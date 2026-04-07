Analyse du jeu de l'équipe néerlandaise : voici ce qui pourrait constituer le principal écueil pour Ronald Koeman à l'approche de la Coupe du monde

Mais le gros problème semble surtout résider dans le caractère prévisible de son jeu. De nombreux adversaires connaissent désormais le style de jeu de Koeman et s'y adaptent, souvent en alignant une défense à cinq, ce qui facilite la formation de duos au milieu de terrain. Certaines équipes, comme la Pologne dans l'exemple ci-dessous, poussent cette stratégie à l'extrême et se replient encore davantage. Koeman ne semble pas encore avoir trouvé de réponse à cela, surtout face à des adversaires un peu plus forts.
Ziggo Sport
Photo : grâce à sa défense à cinq, la Pologne peut facilement créer des duos (la ligne avant est désormais marquée par un adversaire direct).
Grâce à cette défense à cinq, le défenseur central gauche peut désormais facilement marquer Simons, tandis que l'arrière polonais peut bloquer Dumfries. De plus, les espaces sont réduits et l'axe est fermé, ce qui rend Reijnders, Simons et Depay pratiquement inaccessibles.
La ligne de passe vers Dumfries reste souvent ouverte, mais il se retrouve alors dans une situation de un contre un dans un espace restreint. Ce n'est pas là que réside la force du défenseur de l'Inter. Dans une telle situation, on peut se demander s'il ne vaudrait pas mieux positionner un ailier sur le côté, avec un arrière à l'intérieur – un rôle que Jurriën Timber, par exemple, pourrait remplir.