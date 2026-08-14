Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1080704668.jpgAAP

Traduit par

Américains à l’étranger : Ricardo Pepi veut aider le PSV à rebondir, Yunus Musah de l’AC Milan veut continuer à impressionner Ruben Amorim contre Manchester United

FEATURES
Manchester United vs Milan AC
Manchester United
Milan AC
Jeux d'amitié des clubs
Excelsior vs PSV
Excelsior
PSV
Eredivisie
Middlesbrough vs Lincoln City
Middlesbrough
Lincoln City
Championship
États-Unis
Y. Musah
R. Pepi

GOAL se penche sur les plus grandes histoires concernant les Américains à l’étranger, dont le retour d’un ancien milieu de terrain très prometteur.

Le football ne s’arrête jamais, et la très brève pause entre ce qui est sans doute la Coupe du monde la plus dramatique de tous les temps et le début de la saison des clubs européens touche à sa fin.

Les championnats néerlandais, écossais et croate ont déjà commencé, et la Liga s’y ajoute ce week-end. Cela signifie que plusieurs stars américaines sont déjà de retour en action, tandis que d’autres se préparent à entamer de nouvelles campagnes. Alors qu’un nouveau cycle de Coupe du monde commence, les membres de l’effectif de l’USMNT ont l’occasion de montrer pourquoi ils doivent continuer à en faire partie. Pour ceux qui étaient soit trop jeunes pour être retenus, soit pas assez en forme, cela représente un nouveau départ.

Yunus Musah, par exemple, était autrefois considéré comme un joueur clé de l’USMNT, mais il a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier en Italie. Sous les ordres du nouvel entraîneur Ruben Amorim, il a une nouvelle occasion de faire ses preuves pendant la présaison. Il y a aussi Ricardo Pepi, qui aurait probablement dû quitter l’Eredivisie après la saison dernière, mais qui est toujours au PSV, pour l’instant. Après le faux départ du champion des Pays-Bas lors de son match d’ouverture de la saison, Pepi et Sergiño Dest auront pour mission d’aider l’équipe de Peter Bosz à se relancer. S’ils n’y parviennent pas, la pression commencera rapidement à monter à Eindhoven.

Ce ne sont là que quelques-unes des histoires à suivre. GOAL passe en revue les principaux enjeux concernant les Américains évoluant à l’étranger ce week-end.

  • imago-sport-1080795119.jpgANP

    Pepi à la rescousse ?

    Le PSV a remporté le championnat la saison dernière avec 19 points d’avance et vise un quatrième titre consécutif en Eredivisie, donc le match nul du week-end dernier contre Fortuna Sittard n’était probablement qu’un simple accroc.

    Reste à savoir si un certain relâchement, combiné à l’impact des départs de stars saison après saison, ne commence pas à peser. Le Rood-witten a vu l’étoile montante de l’USMNT Malik Tillman partir au Bayer Leverkusen l’été dernier, tandis qu’Ismael Saibari a bouclé un transfert important vers le Bayern Munich cet été. Ajoutez à cela que les autres Américains Ricardo Pepi et Sergino Dest ont également été annoncés sur le départ, et cela donne clairement l’impression d’une période de transition pour le club, dont le directeur du football est l’ancien joueur vedette de l’USMNT Earnie Stewart.

    Ce week-end, Pepi et le PSV ont l’occasion de remettre les choses en ordre lors de leur déplacement sur la pelouse d’Excelsior. Le club de Rotterdam a évité de justesse la relégation la saison dernière, mais a démarré cet exercice de manière impressionnante en battant Cambuur 4-0 lors de son match d’ouverture.

    En vérité, Pepi aurait dû marquer le week-end dernier. Il a enregistré un total, le plus élevé du match, de huit ballons touchés dans la surface adverse et a dominé tous les joueurs avec quatre tirs, mais n’a pas réussi à concrétiser. S’il veut montrer qu’on peut compter sur lui comme meilleur buteur du PSV, ce sont ces occasions-là qu’il doit convertir.

    La situation de Dest est plus incertaine. Il a manqué le match nul de la première journée en raison d’une suspension, mais il est apte à faire son retour contre Excelsior. Le latéral droit a suscité, selon certaines informations, l’intérêt du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen plus tôt cet été, même si aucun transfert ne s’est concrétisé et il semble désormais de plus en plus probable qu’il reste au PSV. Sa clause libératoire de 23 millions d’euros, selon les informations rapportées, doit expirer après le 15 août, après quoi le PSV ne sera plus obligé de le vendre pour ce montant. Cela dit, plus vite Dest retrouvera les terrains et commencera à enchaîner des performances régulières, plus vite un retour vers l’un des plus grands championnats d’Europe pourra revenir sur la table.

    • Publicité
  • imago-sport-1080745812.jpgAAP

    Musah progresse lentement

    La saison 2025-2026 a été un cauchemar pour Yunus Musah, arrivé à l’Atalanta en prêt en provenance de l’AC Milan avec de grandes attentes et une option d’achat incluse dans l’opération. Il a disputé 20 matches de Serie A, mais n’en a débuté que cinq, pour un but et aucune passe décisive. Musah n’a jamais trouvé de rôle régulier, et l’Atalanta a choisi de ne pas lever son option d’achat, le renvoyant à Milan à l’expiration de son prêt.

    Pour Musah, il s’agissait d’un nouveau contretemps frustrant. En 2019, The Guardian l’avait cité parmi les 60 meilleurs jeunes talents du football mondial, et son avenir semblait plus prometteur que jamais lorsqu’il a quitté Valence pour rejoindre l’un des plus grands clubs du monde, à Milan, quatre ans plus tard. Depuis son arrivée en Italie, toutefois, une combinaison d’instabilité sur le banc et de son propre manque de régularité l’a empêché de s’imposer dans un rôle bien défini. Il a ensuite manqué la Coupe du monde 2026 après avoir brillé avec les États-Unis lors de l’édition 2022.

    Désormais, avec son cinquième entraîneur à Milan en trois ans, Musah bénéficie d’un nouveau départ sous les ordres de Ruben Amorim. Le joueur de 23 ans a été régulièrement utilisé pendant la présaison, et des informations venues d’Italie indiquent qu’Amorim prévoit de le conserver, appréciant sa vitesse, sa polyvalence et sa capacité à porter le ballon au milieu de terrain. Les minutes accumulées en présaison ne garantissent en rien un rôle important une fois les matches officiels commencés, mais la décision apparente de Milan de le garder suggère qu’il a sa place dans les plans d’Amorim.

    Musah a maintenant une nouvelle occasion de faire ses preuves contre, vous l’avez deviné, Manchester United, le club qu’Amorim a quitté après une séparation acrimonieuse en janvier. C’est une autre opportunité pour un joueur polyvalent qui possède encore énormément de potentiel de montrer pourquoi il a sa place à ce niveau.

    Son coéquipier Christian Pulisic restera indisponible alors qu’il poursuit sa convalescence après la contusion osseuse et les microfractures à la jambe droite qu’il a subies lors de l’élimination des États-Unis en Coupe du monde contre la Belgique.

  • SOCCER FRIENDLY BEERSCHOT VS VENEZIAAFP

    N’oubliez pas Busio


    À une époque, Gianluca Busio, un peu comme Musah, était considéré comme un élément majeur de l’avenir de l’USMNT. Il a fait ses débuts en équipe nationale A à 19 ans, mais les allers-retours répétés de Venise entre les deux premières divisions italiennes ont rendu difficile pour lui de construire une dynamique durable au plus haut niveau. Malgré son statut de titulaire régulier en club, Busio a surtout eu un rôle secondaire avec l’USMNT, avec 17 sélections à son actif et aucune depuis novembre 2024.

    Cela pourrait bientôt changer. Busio a discrètement réalisé une excellente saison 2025-2026, avec sept buts et quatre passes décisives en 37 apparitions en championnat, tout en aidant Venise à remporter la Serie B et à assurer un retour immédiat dans l’élite. Sa forme et son influence grandissante ont été récompensées cet été, lorsque le joueur de 24 ans a été nommé capitaine du club.

    Avant que Venise ne lance sa campagne de Serie A à domicile contre Lecce le 23 août, Busio passera son premier véritable test compétitif de la saison samedi face à Modena, lors du premier tour de la Coupe d’Italie. Venise devrait partir favori à domicile contre un adversaire de Serie B, et ce match offre à Busio l’occasion de débuter son capitanat par une victoire tout en prolongeant la dynamique de la saison dernière dans ce nouvel exercice.

    Sur la seule base de sa forme, de son rôle de leader et de son retour en Serie A, Busio devrait être en lice pour le rassemblement de septembre de Mauricio Pochettino. Un bon début de saison dans l’élite pourrait le rendre de plus en plus difficile à ignorer.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • imago-sport-1080769337.jpgNurPhoto

    Team America remet ça

    Admettons-le : il y a quelque chose d’amusant dans un club à forte présence américaine en Grande-Bretagne. Fulham a eu Brian McBride, Kasey Keller, Clint Dempsey et Eddie Johnson ; les Rangers ont eu Carlos Bocanegra, Alejandro Bedoya et Maurice Edu ; et, plus récemment, le Leeds de Jesse Marsch comptait Tyler Adams, Brenden Aaronson et Weston McKennie. Désormais, Middlesbrough a réuni son propre trio de l’USMNT avec Sebastian Berhalter, Aidan Morris et Max Arfsten.

    Rien que cela donne aux supporters américains une raison de plus de suivre la deuxième division anglaise. Le Championship compte également George Campbell à West Brom, Damion Downs à Southampton et Charlie Kelman à Charlton, tandis que l’attaquant de Derby County Patrick Agyemang reste sur la touche en raison d’une blessure au tendon d’Achille.

    La saison compétitive de Boro a déjà commencé. Berhalter et Arfsten étaient tous deux titulaires lors de la victoire 1-0 contre Wrexham en Carabao Cup vendredi dernier, et Middlesbrough reçoit désormais le promu Lincoln City samedi pour son match d’ouverture en Championship.

    Après avoir manqué la montée de manière cruelle la saison dernière, en encaissant un but à la 95e minute lors d’une défaite 1-0 en finale des barrages contre Hull City, Boro vise une nouvelle tentative d’accession à la Premier League. Un bon départ au Riverside irait très loin pour donner le ton.