’équipe nationale américaine cet été, et probablement son meilleur élément. Avec trois buts à son actif, il est le meilleur buteur de l’équipe ; ses percées ont dynamisé l’attaque américaine et son pressing a été implacable. Plus que tout, son engagement a contribué à changer la trajectoire de cette équipe. En vérité, tout cela est irremplaçable.

Pochettino doit malgré tout trouver une parade, et la bonne nouvelle, c’est qu’il dispose de plusieurs options. Les prochains jours seront consacrés à peser le pour et le contre de chacune d’entre elles avant de prendre une décision finale, une décision qui pourrait bien déterminer les espoirs de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde.

Alors, vers qui Pochettino pourrait-il se tourner pour remplacer Balogun ? Qu’apporte chaque option, et quels sacrifices l’équipe nationale américaine devrait-elle faire pour que cela fonctionne ? Voici un aperçu de ce que Pochettino pourrait faire…