La curiosité autour du nouveau projet du Milan ne cesse de croître, tant les changements initiés par Cardinale marquent une rupture avec le récent passé. De la création d'une cellule de recrutement calquée sur le modèle anglais à la nomination d'un entraîneur en quête de revanche comme Ruben Amorim, les choix sont audacieux.
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Amorim est arrivé à Milan : « C'est un défi plus grand que celui de Manchester United. Je suis heureux et fier d'être au Milan pour gagner. »
Amorim est arrivé à Milan.
Ruben Amorim est arrivé à l’aéroport de Linate Prime vers 14 h 20. Le technicien portugais veut découvrir sans attendre son nouvel environnement : de Milanello au centre Vismara, en passant par Casa Milan et San Siro. Un programme d’actions sur les réseaux sociaux, et pas uniquement en interne, est déjà prévu au sein du club rossonero.
Il sera accompagné par son staff de confiance : Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido et l’entraîneur des gardiens Jorge Vital, déjà présents à ses côtés au Sporting Braga. L’ancien joueur de Manchester United a paraphé un contrat de trois ans, avec une option pour une quatrième saison, à 3,5 millions d’euros nets par exercice.
Contact avec Almstadt et Gardiner
Bobby Gardiner, l'un des principaux sponsors d'Amorim, entretient déjà une relation très directe avec ce dernier. Dans les prochaines heures, des entretiens sont prévus avec Almastadt au siège du Milan AC pour faire le point sur les dossiers en cours, avec un focus particulier sur la négociation du moment : celle concernant Mario Gila.
« À Milan pour gagner »
Les premiers mots d’Amorim sont sans détour : « Je suis vraiment très heureux d’être ici, c’est un honneur d’être l’entraîneur du Milan. Pourquoi ai-je choisi le Milan ? Si vous lisez une de mes anciennes interviews, vous comprendrez : c’est un club spécial pour moi. C’est un très grand défi que j’ai accepté, même si, après le dernier (Manchester United, ndlr), je m’étais dit d’en accepter un plus modeste. C’est peut-être un défi encore plus grand que le précédent. Je suis fier d’être ici, nous le sommes tous, moi et mon staff. »
Il conclut : « Je suis au Milan pour gagner. Quand on est entraîneur du Milan, il faut avoir cet état d’esprit. Je ne suis pas naïf, je sais qu’il y a beaucoup de travail, mais quand on est l’entraîneur du Milan, il faut jouer pour gagner. »
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