Américains à l’étranger : Ricardo Pepi veut aider le PSV à rebondir, Yunus Musah de l’AC Milan veut continuer à impressionner Ruben Amorim contre Manchester United

Le football ne s’arrête jamais, et la très brève pause entre ce qui est sans doute la Coupe du monde la plus dramatique de tous les temps et le début de la saison des clubs européens touche à sa fin.

Les championnats néerlandais, écossais et croate ont déjà commencé, et la Liga s’y ajoute ce week-end. Cela signifie que plusieurs stars américaines sont déjà de retour en action, tandis que d’autres se préparent à entamer de nouvelles campagnes. Alors qu’un nouveau cycle de Coupe du monde commence, les membres de l’effectif de l’USMNT ont l’occasion de montrer pourquoi ils doivent continuer à en faire partie. Pour ceux qui étaient soit trop jeunes pour être retenus, soit pas assez en forme, cela représente un nouveau départ.

Yunus Musah, par exemple, était autrefois considéré comme un joueur clé de l’USMNT, mais il a eu du mal à obtenir un temps de jeu régulier en Italie. Sous les ordres du nouvel entraîneur Ruben Amorim, il a une nouvelle occasion de faire ses preuves pendant la présaison. Il y a aussi Ricardo Pepi, qui aurait probablement dû quitter l’Eredivisie après la saison dernière, mais qui est toujours au PSV, pour l’instant. Après le faux départ du champion des Pays-Bas lors de son match d’ouverture de la saison, Pepi et Sergiño Dest auront pour mission d’aider l’équipe de Peter Bosz à se relancer. S’ils n’y parviennent pas, la pression commencera rapidement à monter à Eindhoven.

Ce ne sont là que quelques-unes des histoires à suivre. GOAL passe en revue les principaux enjeux concernant les Américains évoluant à l’étranger ce week-end.