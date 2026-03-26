L’équipe de France retrouve le Brésil ce jeudi soir près de Boston pour une affiche de prestige en préparation de la Coupe du monde 2026. Mais cette rencontre ne se distingue pas seulement par son enjeu sportif. Les deux sélections ont décidé de casser les codes avec des tenues inédites qui risquent de dérouter les spectateurs.
Amical : pourquoi la France portera le vert alors que le Brésil jouera en bleu ce soir ?
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Une affiche historique entre deux géants
Les confrontations entre la France et le Brésil occupent une place particulière dans l’histoire du football. Chaque génération garde en mémoire des duels marquants, depuis la Coupe du monde 1958 jusqu’à l’édition 2006. Pelé, Zinedine Zidane, Just Fontaine, Socrates, Ronaldo ou encore Ronaldinho ont tous contribué à alimenter cette rivalité prestigieuse.
Plus d’une décennie après leur dernière opposition, les deux nations se retrouvent enfin. Leur dernier duel remonte à mars 2015, lors d’un match amical au Stade de France, remporté 3-1 par la Seleção. Cette fois, le rendez-vous se déroule aux États-Unis, au Gillette Stadium de Foxborough, au sud de Boston, enceinte habituellement occupée par les New England Patriots en NFL.
À deux mois et demi du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, ce test grandeur nature permet aux deux équipes de mesurer leur état de forme. L’événement attire déjà l’attention, autant pour le terrain que pour les choix vestimentaires.
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La France casse ses habitudes avec un maillot vert
Habituellement vêtus de bleu, les joueurs de Didier Deschamps changent radicalement d’apparence. Les Bleus portent pour la première fois un maillot vert menthe à l’eau, dévoilé en début de semaine par Nike et la Fédération française de football.
Ce choix surprend, car l’équipe de France évolue traditionnellement en bleu, blanc ou rouge. Cette nouvelle tenue s’inspire du cuivre de la Statue de la Liberté, offerte par la France aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Un clin d’œil symbolique pour cette rencontre organisée sur le sol américain.
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Le Brésil aussi opte pour une tenue inédite
La Seleção n’échappe pas non plus à la nouveauté. Les joueurs dirigés par Carlo Ancelotti arborent un maillot inédit issu d’une collaboration avec la marque Jordan. Cette tunique bleu roi présente des touches noires ainsi que de fines bandes turquoises.
Ce partenariat marque une évolution pour le Brésil, habitué à l’équipement Nike classique. Le contraste avec les couleurs traditionnelles jaune et vert promet une affiche inhabituelle.
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Une répétition avant le Mondial 2026
Cette rencontre constitue un test important pour les deux équipes. Après ce duel, la France affronte la Colombie dimanche près de Washington. De son côté, le Brésil enchaîne contre la Croatie mercredi prochain à Orlando.
Ces matchs permettent aux sélectionneurs d’affiner leurs choix avant la Coupe du monde 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Entre enjeu sportif et nouveauté esthétique, ce Brésil-France promet déjà une soirée pas comme les autres.