Analyse : le Bayern laisse filer une large victoire au Bernabéu… 60 minutes qui ont révélé les limites du Real

Le Bayern Munich a fait taire le stade Santiago Bernabéu, après avoir dominé de bout en bout, à l'exception des 30 dernières minutes, et s'est imposé 2-1, se rapprochant ainsi des demi-finales de la Ligue des champions.

Le Real Madrid, emmené par Álvaro Arbeloa, s'est montré totalement incapable de rivaliser avec le Bayern Munich, dirigé par Vincent Kompany, pendant la majeure partie de la rencontre. L'équipe bavaroise aurait même pu s'imposer largement avant le match retour.

Le match retour entre le Bayern Munich et le Real Madrid est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions.

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