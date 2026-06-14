Les entretiens téléphoniques qui ont eu lieu cette semaine, alors qu’Amorim se trouvait à Lisbonne, ainsi qu’hier, ont été déterminants. Malgré les démentis, la candidature de l’ancien joueur du Sporting à la tête du Milan bénéficie aussi du soutien discret de Jorge Mendes : Les intermédiaires qui défendent le technicien portugais sont proches du super-agent, lequel aurait par ailleurs présenté au club un dossier très complet sur le marché destransferts et la viabilité économique, même s’il n’est pas officiellement l’agent du coach – ce rôle étant détenu par l’agence indépendante AS1 – mais exerce néanmoins une forte influence indirecte via des mandats d’intermédiation. Un rôle qu’il endosse fréquemment lors des négociations du mercato, lorsqu’un club l’engage officiellement pour débloquer des opérations complexes, en tant que facilitateur ou consultant externe, qu’il soit ou non l’agent direct de l’entraîneur ou du joueur.







