Amical : pourquoi la France portera le vert alors que le Brésil jouera en bleu ce soir ?

Les confrontations entre la France et le Brésil occupent une place particulière dans l’histoire du football. Chaque génération garde en mémoire des duels marquants, depuis la Coupe du monde 1958 jusqu’à l’édition 2006. Pelé, Zinedine Zidane, Just Fontaine, Socrates, Ronaldo ou encore Ronaldinho ont tous contribué à alimenter cette rivalité prestigieuse.

Plus d’une décennie après leur dernière opposition, les deux nations se retrouvent enfin. Leur dernier duel remonte à mars 2015, lors d’un match amical au Stade de France, remporté 3-1 par la Seleção. Cette fois, le rendez-vous se déroule aux États-Unis, au Gillette Stadium de Foxborough, au sud de Boston, enceinte habituellement occupée par les New England Patriots en NFL.

À deux mois et demi du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, ce test grandeur nature permet aux deux équipes de mesurer leur état de forme. L’événement attire déjà l’attention, autant pour le terrain que pour les choix vestimentaires.