Amorim en pole position pour le banc du Milan : quel serait son style de jeu et comment cela influencerait-il le mercato ?

Jorge Mendes ne propose pas seulement un entraîneur ; il offre une gestion ferme du mercato rossonero, à l’image de ce qui s’est déjà produit sous l’ère Cardinale, lors du dernier mercato de janvier, quand Joao Felix, entre autres, a rejoint le club. Compte tenu de ses engagements aux États-Unis pour la Coupe du monde, Ibrahimovic aurait confié le dossier à un agent de confiance, comme le Portugais ou Rafaela Pimenta. Parallèlement, Amorim réfléchirait déjà au système de jeu à adopter et aux renforts indispensables à sa vision : chez les Rossoneri, il reprendrait le 3-4-2-1, en l’alternant avec le 3-4-3, ce qui impliquerait l’arrivée d’au moins deux défenseurs, deux ailiers polyvalents et un véritable numéro 9.





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