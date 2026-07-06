Amorim est arrivé à Milan : « C'est un défi plus grand que celui de Manchester United. Je suis heureux et fier d'être au Milan pour gagner. »

Ruben Amorim est arrivé à l’aéroport de Linate Prime vers 14 h 20. Le technicien portugais veut découvrir sans attendre son nouvel environnement : de Milanello au centre Vismara, en passant par Casa Milan et San Siro. Un programme d’actions sur les réseaux sociaux, et pas uniquement en interne, est déjà prévu au sein du club rossonero.





Il sera accompagné par son staff de confiance : Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido et l’entraîneur des gardiens Jorge Vital, déjà présents à ses côtés au Sporting Braga. L’ancien joueur de Manchester United a paraphé un contrat de trois ans, avec une option pour une quatrième saison, à 3,5 millions d’euros nets par exercice.