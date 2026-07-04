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Ryan Tolmich

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Analyse tactique : qui pour remplacer Folarin Balogun en attaque contre la Belgique ? Ricardo Pepi, Haji Wright ou une autre solution ? Les options de Mauricio Pochettino pour l’équipe nationale américaine

Analysis
États-Unis
Coupe du monde
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique

Remplacer Folarin Balogun ne consiste pas seulement à trouver un buteur. Il s’agit de dénicher le joueur dont le profil tactique s’insérera parfaitement dans l’attaque de l’équipe nationale américaine, construite sur les percées, le pressing et le chaos.

Le match le plus important de la Coupe du monde pour l’équipe nationale masculine des États-Unis se jouera sans sa révélation du tournoi. Une situation cruelle et controversée, mais bien réelle. Mauricio Pochettino peut répéter qu’il ne se laisse pas distraire, il devra pourtant composer sans lui d’ici lundi.

La réalité, dictée par la FIFA, est sans appel : Folarin Balogun manquera le huitième de finale face à la Belgique après son expulsion contre la Bosnie-Herzégovine. Un coup dur, voire un euphémisme.

Balogun a été le joueur le plus dangereux de l’équipe nationale américaine cet été, et probablement son meilleur élément. Avec trois buts à son actif, il est le meilleur buteur de l’équipe ; ses percées ont dynamisé l’attaque américaine et son pressing a été implacable. Plus que tout, son engagement a contribué à changer la trajectoire de cette équipe. En vérité, tout cela est irremplaçable.

Pochettino doit malgré tout trouver une parade, et la bonne nouvelle, c’est qu’il dispose de plusieurs options. Les prochains jours seront consacrés à peser le pour et le contre de chacune d’entre elles avant de prendre une décision finale, une décision qui pourrait bien déterminer les espoirs de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde.

Alors, vers qui Pochettino pourrait-il se tourner pour remplacer Balogun ? Qu’apporte chaque option, et quels sacrifices l’équipe nationale américaine devrait-elle faire pour que cela fonctionne ? Voici un aperçu de ce que Pochettino pourrait faire…

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ricardo Pepi

    Si vous cherchez avant tout un buteur, alors Pepi est l’homme de la situation. Il a maintes fois prouvé sa capacité à marquer.

    Pepi est, avant tout, un finisseur. Il l’a prouvé au PSV, mais aussi en sélection américaine. Ce n’est pas un hasard si les clubs de Premier League se disputent ses services depuis plus d’un an : Pepi est le genre de joueur qui n’a besoin que d’une seule occasion pour montrer à quel point il peut être redoutable devant le but.

    Malgré sa réputation de finisseur, Pepi a étoffé son jeu. Contre le Sénégal avant la Coupe du monde, la star du PSV a montré qu’il savait aussi créer le jeu, en délivrant une passe décisive et en préparant un autre but. Face à l’Australie, lorsqu’il a évolué aux côtés de Balogun, il a réalisé un travail de sape en fixant les défenseurs centraux, offrant ainsi des espaces à ses coéquipiers.

    Cependant, sa présence diffère de celle de Balogun : moins vif et moins physique, il ne pourra sans doute pas reproduire les courses de son coéquipier pour lancer les offensives de l’USMNT. Il est également moins percutant dans le pressing, car il lui faut une demi-seconde de plus pour se rapprocher de son adversaire.

    Reste que les atouts de Pepi pourraient s’avérer décisifs : sa simple présence peut créer des espaces pour un coéquipier, et s’il n’en a pas besoin, une seule occasion lui suffira pour faire la différence.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Haji Wright

    On ne peut pas vraiment dire que Wright ait été utilisé avec parcimonie, car en réalité, il n’a pratiquement pas joué. L’attaquant de Coventry City n’a disputé qu’une seule minute avec l’équipe nationale américaine cet été. Jusqu’à présent, c’est Pepi qui a été l’attaquant de remplacement privilégié.

    Cependant, Wright constitue un profil plus proche de celui de Balogun. Sa carrure est un atout majeur, et il a déjà montré qu’il pouvait aussi jouer en profondeur. Il a brillé en Championship avec Coventry et, à l’automne, il a prouvé qu’il pouvait également faire la différence avec l’équipe nationale américaine, en inscrivant un doublé contre l’Australie.

    Son faible temps de jeu interpelle, mais ses caractéristiques rappellent celles de Balogun et il peut se prévaloir d’un but en Coupe du monde – ce qui compte, non ?

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Christian Pulisic

    En théorie, il est judicieux de positionner ses meilleurs buteurs au plus près de la cage adverse. Aucun joueur actuel de l’équipe nationale américaine n’a inscrit davantage de réalisations que Pulisic : la formule pourrait donc fonctionner.

    Cela relève du bon sens : l’Américain a de toute façon tendance à couper vers l’intérieur, exploitant les espaces centraux pour contraindre les défenseurs à reculer. Sur les côtés, Antonee Robinson et Sergino Dest apportent naturellement de la profondeur, ce qui permet à Pulisic d’isoler les défenseurs et de créer le chaos. En théorie, il pourrait donc endosser ce rôle dans l’axe, libérant ainsi un poste sur la gauche pour un autre joueur capable d’étirer le jeu ou de couper vers l’intérieur, et d’instaurer ainsi une rotation offensive fluide.

    Reste que l’expérience a déjà été tentée. Aligné en pointe contre le Portugal au printemps, Pulisic n’a pas convaincu. Ses mois aux côtés de Rafael Leão dans un 4-4-2 à l’AC Milan n’ont pas non plus suffi à relancer les Rossoneri. Pour Pulisic, ce n’est pas en numéro 9.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Tim Weah

    En résumé, Balogun apporte trois atouts majeurs à l’équipe nationale américaine : il marque des buts, s’infiltre derrière la défense et dynamise le pressing. Weah peut parfaitement assumer les deux secondes missions, comme il l’a démontré lors du premier match des États-Unis à la Coupe du monde 2022 contre le Pays de Galles.

    Reste que ce choix implique des compromis. Weah n’est pas un avant-centre de formation et, depuis plusieurs années, il occupe le poste d’arrière latéral à Marseille, un rôle axé sur la défense plutôt que sur la finition. Or, la première mission d’un numéro 9 est de marquer, et l’équipe dispose de meilleurs buteurs.

    Cependant, dans le système actuel, le rôle du numéro 9 consiste aussi à faire progresser l’ensemble du groupe. Si cet objectif prime, alors Weah pourrait être la solution. Sa vitesse peut créer des espaces pour ses coéquipiers et déclencher la séquence de pressing capable de faire basculer la rencontre.

    Existe-t-il de meilleures options ? Sans doute, mais les qualités spécifiques de Weah pourraient s’avérer particulièrement adaptées à ce rôle.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 Paraguay goalGetty

    Les autres options

    Outre les quatre options évoquées plus haut, Pochettino pourrait explorer d’autres pistes. Toutes présentent toutefois des inconvénients évidents.

    Gio Reyna, par exemple, a déjà marqué lors de cette Coupe du monde et pourrait apporter un peu de créativité en attaque, mais son manque de présence physique et de vitesse de pointe l’empêche vraiment d’évoluer au poste d’attaquant. Brenden Aaronson possède de la vitesse et de l’énergie, mais n’a pas vraiment démontré de capacité à conclure. Alex Zendejas, quant à lui, a marqué pour le Club América, mais n’a pas suffisamment joué avec l’équipe nationale américaine.

    Pochettino pourrait aussi aligner Malik Tillman, un numéro 10 de formation, mais dont la carrure et la technique peuvent convenir en pointe. Un choix qui, là encore, déséquilibrerait un milieu de terrain américain jusqu’ici brillant. Même constat avec Weston McKennie, parfois aligné en attaque à la Juventus, mais bien plus influent au milieu.

    Pochettino pourrait-il créer la surprise ? C’est possible, mais quel que soit son choix, il devra être le bon. Après tout, les espoirs de l’équipe nationale américaine pour la Coupe du monde en dépendent.

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