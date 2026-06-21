Analyse tactique : les coulisses du plan de jeu offensif de Mauricio Pochettino pour l'équipe nationale américaine, après les victoires retentissantes en Coupe du monde contre le Paraguay et l'Australie

L'entraîneur du Paraguay, Gustavo Alfaro, l'a reconnu après la rencontre : son équipe n'a pas trouvé la moindre réponse. La sélection masculine américaine venait de l'écraser 4-0 lors du match d'ouverture de la Coupe du monde, et ses joueurs n'ont pu opposer aucune résistance. Ses joueurs n'étaient pas à la hauteur. L'entraîneur non plus, a-t-il admis.

« C’est une équipe qui pose de nombreux défis, a-t-il déclaré, car elle a une réponse à chaque problème. »

L’homme qui apporte ces réponses est, bien sûr, Mauricio Pochettino. C’est précisément pour cette raison qu’il a été engagé comme sélectionneur de l’équipe nationale masculine américaine à l’automne 2024. À l’approche de cette Coupe du monde à domicile, la fédération américaine de football avait certes besoin d’un changement de culture, mais elle avait également besoin de quelqu’un doté d’un esprit tactique capable de faire la différence une fois ce changement opéré.

C’est là qu’est intervenu Pochettino, un sélectionneur dont le palmarès atteste du statut de grand entraîneur moderne. Après deux matches de Coupe du monde, on voit ce que donnent ses principes quand ils s’appuient sur un groupe de joueurs plus talentueux que prévu.

Après deux rencontres, les États-Unis comptent deux victoires pour la première fois depuis 1930 et occupent déjà la première place de leur groupe, avec encore un match à jouer. Chaque succès a suivi un scénario différent, mais, malgré les ajustements, des principes de jeu immuables guident cette équipe vers la gagne.

Après deux matchs de Coupe du monde, voici un aperçu de ce que Pochettino a mis en place pour mener l’équipe nationale américaine à la victoire contre le Paraguay et l’Australie…