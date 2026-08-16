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American Abroad GFXGOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

Traduit par

Américains à l’étranger : Sebastian Berhalter impressionne encore, Auston Trusty inscrit un but rare et Ricardo Pepi retrouve le chemin du but

FEATURES
Analysis
Championship
S. Berhalter
R. Pepi
A. Trusty
États-Unis

La saison des clubs européens n’a pas encore complètement démarré, mais il y a déjà eu des signes prometteurs de la part des Américains à travers le continent.

Les saisons des clubs européens ne sont pas encore complètement lancées. En vérité, le début pourrait être un peu étrange.

Il y a toujours une forme de contrecoup de Coupe du monde, un effet qui se prolonge jusqu’au début de la saison nationale après un grand tournoi estival. Cela pourrait être particulièrement vrai pour l’USMNT, dont les joueurs devront gérer la fatigue physique, mentale et peut-être émotionnelle d’une Coupe du monde éprouvante.

Mais le football laisse peu de temps pour récupérer. Le calendrier est impitoyable, et l’attention s’est déjà reportée sur le football de club.

Cela signifie qu’il y a déjà beaucoup d’action pour les Américains les plus en vue en Europe. Le transfert de Sebastian Berhalter à Middlesbrough cet été a beaucoup fait parler. Sur le moment, cela semblait un peu surprenant. Mais il a impressionné pour la deuxième semaine de suite et s’est bien adapté au football anglais. Auston Trusty a lui aussi passé un bon week-end, marqué par un but rare. Et puis il y a eu le PSV, qui a eu droit à son habituel coup de pouce américain.

GOAL revient sur tout cela et bien plus encore dans un récapitulatif des dernières performances des Américains à l’étranger...

  • Auston TrustyGetty

    Auston Trusty continue sur sa lancée de buteur

    Les États-Unis ont obtenu un but de Trusty lors de la Coupe du monde de cet été, et il semble désormais avoir aussi conservé cet élan avec le Celtic.

    Trusty a inscrit le premier but de la victoire 4-0 du Celtic contre Dundee United en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue écossaise. Grâce à ce succès, Trusty et le Celtic ont désormais remporté chacun de leurs trois premiers matches de la saison sur un score cumulé de 10-1.

    Le but de l’Américain est intervenu à la 22e minute. Il est venu d’une déviation de la tête sur un corner de Benjamin Nygren, Trusty ajustant parfaitement son angle pour inscrire son premier but de la nouvelle saison.

    Trusty a marqué deux fois la saison dernière et une fois l’année précédente. Désormais, avec déjà un but dans sa besace et porté clairement par l’élan de la Coupe du monde, le défenseur central a pris le bon départ cette saison.

    • Publicité
  • Max ArfstenGetty

    Les garçons de Boro de l’USMNT ont fait le travail

    Après avoir été passeur décisif pour un but lors de ses débuts, Sebastian Berhalter a montré qu’il n’était pas un feu de paille en Angleterre. Si ces deux premiers matches sont un indicateur, il pourrait être un élément majeur des plans de Boro cette saison.

    L’ancien milieu de terrain des Vancouver Whitecaps a enchaîné avec une deuxième titularisation consécutive et a disputé l’intégralité des 90 minutes avec Boro. Mené tôt dans la rencontre, le club a renversé la situation grâce à un doublé de Will Lankshear, l’attaquant marquant à la 62e minute puis de nouveau dans le temps additionnel.

    S’il n’a pas offert de but cette fois, Berhalter a encore apporté sa pierre à l’édifice. Il a réussi 85 % de ses passes et quatre de ses neuf centres, montrant une nouvelle fois à quel point il peut être dangereux ballon au pied.

    Max Arfsten, lui, est entré en jeu, tandis qu’Aidan Morris a encore manqué le match en raison d’une blessure. Cela signifie que, pour la deuxième semaine de suite, Berhalter a été la vedette de la nouvelle équipe préférée du football américain en Championship. Il faudra encore attendre pour voir les trois jouer ensemble, mais il y a de quoi se réjouir de cette perspective, surtout avec un Berhalter à ce niveau sous les couleurs de son nouveau club.

  • Ricardo PepiGetty

    Le PSV reçoit un coup de pouce des internationaux américains

    PSV a inscrit un but 100 % américain ce week-end, un but qui pourrait aider le club à se lancer après un début poussif.

    Ricardo Pepi et Sergino Dest ont combiné au moment parfait, aidant le PSV à s’imposer 2-1 contre l’Excelsior. Après avoir marqué dès la cinquième minute, le PSV a concédé un but à la 54e. Mais à peine trois minutes plus tard, Pepi a surgi pour reprendre une passe décisive de son coéquipier en USMNT et offrir les trois points au géant néerlandais.

    Le club n’avait toutefois pas encore eu l’allure d’un géant cette saison. Après une défaite 4-0 contre l’AZ en Supercoupe, il avait concédé le nul 2-2 face à Fortuna Sittard lors de son premier match. Cette victoire pourrait donc le remettre sur les rails, et il peut remercier son duo américain d’avoir fait le nécessaire pour l’obtenir.

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  • George CampbellGetty

    Les moments que vous avez peut-être manqués

    + John Tolkin n’a pas joué lors du match nul 2-2 de Holstein Kiel contre St. Pauli.

    + Benja Cremaschi se rapproche d’un retour à l’entraînement complet avec Parme, mais il n’a pas été autorisé à temps pour la victoire 2-0 du club contre Catane en Coupe d’Italie.

    + George Campbell, nouveau capitaine de West Brom, était titulaire lors de la victoire 2-1 contre Norwich.

    + Alex Freeman a disputé deux minutes en sortant du banc, et Villarreal a dû se contenter d’un match nul 2-2 décevant mais animé contre le Racing Santander pour lancer sa campagne de Liga.

    + Gio Reyna a délivré une passe décisive alors que Strasbourg a fait match nul 1-1 contre Newcastle lors de son dernier match amical de présaison