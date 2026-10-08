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Grafica Amorim Milan 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Amorim : « Un mercato pensé pour l’avenir. Je ne demanderai pas à Ramos de ne pas courir, il a plus de chances avec l’AC Milan qu’avec le Portugal »

Milan AC
R. Amorim
G. Ramos
Mercato
Sassuolo vs Milan AC
Sassuolo
Serie A

Projets en cours et plans pour l’avenir. L’AC Milan se prépare à retrouver les terrains et Amorim ne veut pas échouer.

La trêve internationale terminée, l’AC Milan est prêt à retrouver les terrains et prépare le match qui verra les rossoneri affronter Sassuolo à l’extérieur dimanche 11 octobre, à Reggio d’Émilie. Ruben Amorim n’a pas été verni pendant la trêve, avec plusieurs blessures qui ont pesé sur son travail, mais des joueurs revigorés et galvanisés reviennent, et sont aussi revenus, des sélections nationales.

C’est le cas de Gonçalo Ramos, pour lequel Amorim, interrogé par Dazn, n’a pas l’intention de changer ses plans tactiques, convaincu que « le but viendra », ainsi que de Diego Moreira, l’autre recrue très importante d’un mercato construit « pour le présent, mais surtout pour l’avenir ». L’entraîneur de l’AC Milan ne s’est fixé aucun objectif, sinon celui de gagner chaque match et de voir jusqu’où son équipe pourra aller, mais une certitude demeure : l’ancien de Manchester United se sent dévoué corps et âme à relancer le club. Voici ses mots.

  • L’AC Milan depuis l’enfance

    « Je pense que tout le monde sait que l’AC Milan est l’une de mes équipes depuis que je suis enfant, parce que toute l’histoire du Milan est liée aux équipes portugaises. À mon époque, quand j’étais jeune, le Milan était l’équipe la plus forte d’Italie et le football italien était le meilleur championnat du monde. J’ai donc suivi ce club depuis ma jeunesse »

  • FORTE CONNEXION

    « Mais ce n’est pas seulement ça : j’ai ressenti cette connexion avec le club, avec le moment qu’il traverse, et puis tout ce qu’ils ont fait pour me faire venir ici. J’ai senti que c’était le bon choix pour moi. Jusqu’à présent, ça s’est vraiment, vraiment très bien passé.

    Il y a eu de grands moments et parfois des moments difficiles, mais cela fait partie de l’expérience. Je suis vraiment heureux d’être ici et je ressens une grande responsabilité pour aider ce club à retrouver la place qui est la sienne. »

  • GONCALO RAMOS ET LES BUTS

    « Je n’ai pas l’intention de dire que Ramos doit moins courir, je ne le dirai jamais d’un joueur. Avant tout, la chose fondamentale, c’est que nous marquons, et c’est ce qui compte le plus. Ensuite, je sais très bien qu’un attaquant a besoin de marquer, et il marquera.

    Si vous regardez en sélection, je pense qu’il a moins d’occasions de marquer. Parfois, le football est ainsi, mais il travaille dur et si nous marquons, c’est aussi grâce à Gonçalo Ramos. Il doit simplement continuer à aider l’équipe et à faire ce qu’il fait : les buts viendront, c’est certain. »


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  • OBJECTIFS ?

    « Gagner chaque match : voilà l’état d’esprit qui est le nôtre. À la fin, nous ferons les comptes. Pour moi, c’est l’objectif à chaque fois qu’une semaine commence, et nous aurons beaucoup de matches au cours de la semaine. Chaque fois que nous entrons sur le terrain, nous avons la responsabilité de gagner, et pas seulement : nous devons chercher à pratiquer un beau football »

  • MERCATO

    « Satisfait du mercato ? Tout d’abord, je suis vraiment heureux, parce que dès le premier jour, j’ai senti que nous faisions tout ensemble, et c’est la chose la plus importante pour moi. Ensuite, nous essayons d’aider le club non seulement pour aujourd’hui, mais aussi pour l’avenir. Si vous y prêtez attention, tous les mouvements que nous essayons de faire ne sont pas pensés uniquement pour le présent, mais aussi dans une optique future, et cela est vraiment fondamental.

    Cela nous aidera à gagner maintenant et à gagner aussi à l’avenir. Nous accordons beaucoup d’attention à cet aspect, parce que vous savez comment est le marché aujourd’hui : nous sommes vigilants et nous faisons venir des joueurs déjà prêts comme Ramos, qui est déjà champion d’Europe, mais nous voulons aussi faire venir des talents comme Moreira, par exemple. Donc je suis vraiment content du mercato que nous avons réalisé, mais nous devons aussi améliorer les joueurs que nous avons déjà dans l’effectif. »

  • Sporting et Manchester United

    « L’expérience que nous avons accumulée dans les autres clubs nous aide dans chaque défi, ou nouveau défi. Ici, c’est plus similaire au Portugal. C’est un type de pression différent, parce que les gens à l’extérieur du club vivent l’équipe de manière vraiment passionnée. C’est similaire au Portugal et j’ai l’habitude de vivre ainsi. En Angleterre, c’est un peu différent, évidemment.

    Manchester United est un club mondial tout comme le Milan, donc chaque chose que vous faites a un poids, et cela m’a aidé à essayer de me comporter de la meilleure manière possible ici avec le Milan. Dans ma tête, tout ce que j’ai vécu dans ma carrière devait me mener jusqu’à ce point, dans ce club si spécial, pour être prêt à l’aider. Je sais que toute l’expérience que j’ai eue par le passé m’aidera aussi bien dans les moments positifs que dans les moments difficiles avec cette équipe. »

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