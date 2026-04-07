Analyse du jeu de l'équipe néerlandaise : voici ce qui pourrait constituer le principal écueil pour Ronald Koeman à l'approche de la Coupe du monde

Le style de jeu de Koeman semble inchangé depuis des années, notamment dans la construction du jeu haut sur le terrain : l'ailier droit se replie vers l'intérieur, permettant ainsi à Dumfries de créer du danger grâce à ses qualités offensives. De plus, il peut également se montrer dangereux devant le but adverse sur des centres venant de l'autre côté. Il s'est déjà illustré à plusieurs reprises dans ce domaine et a inscrit de nombreux buts de la tête. L'objectif de ce schéma de jeu est assez clair : permettre à Dumfries de s'exprimer pleinement et créer un surnombre au milieu de terrain.

Concrètement, cela signifie que Koeman positionne souvent, sur le papier, un milieu de terrain au poste d’ailier droit, comme Koopmeiners lors de la dernière période internationale contre la Norvège. Par le passé, Donyell Malen et Xavi Simons ont également occupé ce rôle. L'ailier droit devient en fait un deuxième numéro 10, ce qui crée un carré au milieu de terrain. Ce schéma est l'élément le plus reconnaissable dans la construction du jeu, tant lors de la première que de la deuxième période sous Koeman.

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Photo : le carré reconnaissable au milieu de terrain. L'ailier droit se replie vers l'intérieur, ce qui permet à Dumfries de se positionner plus haut sur le terrain.