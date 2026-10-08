La trêve internationale terminée, l’AC Milan est prêt à retrouver les terrains et prépare le match qui verra les rossoneri affronter Sassuolo à l’extérieur dimanche 11 octobre, à Reggio d’Émilie. Ruben Amorim n’a pas été verni pendant la trêve, avec plusieurs blessures qui ont pesé sur son travail, mais des joueurs revigorés et galvanisés reviennent, et sont aussi revenus, des sélections nationales.

C’est le cas de Gonçalo Ramos, pour lequel Amorim, interrogé par Dazn, n’a pas l’intention de changer ses plans tactiques, convaincu que « le but viendra », ainsi que de Diego Moreira, l’autre recrue très importante d’un mercato construit « pour le présent, mais surtout pour l’avenir ». L’entraîneur de l’AC Milan ne s’est fixé aucun objectif, sinon celui de gagner chaque match et de voir jusqu’où son équipe pourra aller, mais une certitude demeure : l’ancien de Manchester United se sent dévoué corps et âme à relancer le club. Voici ses mots.