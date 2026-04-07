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Analyse du jeu de l'équipe néerlandaise : voici ce qui pourrait constituer le principal écueil pour Ronald Koeman à l'approche de la Coupe du monde

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Pays-Bas
R. Koeman

Theo Janssen a déjà soulevé la question lors de l'émission « NOS Studio Voetbal » : l'équipe nationale néerlandaise ne devient-elle pas trop prévisible ? « Si nous continuons à jouer comme nous l'avons toujours fait, nous serons prévisibles pour de nombreux adversaires. Dans ce cas, nous ne gagnerons jamais ; même atteindre les demi-finales de la Coupe du monde deviendra alors difficile », telle était la conclusion sans appel de l'ancien joueur du FC Twente et de Vitesse, entre autres.

Mais à quoi Janssen faisait-il exactement référence et où se trouvent précisément les pièges ? Voetbalzone a mené l'enquête pour vous.

  • Le « carré » de Koeman

    Le style de jeu de Koeman semble inchangé depuis des années, notamment dans la construction du jeu haut sur le terrain : l'ailier droit se replie vers l'intérieur, permettant ainsi à Dumfries de créer du danger grâce à ses qualités offensives. De plus, il peut également se montrer dangereux devant le but adverse sur des centres venant de l'autre côté. Il s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans ce domaine et a inscrit de nombreux buts de la tête. L'objectif de ce schéma de jeu est assez clair : permettre à Dumfries de s'exprimer pleinement et créer un surnombre au milieu de terrain.

    Concrètement, cela signifie que Koeman positionne souvent, sur le papier, un milieu de terrain au poste d’ailier droit, comme Koopmeiners lors de la dernière période internationale contre la Norvège. Par le passé, Donyell Malen et Xavi Simons ont également occupé ce rôle. L'ailier droit devient en fait un deuxième numéro 10, ce qui crée un carré au milieu de terrain. Ce schéma est l'élément le plus reconnaissable dans la construction du jeu, tant lors de la première que de la deuxième période sous Koeman.

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    Photo : le carré reconnaissable au milieu de terrain. L'ailier droit se replie vers l'intérieur, ce qui permet à Dumfries de se positionner plus haut sur le terrain.

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  • Cela signifie que, de l'autre côté, l'arrière se positionne plus bas et plus vers l'intérieur, jouant parfois le rôle de troisième défenseur central. Ce défenseur supplémentaire est parfois également assuré par l'un des milieux de terrain défensifs. Concrètement, cela signifie que Frenkie de Jong descend souvent pour participer à la construction du jeu.

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    Photo : Dumfries est à nouveau positionné comme une sorte d'ailier, tandis que Micky van de Ven, en tant qu'arrière gauche, joue un peu plus bas et à l'intérieur. Il fait ainsi office de troisième défenseur central.

    Ce schéma de jeu a semblé bien fonctionner par moments contre la Norvège, notamment parce que Koopmeiners et Tijjani Reijnders – puis Simons – pouvaient se libérer entre les lignes. En effet, la Norvège souhaitait conserver un « +1 » en défense dans son 4-4-2, comme dans l’exemple ci-dessous. Si aucun duo ne se forme et qu’il faut éviter les duels individuels, l’axe doit de toute façon être fermé. C’est là que l’on commet plus facilement une erreur, surtout lorsque le rythme de jeu est élevé et que l’on change rapidement de côté, comme dans l’exemple ci-dessous. Dans cette situation, on regarde d'abord s'il est possible de servir un joueur démarqué dans l'axe, puis le ballon est rapidement déplacé vers l'autre côté. Dumfries est trouvé et peut servir Koopmeiners, démarqué dans l'axe.

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  • Mais alors, où est le problème ?

    Mais le gros problème semble surtout résider dans le caractère prévisible de son jeu. De nombreux adversaires connaissent désormais le style de jeu de Koeman et s'y adaptent, souvent en alignant une défense à cinq, ce qui facilite la formation de duos au milieu de terrain. Certaines équipes, comme la Pologne dans l'exemple ci-dessous, poussent cette stratégie à l'extrême et se replient encore davantage. Koeman ne semble pas encore avoir trouvé de réponse à cela, surtout face à des adversaires un peu plus forts.

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    Photo : grâce à sa défense à cinq, la Pologne peut facilement créer des duos (la ligne avant est désormais marquée par un adversaire direct). 

    Grâce à cette défense à cinq, le défenseur central gauche peut désormais facilement marquer Simons, tandis que l'arrière polonais peut bloquer Dumfries. De plus, les espaces sont réduits et l'axe est fermé, ce qui rend Reijnders, Simons et Depay pratiquement inaccessibles.

    La ligne de passe vers Dumfries reste souvent ouverte, mais il se retrouve alors dans une situation de un contre un dans un espace restreint. Ce n'est pas là que réside la force du défenseur de l'Inter. Dans une telle situation, on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux positionner un ailier sur le côté, avec un arrière à l'intérieur – un rôle que Jurriën Timber, par exemple, pourrait remplir.

  • D'autres équipes, comme l'Équateur la semaine dernière, osent en revanche monter de manière agressive et jouer en un contre un en défense. Dans ces situations, la sélection néerlandaise peut avoir plus de mal à trouver le joueur démarqué, mais ce style de jeu – surtout associé à une pression incontrôlée – comporte un risque accru d'erreurs. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit lors du seul but néerlandais (un but contre son camp) de la soirée.

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    Quinten Timber et Jerdy Schouten étirent le milieu de terrain et créent de l'espace pour que Malen se démarque et reçoive la passe dans l'axe. L'Équateur exerce une pression haute et joue en un contre un, mais n'est pas bien positionné – en particulier l'ailier gauche –, ce qui laisse tout l'espace à Dumfries. Cela provoque un grand mécontentement chez le sélectionneur Sebastián Beccacece, qui lève les bras au ciel.

  • Conclusion

    On reproche parfois à certaines équipes leur manque de solidité et de schémas de jeu ; ce n'est pas le cas de l'équipe nationale néerlandaise. Le style de jeu de Koeman est reconnaissable depuis des années, avec son fameux « carré » au milieu de terrain. Bien que cela puisse certainement fonctionner contre certains adversaires – par exemple contre le 4-4-2 de la Norvège –, les Oranje semblent avoir plus de mal face à des adversaires qui osent défendre en un contre un ou qui se retranchent derrière une défense à cinq (le « miroir »). C'est surtout contre cette dernière variante qu'il faut faire preuve de plus de créativité et de dynamisme, deux qualités qui font souvent encore défaut.

    Les grandes lignes du style de jeu de Koeman pour l’été prochain sont donc déjà en grande partie tracées. Le sélectionneur a encore quelques mois pour peaufiner les détails et choisir les bons joueurs. Il devra toutefois probablement élaborer plusieurs scénarios et envisager des styles de jeu ou des formations alternatifs, dont un système à cinq défenseurs. Heureusement, les Oranje ont déjà pu s’y exercer contre l’Équateur en deuxième mi-temps, même si c’était un peu par la force des choses. En effet, une phase finale présente toujours une dynamique particulière, et quelques ajustements ou surprises dans le style de jeu peuvent ainsi faire basculer un match.

    Il y a donc encore beaucoup de travail à accomplir pour remporter des succès cet été. Les chiffres récents montrent que Koeman, dans son deuxième mandat, n'a guère réussi à impressionner face aux pays du top 25. Et il faudra aussi les battre si l'on veut faire bonne figure aux États-Unis, au Mexique et au Canada.