Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Analyse : 20-0… Les statistiques couronnent l’Espagne à juste titre et démasquent Messi ainsi que ses coéquipiers

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Scaloni
L. de la Fuente
L. Messi
F. Torres
Espagne
Argentine
É.-U.

Domination écrasante de l’Espagne et impuissance totale de l’Argentine.

L'Espagne a logiquement conquis le toit du football mondial en remportant la Coupe du monde aux dépens de l'Argentine (1-0 a.p.), lors d'une finale où les hommes de Luis de la Fuente ont imposé leur loi pendant 120 minutes, confirmant leur statut de meilleure et plus complète équipe du tournoi.

Malgré cette emprise constante et une possession majoritaire, la « Roja » a buté sur un gardien en état de grâce, Emiliano Martínez, qui a repoussé un véritable déluge d’occasions franches, maintenant ainsi l’Argentine dans le match et repoussant l’échéance jusqu’aux prolongations.

Les Espagnols ont maintenu la pression, multipliant les incursions depuis les ailes et les tentatives de percée axial, tandis que l’Albiceleste se contentait de défendre et de contenir, en misant sur les parades de son dernier rempart et sur des contre-attaques trop rares pour être décisives.

Il a fallu attendre la 106^e minute pour que la domination se concrétise : Ferran Torres a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant à l’Espagne un titre mondial mérité au terme d’une finale qui a illustré la supériorité tactique et technique du nouveau champion du monde.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    20-0… Un score sans appel qui résume à lui seul une finale à sens unique.

    Un rapide coup d’œil aux statistiques des tirs jusqu’à la fin de la première prolongation suffit pour mesurer l’ampleur de la finale de la Coupe du monde : l’Espagne a cadré 20 tentatives, tandis que l’Argentine n’en a réussi aucune, un écart rare qui traduit la domination espagnole durant 105 minutes.

    Cette supériorité ne s’est pas traduite par une simple possession stérile, mais par une domination concrète, avec une pression haute et des incursions répétées devant le but d’Emiliano Martínez, qui a multiplié les parades décisives pour maintenir son équipe dans le match.

    En face, l’Argentine n’a pu suivre le rythme et s’est contentée de défendre, incapable de lancer la moindre contre-attaque. Lionel Messi et ses coéquipiers sont restés muets offensivement, étouffés par un pressing ibérique qui les a privés de tout projet de jeu.

    L’Argentine n’a réagi que lors de la deuxième période supplémentaire, après l’ouverture du score de Ferran Torres, mais elle n’a cadré aucun de ses deux tirs, restés bien loin des cages d’Unai Simón. Au final, les statistiques comme la performance globale confirment la supériorité espagnole : une domination construite autour d’un jeu posé, d’un pressing collectif efficace et d’une capacité à étouffer les initiatives de Messi et de ses partenaires.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Scaloni se concentrait exclusivement sur l'aspect défensif, tandis que De la Fuente avait les yeux rivés sur le trophée.

    Dès l’entame, il est apparu évident que l’entraîneur argentin Lionel Scaloni abordait la rencontre avec l’intention de préserver le nul plutôt que de viser la victoire, L’Argentine s’est donc retranchée dans sa moitié de terrain, renonçant presque à toute velléité de contre-attaque, et s’appuyant sur la solidité de sa défense ainsi que les parades d’Emiliano Martínez pour atteindre la séance de tirs au but.

    Les remplacements opérés par Scaloni ont confirmé cette approche : les blessures de Cristian Romero et de Lisandro Martínez ont imposé deux changements obligatoires, puis l’entraîneur argentin a poursuivi le renforcement défensif en faisant entrer Molina, Medina, Paredes et Sensi lors des prolongations.

    Giuliano Simeone a été le seul remplaçant à apporter une touche relativement offensive, mais il n’a pas bénéficié d’un soutien suffisant ni des ballons nécessaires pour faire la différence, tandis que Lautaro Martínez est resté sur le banc pendant toute la rencontre, signe clair que la priorité était donnée à la défense et non à l’attaque du but espagnol.

    À l’inverse, Luis de la Fuente a géré la rencontre avec une approche radicalement différente : non content de la domination imposée par ses titulaires, il l’a maintenue grâce à un banc de remplaçants décisif, chaque changement apportant un nouvel élan sans que le rythme ne baisse ni que la pression sur l’adversaire ne diminue, permettant à l’Espagne de rester maîtresse du jeu jusqu’aux derniers instants.

    Il n’est donc pas surprenant que le but décisif soit l’œuvre des remplaçants : après une passe décisive de Nico Williams, Ferran Torres a marqué à la 106^e minute, tandis que Pedri, Mikel Merino et Martín Zubimendi jouaient un rôle déterminant dans la conservation du ballon et l’usure de la défense argentine.

    D’un côté, un entraîneur qui attendait les tirs au but ; de l’autre, un technicien qui a poursuivi sa quête du but victorieux jusqu’à le trouver : la logique voulait que le trophée aille à l’Espagne.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un tournant qui met fin aux espoirs argentins

    Bien que l'Argentine n'ait guère pesé sur le plan offensif durant le temps réglementaire, la fin de la deuxième mi-temps a été marquée par un tournant défavorable, Enzo Fernández a été expulsé après un deuxième carton jaune dès la troisième minute du temps additionnel, obligeant l’Albiceleste à disputer les prolongations à dix face à une formation déjà dominatrice.

    Certes, la présence d’Enzo sur le terrain pendant les 90 minutes n’a pas changé la donne offensive de l’Argentine, qui n’a pas réussi à se créer la moindre occasion franche ni même à tirer une seule fois au but d’Unai Simón, mais l’écart entre évoluer à onze contre dix s’avère considérable, surtout quand la fatigue s’accumule en prolongation.

    L’Espagne a alors exploité cette supériorité numérique : elle a accéléré la circulation du ballon et élargi les espaces entre les lignes argentines, contraignant l’Albiceleste à multiplier les efforts pour compenser l’absence d’un joueur, à se replier davantage dans sa surface et à perdre sa capacité à sortir le ballon ou à soulager la pression.

    Au fil des minutes, l’ouverture du score espagnole est apparue comme une simple question de temps. Privée de solutions pour soulager la pression, l’Albiceleste a fini par céder : Ferran Torres a concrétisé la domination ibérique d’une réalisation décisive. Le carton rouge d’Enzo s’est ainsi imposé comme l’un des tournants majeurs ayant pavé la voie vers le sacre de l’Espagne en Coupe du monde.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Messi s’est enfin manifesté… mais trop tard

    Lionel Messi a dû attendre la deuxième période de prolongation pour se montrer sous un autre jour. Il s'est alors mis à se faufiler entre les lignes et à réclamer le ballon dans les espaces qui lui avaient fait défaut tout au long du match, tentant de créer l'occasion qui permettrait à l'Argentine de revenir dans la partie après avoir été menée au score.

    En revanche, l’Espagne évite l’écueil dans lequel tombent souvent ses adversaires en phase à élimination directe : elle ne se replie pas pour protéger son avance et ne cède pas le ballon. Les hommes de Luis de la Fuente conservent leur identité, imposent leur possession et enchaînent les passes courtes, contraignant l’Argentine à courir après le cuir plutôt qu’à construire son jeu.

    De plus, les hommes de Luis de la Fuente ont exploité les espaces créés par les montées tardives de l’arrière-garde argentine et ont maintenu la pression sur le but d’Emiliano Martínez jusqu’aux dernières minutes, et a même inscrit un deuxième but par Torres, finalement refusé pour hors-jeu. Ce choix tactique a confirmé que la meilleure façon de protéger son avance n’était pas de se replier, mais de conserver le ballon pour empêcher Messi et ses coéquipiers d’imposer le scénario de remontée qui avait caractérisé leur parcours jusqu’en finale.