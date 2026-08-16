Les saisons des clubs européens ne sont pas encore complètement lancées. En vérité, le début pourrait être un peu étrange.

Il y a toujours une forme de contrecoup de Coupe du monde, un effet qui se prolonge jusqu’au début de la saison nationale après un grand tournoi estival. Cela pourrait être particulièrement vrai pour l’USMNT, dont les joueurs devront gérer la fatigue physique, mentale et peut-être émotionnelle d’une Coupe du monde éprouvante.

Mais le football laisse peu de temps pour récupérer. Le calendrier est impitoyable, et l’attention s’est déjà reportée sur le football de club.

Cela signifie qu’il y a déjà beaucoup d’action pour les Américains les plus en vue en Europe. Le transfert de Sebastian Berhalter à Middlesbrough cet été a beaucoup fait parler. Sur le moment, cela semblait un peu surprenant. Mais il a impressionné pour la deuxième semaine de suite et s’est bien adapté au football anglais. Auston Trusty a lui aussi passé un bon week-end, marqué par un but rare. Et puis il y a eu le PSV, qui a eu droit à son habituel coup de pouce américain.

GOAL revient sur tout cela et bien plus encore dans un récapitulatif des dernières performances des Américains à l’étranger...