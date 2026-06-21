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Talking Tactics GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Analyse tactique : les coulisses du plan de jeu offensif de Mauricio Pochettino pour l'équipe nationale américaine, après les victoires retentissantes en Coupe du monde contre le Paraguay et l'Australie

États-Unis
M. Pochettino
Coupe du monde
FEATURES
Analysis
États-Unis vs Australie
Australie

GOAL passe en revue les différences et similitudes tactiques entre les deux premiers matchs de l’équipe nationale masculine des États-Unis (USMNT) dans cette Coupe du monde.

L'entraîneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, l'a reconnu après la rencontre : son équipe n'a pas trouvé la moindre réponse. La sélection masculine américaine venait de l'écraser 4-0 lors du match d'ouverture de la Coupe du monde, et ses joueurs n'ont pu opposer aucune résistance. Ses joueurs n'étaient pas à la hauteur. L'entraîneur non plus, a-t-il admis.

« C’est une équipe qui pose de nombreux défis, a-t-il déclaré, car elle a une réponse à chaque problème. »

L’homme qui apporte ces réponses est, bien sûr, Mauricio Pochettino. C’est précisément pour cette raison qu’il a été engagé comme sélectionneur de l’équipe nationale masculine américaine à l’automne 2024. À l’approche de cette Coupe du monde à domicile, la fédération américaine de football avait certes besoin d’un changement de culture, mais elle avait également besoin de quelqu’un doté d’un esprit tactique capable de faire la différence une fois ce changement opéré.

C’est là qu’est intervenu Pochettino, un sélectionneur dont le palmarès atteste du statut de grand entraîneur moderne. Après deux matches de Coupe du monde, on voit ce que donnent ses principes quand ils s’appuient sur un groupe de joueurs plus talentueux que prévu.

Après deux rencontres, les États-Unis comptent deux victoires pour la première fois depuis 1930 et occupent déjà la première place de leur groupe, avec encore un match à jouer. Chaque succès a suivi un scénario différent, mais, malgré les ajustements, des principes de jeu immuables guident cette équipe vers la gagne.

Après deux matchs de Coupe du monde, voici un aperçu de ce que Pochettino a mis en place pour mener l’équipe nationale américaine à la victoire contre le Paraguay et l’Australie…

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le « Pentagone » paraguayen

    Alfaro a surnommé le système de l’équipe nationale américaine « le Pentagone », et le terme est bien choisi. En effet, cinq joueurs offensifs occupaient en permanence des zones dangereuses, prêts à mettre l’équipe adverse sous pression. En réalité, ils étaient même six à se projeter haut sur le terrain.

    Ces six éléments – Folarin Balogun en pointe, Christian Pulisic, Weston McKennie et Malik Tillman évoluant plus axiaux pour créer le désordre, ainsi qu’Antonee Robinson et Sergino Dest déboulant sur les ailes – offraient aux États-Unis une supériorité numérique constante, dont ils savaient tirer parti.

    Une séquence type se déroulait ainsi : McKennie s’élançait au-delà des défenseurs centraux, emmenant son marqueur dans son sillage, tandis que Tillman se glissait dans l’espace libéré. Dès qu’un défenseur s’intercalait, un centre était immédiatement adressé à Pulisic ou Dest sur l’aile. Au pire des cas, l’un des deux se retrouvait en situation de un contre un et pouvait alors déclencher sa chevauchée. Le Paraguay n’a jamais trouvé la parade à cette montée de McKennie, ni à la vitesse de Pulisic ou Dest dans les duels.

    Le scénario s’est ensuite répété, simplement sous des angles différents : Dest et Pulisic ont feinté leurs vis-à-vis avec aisance, tandis que McKennie, toujours aussi difficile à contenir, a maintenu la pression sur la défense paraguayenne. Balogun, lui, a profité des espaces laissés par les rares incursions adverses pour se projeter vers l’avant. Chaque fois que le Paraguay tentait de projeter des joueurs vers l’avant pour changer la donne, la menace Balogun lui rappelait qu’il ne le pouvait pas, le condamnant à rester sous nombre et submergé.

    Les séquences ont pu varier dans leur forme, mais le principe demeurait identique : attaquer en supériorité pour submerger le bloc bas paraguayen. Face à cette intensité et au talent individuel des États-Unis, le Paraguay n’a jamais trouvé de réponse et a concédé quatre buts.

    Telle fut la première victoire. La seconde, légèrement différente, confirma la supériorité américaine.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Leur niveau de jeu est incontestable »

    Pulisic étant forfait pour blessure, Pochettino a dû prendre une décision cruciale. Comment remplacer Pulisic ? Et, sachant qu’il ne pouvait pas trouver un jumeau, quels ajustements allait-il apporter pour s’adapter à ce changement ?

    Son choix s’est porté sur Ricardo Pepi, et la raison de ce remplacement est devenue évidente dès les premières minutes du match face à l’Australie.

    Le style des Socceroos, axé sur une défense à cinq solide et physique, orientée vers la contre-attaque, est bien connu. Pour le contrer, Pochettino n’a pas réinventé la roue, préférant un schéma éprouvé. Les défenseurs centraux préfèrent souvent être en supériorité numérique face aux attaquants, aussi Pochettino a-t-il aligné deux pointes, Balogun et Pepi, pour occuper la défense australienne à trois. Conséquence : les latéraux des Socceroos se sont retrouvés en un contre un avec les ailiers américains. Impossible de créer de supériorité au milieu, mais possible sur les côtés.

    C’est exactement ce qu’a fait l’équipe nationale américaine. Les États-Unis ont dominé le flanc droit, où Dest et McKennie ont multiplié les combinaisons. Dès qu’un défenseur australien glissait vers Dest, McKennie s’infiltrait dans l’espace, et inversement. Les centraux, eux, restaient rivés sur Balogun et Pepi, deux finisseurs redoutables. Les États-Unis ont répété ce schéma à plusieurs reprises.

    « Leur qualité est évidente, leur puissance est évidente, leurs qualités athlétiques sont évidentes », a reconnu le sélectionneur australien Tony Popovic. « Il n’y a aucune surprise dans ce qu’ils ont fait. »

    L’Australie fut ainsi cantonnée dans son propre camp ; même quand les États-Unis ne se créaient pas d’occasions, ils récupéraient aussitôt le ballon et déclenchaient un contre-pressing immédiat.

    « Pour être honnête, [Pochettino] nous propose toujours différentes options offensives, donc aligner Pepi aujourd’hui n’a pas été une surprise », a expliqué Balogun. « Ce n’était pas un plan B parce que CP [Christian Pulisic] était absent. Je ne l’ai pas ressenti comme ça. C’était juste une autre solution pour gagner le match. »

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Points communs

    Malgré quelques nuances entre les deux rencontres, les principes de jeu demeurent inchangés. L’objectif est d’imposer une supériorité numérique. Le véritable secret ne réside pas dans ce que l’équipe nationale américaine accomplit avec le ballon, mais bien dans ce qu’elle fait sans.

    Le dénominateur commun des deux rencontres, c’est le pressing. Agressif, rapide, il s’est jusqu’ici révélé impossible à contenir. Dès qu’elle perd le ballon, l’équipe se projette en bloc vers l’avant : sept joueurs passent aussitôt dans le camp adverse pour le récupérer, et ni l’Australie ni le Paraguay n’ont su répondre à cette intensité.

    Même les trois autres joueurs, Tim Ream, Chris Richards et Alex Freeman, occupaient des positions très avancées. Contre le Paraguay, ils se positionnaient souvent plusieurs mètres dans le camp adverse, prêts à repousser tout long ballon prometteur. C’est précisément ce qui s’est produit : après quelques pertes de balle trop nombreuses provoquées par le pressing américain, la meilleure option était de dégager en profondeur et d’espérer une erreur de Ream, Richards ou Freeman. Cela n’est jamais arrivé, et l’équipe nationale américaine a immédiatement récupéré le ballon à chaque fois.

    Les statistiques confirment cette domination : face au Paraguay, les États-Unis ont détenu 65 % du ballon, réalisé 277 passes dans le camp adverse (68 seulement pour leurs adversaires) et comptabilisé 53 touches dans la surface (11 pour le Paraguay). Contre l’Australie, le scénario s’est répété avec 63 % de possession et plus du double de passes dans la moitié de terrain adverse.

    Ainsi, si l’on s’attarde souvent sur ce que l’équipe américaine fait avec le ballon – et c’est légitime –, sa force réside surtout dans son impact sans le ballon. Une pression intense, mais structurée, qui assure un temps de possession réduit au minimum.

    « Ils sont très puissants, très soudés », résume Popovic. « Même leurs remplaçants apportent expérience et talent. »

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le mot-clé

    Un terme revient fréquemment : « agressivité ».

    Pochettino et ses joueurs l’emploient fréquemment pour signifier une volonté de lutter, tant sur le plan physique que symbolique, pour l’équipe et son écusson.

    Sur le plan tactique, l’agressivité désigne la manière dont l’équipe nationale américaine aborde le jeu.

    Quand ils ont le ballon, leurs actions sont guidées par des idées précises pour mettre l’adversaire en difficulté. Quand ils ne l’ont pas, ils exercent un pressing rapide et implacable pour le récupérer aussitôt. Chaque phase de jeu est menée avec détermination, rapidité et, oui, agressivité. Rien n’est laissé au hasard ; rien ne se fait selon les conditions imposées par l’adversaire.

    Telle est, aujourd’hui, la clé du jeu de Pochettino : imposer ses propres conditions. L’équipe nationale américaine dicte le jeu à tous les niveaux, en s’appuyant sur ses principes. Jusqu’ici, la formule s’est révélée redoutablement efficace. La raison est claire : Pochettino place ses joueurs dans des situations de supériorité, puis leur laisse le champ libre pour en tirer parti. Pas d’excès de contrôle ni de rigidité, mais de grands principes qui offrent aux joueurs un cadre reproductible tout en laissant place à la variété des solutions.

    Reste à savoir si cette formule sera aussi efficace à long terme. Avec quatre matchs déjà filmés, les adversaires auront matière à analyser et, face à des équipes plus fortes, l’USMNT pourrait rencontrer une résistance plus organisée.

    La réponse déterminera jusqu’où cette équipe peut aller. Pour l’instant, Pochettino a un plan, ses joueurs l’appliquent, et c’est à eux de jouer.

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