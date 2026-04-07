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Analyse : le Bayern laisse filer une large victoire au Bernabéu… 60 minutes qui ont révélé les limites du Real

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
Espagne
Allemagne

Une avalanche d'occasions manquées dans les dernières minutes du match entre le Real et le Bayern

Le Bayern Munich a fait taire le stade Santiago Bernabéu, après avoir dominé de bout en bout, à l'exception des 30 dernières minutes, et s'est imposé 2-1, se rapprochant ainsi des demi-finales de la Ligue des champions.

Le Real Madrid, emmené par Álvaro Arbeloa, s'est montré totalement incapable de rivaliser avec le Bayern Munich, dirigé par Vincent Kompany, pendant la majeure partie de la rencontre. L'équipe bavaroise aurait même pu s'imposer largement avant le match retour.

Le match retour entre le Bayern Munich et le Real Madrid est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Lire aussi : Vidéo : le Bayern joue avec les nerfs du Real au Bernabéu



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    Une pression incessante… et des erreurs à la pelle

    Contrairement à ce que l'on pouvait attendre, le Bayern Munich a démarré le match en exerçant une pression intense, cherchant à marquer rapidement, face à une grande confusion chez les joueurs du Real Madrid qui ont commis de nombreuses erreurs dans leur propre moitié de terrain, notamment le jeune Thiago Petarš.

    L'équipe bavaroise s'est appuyée sur la vitesse des ailiers Luis Díaz et Michael Olise pour percer sur les ailes et envoyer des centres, et le Bayern a failli marquer à plusieurs reprises, mais sans y parvenir.

    Le Real Madrid semblait très incapable d’organiser ses rangs et de sortir facilement de ses zones, et s’est appuyé sur des contre-attaques en exploitant la vitesse de Vinícius Júnior et Kylian Mbappé.

    De son côté, le Bayern Munich semblait jouer à domicile à l'Allianz Arena et a gâché plusieurs occasions franches au cours des 30 premières minutes.

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    Abandon avant la fin de la mi-temps

    Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich, et Andriy Lunin, celui du Real Madrid, se sont illustrés en repoussant plusieurs occasions dangereuses au cours des 45 premières minutes.

    Mais le Real Madrid a cédé à la pression bavaroise à quatre minutes de la fin de la première mi-temps, et Luis Díaz a inscrit le premier but, profitant d'une superbe passe de Serge Gnabry qui l'a mis en situation de face-à-face.

    Le Real Madrid peut s'estimer très chanceux d'avoir terminé la première mi-temps avec un seul but de retard, compte tenu de la domination du Bayern, de ses nombreuses attaques et de l'inefficacité offensive manifeste du Real Madrid.

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    Un départ sur les chapeaux de roue

    Beaucoup s'attendaient à ce que le Real Madrid entame la seconde mi-temps sur un autre registre et montre les dents, mais c'est tout le contraire qui s'est produit, à la grande surprise des supporters du club royal.

    Le Bayern Munich a maintenu la pression et sa domination en début de seconde mi-temps, et a inscrit son deuxième but grâce à une frappe précise de Harry Kane depuis l'extérieur de la surface de réparation dès la première minute de la seconde mi-temps.

    Michael Olise était une véritable tornade sur le flanc droit, s'infiltrant à plusieurs reprises et se montrant très dangereux face à Carreras, qui n'a pas réussi à l'arrêter, sachant qu'il était à l'origine du deuxième but.

    Après ce deuxième but, le Bayern Munich n'a pas relâché la pression et a continué à pousser, face à la confusion des joueurs du Real Madrid qui n'ont absolument pas réussi à trouver de solution pour contrer les attaques bavariennes.

    Lire aussi : Vidéo : Kane aggrave les problèmes du Real et bat son propre record



  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Une demi-heure de domination… et Nouir s'impose

    La situation a complètement basculé au cours de la dernière demi-heure : le Bayern Munich s'est replié pour préserver son avance de deux buts, tandis que le Real Madrid a multiplié les offensives pour revenir dans le match.

    Le Real Madrid a gâché plus d'une occasion en or, face à un Neuer en grande forme qui a sauvé son but à plusieurs reprises au cours d'une seconde mi-temps marquée par une activité remarquable des joueurs du Real.

    Vinícius Júnior et Kylian Mbappé se sont illustrés en gâchant des occasions, jusqu’à ce que l’attaquant français parvienne à réduire l’écart à la 74e minute ; le gardien chevronné a failli repousser le ballon, mais celui-ci a franchi la ligne de but.

    Après ce but, le Real Madrid a exercé une pression intense, profitant de l'enthousiasme des remplaçants Bellingham, Militão et Brahim Díaz, mais il n'a pas réussi à égaliser.

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    Contre-attaques… et occasions manquées

    Dans les dernières minutes, le Bayern Munich a exploité les vastes espaces dans la défense du Real Madrid et a lancé plusieurs contre-attaques, mais les joueurs bavarois les ont toutes gâchées par manque de sang-froid et en se précipitant dans la finition.

    Le Bayern Munich a failli marquer au moins deux buts supplémentaires dans les dernières minutes pour se rendre à l'Allianz Arena avec une confortable avance, mais il a laissé passer cette occasion.

    De leur côté, les joueurs du Real Madrid ont failli réduire l'écart à plusieurs reprises, mais les prouesses de Neuer, qui est sorti à plusieurs reprises de sa surface pour contrer les attaques dès leur lancement, les ont privés d'un match nul, au minimum.

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