L'Espagne a logiquement conquis le toit du football mondial en remportant la Coupe du monde aux dépens de l'Argentine (1-0 a.p.), lors d'une finale où les hommes de Luis de la Fuente ont imposé leur loi pendant 120 minutes, confirmant leur statut de meilleure et plus complète équipe du tournoi.

Malgré cette emprise constante et une possession majoritaire, la « Roja » a buté sur un gardien en état de grâce, Emiliano Martínez, qui a repoussé un véritable déluge d’occasions franches, maintenant ainsi l’Argentine dans le match et repoussant l’échéance jusqu’aux prolongations.

Les Espagnols ont maintenu la pression, multipliant les incursions depuis les ailes et les tentatives de percée axial, tandis que l’Albiceleste se contentait de défendre et de contenir, en misant sur les parades de son dernier rempart et sur des contre-attaques trop rares pour être décisives.

Il a fallu attendre la 106^e minute pour que la domination se concrétise : Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant à l’Espagne un titre mondial mérité au terme d’une finale qui a illustré la supériorité tactique et technique du nouveau champion du monde.