« Enfant, je supportais le Benfica et le Milan. Je revois encore les vidéos du Milan avec Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic… Mon rêve d'enfant était d'évoluer sous les couleurs du Benfica et du Milan. J'en ai déjà concrétisé un ; il me reste à endosser le rôle d'entraîneur dans l'autre. » Dans une interview accordée il y a dix ans,Ruben Amorim anticipait ainsi son avenir : le banc rossonero.
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Amorim est le nouvel entraîneur du Milan : quel sera son style de jeu et comment cela va-t-il influencer le mercato ?
Le projet de résolution, présenté en exclusivité par notre rédaction, est désormais entre les mains des clubs membres.
Les négociations, accélérées par la clause de libération de 6 millions d’euros permettant de libérer Jaissle, l’option de secours, de son engagement avec Al-Ahli, ont abouti ces dernières heures : Cardinale a proposé directement au technicien et à son représentant Costa un contrat de deux ans avec une option pour une troisième saison à 3,5 millions d’euros, assorti de primes liées à la qualification en Ligue des champions et au parcours du Diavolo en Ligue Europa. L’entraîneur, qui sort d’une expérience décevante en Premier League avec Manchester United, a accepté pour se relancer.
L'agence AS1 et le rôle de Mendes
Les entretiens téléphoniques qui ont eu lieu cette semaine, alors qu’Amorim se trouvait à Lisbonne, ainsi qu’hier, ont été déterminants. Malgré les démentis, la candidature de l’ancien joueur du Sporting à la tête du Milan bénéficie aussi du soutien discret de Jorge Mendes : Les intermédiaires qui défendent le technicien portugais sont proches du super-agent, lequel aurait par ailleurs présenté au club un dossier très complet sur le marché destransferts et la viabilité économique, même s’il n’est pas officiellement l’agent du coach – ce rôle étant détenu par l’agence indépendante AS1 – mais exerce néanmoins une forte influence indirecte via des mandats d’intermédiation. Un rôle qu’il endosse fréquemment lors des négociations du mercato, lorsqu’un club l’engage officiellement pour débloquer des opérations complexes, en tant que facilitateur ou consultant externe, qu’il soit ou non l’agent direct de l’entraîneur ou du joueur.
IBRAHIMOVIC ET LE MERCATO
La proposition de Jorge Mendes ne se limite pas à l’entraîneur : elle inclut aussi une gestion ferme du mercato rossonero. Un scénario déjà observé sous l’ère Cardinale lors du dernier mercato de janvier, avec l’arrivée de Joao Felix. Comptetenu de ses obligations aux États-Unis pour la Coupe du monde, Ibrahimovic aurait confié le dossier à un agent de confiance, comme le Portugais ou Rafaela Pimenta.
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Le module d’Amorim et les besoins
Il est probable qu'Amorim réfléchisse déjà au système de jeu à adopter et au mercato nécessaire à sa conception du football. Chez les Rossoneri, il devrait reprendre le classique 3-4-2-1, en l'alternant avec le 3-4-3. Ce choix tactique impliquerait le recrutement d'au moins deux défenseurs, deux ailiers capables d'évoluer à plusieurs postes au milieu de terrain, ainsi qu'un véritable numéro 9.
LE DÉPART DE LEAO ET LES POTENTIELS RECRUTEMENTS
Le départ imminent de Rafael Leao, dont le départ lucratif offrirait au Milan une confortable marge de manœuvre sur le marché des transferts, est désormais acté. En défense, les noms d’Antonio Silva (Benfica, sous contrat jusqu’en 2027 et géré par Gestifute, l’agence de Mendes) et de Goncalo Inacio (Sporting, ciblé par Tare et Allegri) circulent. Au milieu, Francisco Trincao, également propriété du Sporting et de l’écurie Mendes, est évoqué, tandis qu’en attaque Goncalo Ramos (PSG) est dans le viseur. Ces profils susciteraient un vif intérêt, a fortiori selon l’identité du futur directeur sportif, Krosche de l’Eintracht étant le candidat principal.
MANCHESTER UNITED RÉDUIT SES DÉPENSES
Un autre club espère que les négociations entre Amorim et le Milan aboutissent. Selon le Telegraph, l’entraîneur portugais et son staff auraient en effet droit à une indemnité d’environ 19,34 millions d’euros de la part de Manchester United, mais ce montant serait considérablement réduit si le technicien de 41 ans venait à rejoindre la Serie A et à prendre ainsi les rênes d’un nouveau club.