« Enfant, je supportais le Benfica et le Milan. Je revois encore les vidéos du Milan avec Maldini, Baresi, Gullit, Rijkaard, Savicevic… Mes rêves d’enfant étaient de jouer pour le Benfica et le Milan. J’en ai déjà réalisé un ; il me reste à devenir entraîneur de l’autre. » Ruben Amorim, dans une interview accordée il y a dix ans, anticipait ainsi son présent : le banc rossonero.
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Amorim en pole position pour le banc du Milan : quel serait son style de jeu et comment cela influencerait-il le mercato ?
Les négociations, accélérées par la clause de 6 millions d’euros permettant de libérer Jaissle de son contrat avec Al Ahli, sont désormais très avancées : Cardinale lui a proposé un contrat de deux ans, avec une option pour une troisième année à 3,5 millions d’euros, ainsi que des primes liées à la qualification en Ligue des champions et au parcours du Diavolo en Ligue Europa. L’entraîneur, qui sort d’une expérience décevante à Manchester United en Premier League, serait prêt à accepter.
Les réunions en ligne qui se sont tenues cette semaine, alors qu’Amorim se trouvait à Lisbonne, ainsi que celles d’hier, ont été décisives. Derrière la candidature de l’ancien joueur du Sporting au Milan, on retrouve aussi l’influence de Jorge Mendes : Les intermédiaires qui défendent le technicien portugais sont proches du super-agent, lequel aurait par ailleurs présenté au club un dossier très complet sur le mercato et la viabilité économique, même s’il n’est pas officiellement son agent – rôle détenu par l’agence indépendante AS1 – mais exerce néanmoins une forte influence indirecte via des mandats d’intermédiation.
Jorge Mendes ne propose pas seulement un entraîneur ; il offre une gestion ferme du mercato rossonero, à l’image de ce qui s’est déjà produit sous l’ère Cardinale, lors du dernier mercato de janvier, quand Joao Felix, entre autres, a rejoint le club. Compte tenu de ses engagements aux États-Unis pour la Coupe du monde, Ibrahimovic aurait confié le dossier à un agent de confiance, comme le Portugais ou Rafaela Pimenta. Parallèlement, Amorim réfléchirait déjà au système de jeu à adopter et aux renforts indispensables à sa vision : chez les Rossoneri, il reprendrait le 3-4-2-1, en l’alternant avec le 3-4-3, ce qui impliquerait l’arrivée d’au moins deux défenseurs, deux ailiers polyvalents et un véritable numéro 9.
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Le départ acté de Rafael Leao, qui a multiplié les déclarations sur son envie de quitter le Milan AC, offre aux Rossoneri une précieuse marge de manœuvre financière. En défense, les noms d’Antonio Silva (Benfica, sous contrat jusqu’en 2027, géré par Gestifute) et de Goncalo Inacio (Sporting, ciblé par Tare et Allegri) reviennent avec insistance. Au milieu, Francisco Trincao, également propriété du Sporting et membre de l’écurie de Mendes, est évoqué, tout comme Goncalo Ramos, en attaque, actuellement au PSG. Ces dossiers pourraient toutefois s’envoler en cas de surenchère, notamment selon l’identité du futur directeur sportif, Krosche de l’Eintracht étant le candidat principal.