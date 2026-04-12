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Americans Abroad Pulisic, Pepi, BalogunGetty/GOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

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Américains à l’étranger : Folarin Balogun et Ricardo Pepi ont trouvé le chemin des filets, tandis que Christian Pulisic et l’AC Milan traversent un véritable passage à vide

Analysis
AC Milan
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Serie A
Etats-Unis

GOAL passe en revue les moments forts des joueurs américains évoluant en Europe, avec notamment deux autres buts décisifs.

La course aux places d’attaquant au sein de l’équipe nationale masculine américaine a connu un rebondissement spectaculaire la semaine dernière. La blessure de Patrick Agyemang devrait bouleverser la hiérarchie et, par conséquent, ouvrir une place dans la sélection pour la Coupe du monde. Les autres prétendants n’ont toutefois aucune raison de se reposer sur leurs lauriers, et ils le démontrent sur le terrain.

Ricardo Pepi et Folarin Balogun ont tous deux trouvé le chemin des filets, trustant la une de l’actualité des Américains à l’étranger ce week-end. Ils marquent à un rythme impressionnant et nourrissent de réelles ambitions de débuter cet été. Cette détermination les pousse à se surpasser, au grand dam des défenses adverses.

Un joueur est toutefois resté muet ce week-end : Christian Pulisic. Sa disette de buts se poursuit, et les conséquences aussi, alors que les difficultés de Milan ont culminé lors d’une cuisante défaite.

Goal revient sur les performances des Américains à l’étranger ce week-end.

  • Ricardo Pepi PSVGetty

    La grande ambition de Pepi

    L’Eredivisie est terminée et le PSV est champion. Ricardo Pepi, lui, reste sous pression : la Coupe du monde approche et l’attaquant américain nourrit de grandes ambitions. Sa meilleure chance de s’y imposer ? Marquer des buts.

    Il a d’ailleurs trouvé le chemin des filets ce week-end, lors d’une victoire attendue contre le Sparta Rotterdam. Il s’agit de son 11^e but en seulement 1 086 minutes, un ratio qui attire l’attention des clubs de Premier League.

    En sélection américaine, la concurrence est plus rude : il n’a eu que quelques minutes en mars, même s’il a immédiatement converti son temps de jeu en une passe décisive pour Patrick Agyemang après un pressing intense contre la Belgique. Il n’a toutefois pas été aligné face au Portugal et semble, pour l’instant, deuxième dans la hiérarchie.

    Problème : il n’était pas le seul à trouver le chemin des filets, puisque l’attaquant actuellement en pole position a également marqué.

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  • Folarin Balogun 2026Getty

    Balogun reste en grande forme

    Le but de Folarin Balogun n’a pas eu l’impact décisif de celui de Pepi. Il est intervenu lors d’une défaite 4-1 contre le Paris FC, résultat qui a sérieusement compromis les chances de remontée de Monaco au classement. Au moment de sa réalisation, son équipe était déjà menée 3-0 ; ce coup d’envoi n’a donc pas inversé la tendance.

    Son importance reste toutefois réelle : elle permet au joueur de maintenir sa confiance à son apogée. Actuellement, difficile de trouver un attaquant plus en confiance, que ce soit au sein de l’équipe nationale américaine ou sur les terrains européens.

    Grâce à sa réalisation du week-end, l’attaquant a désormais marqué lors de six matches consécutifs avec Monaco. Il atteint ainsi son meilleur niveau au moment le plus opportun, et tant le club de la Principauté que la sélection américaine espèrent qu’il maintiendra cette forme jusqu’à la fin de la saison. Depuis des années, Balogun disposait du potentiel pour devenir un avant-centre de premier plan ; ces dernières semaines, il a transformé cette promesse en réalité.

  • Hull City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wright et Coventry sont sur le point d'intégrer la Premier League.

    Week-end frustrant pour Haji Wright et Coventry City, contraints au 0-0 par Sheffield United, le buteur américain ayant cédé sa place en cours de seconde période. Ce partage laisse aux Sky Blues le goût d’une occasion manquée de valider immédiatement leur promotion. Pourtant, le club a encore fait un pas vers l’élite.

    Grâce à ce point et aux autres résultats de la journée, la promotion des Sky Blues est désormais quasi acquise : il ne leur manque plus qu’un point lors des quatre dernières journées pour valider leur retour dans l’élite anglaise, vingt-cinq ans après leur dernière participation. Si la déception est palpable après avoir manqué la première occasion d’y accéder, les joueurs peuvent tout de même se satisfaire d’avoir consolidé leur position.

    Il leur reste quatre rencontres à disputer, et les Sky Blues sont toujours en course pour le titre. Bien positionnés au classement, ils devraient franchir ce cap dès leur prochain match.

  • Christian Pulisic Milan 2026Getty

    Encore une mauvaise journée pour Pulisic et Milan

    Au regard du classement, l’AC Milan a réalisé l’une de ses pires performances de la saison. Alors que les interrogations se multiplient sur les performances de l’équipe et leurs répercussions sur l’avenir du club, les Rossoneri ont complètement manqué leur rendez-vous. S’incliner 3-0 sur la pelouse de l’Udinese demeure inexcusable. Perdre à domicile en pleine course aux places qualificatives pour la Ligue des champions est tout sauf acceptable.

    Christian Pulisic s’est toutefois distingué : il a été de loin le meilleur des trois attaquants milanais. Son niveau n’a cependant pas suffi pour inverser la tendance, un constat qui risque d’alimenter les débats alors que la saison entre dans sa phase décisive.

    L’Américain n’a toujours pas marqué cette saison, et cette disette pèse sur les Rossoneri. En automne, portés par un Pulisic en pleine forme, ils luttaient pour le Scudetto ; depuis, ils ont rétrogradé au classement. Troisièmes, ils ne comptent plus que cinq points d’avance sur Côme, cinquième avec un match en moins. Les Rossoneri ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties, et cette défaite est la plus cuisante. Sauront-ils inverser la tendance ? Pulisic peut-il assumer ce rôle ? Les réponses, attendues lors des dernières semaines de la saison, détermineront le bilan final du club.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les moments que vous pourriez avoir manqués

    + Chris Richards et Crystal Palace ont réussi à remonter au score, mais se sont finalement inclinés 2-1 face à Newcastle.

    + Mark McKenzie a été expulsé après avoir reçu un carton rouge lors de la défaite 4-0 de Toulouse face à Lille.

    Malik Tillman reste en difficulté avec Leverkusen : il n’a obtenu que quelques minutes en fin de rencontre, entrant en jeu trop tard pour inverser la tendance lors de la défaite 1-0 contre le Borussia Dortmund.

    + Tyler Adams a livré une performance solide durant ses 20 minutes sur la pelouse, contribuant à la victoire 2-1 de Bournemouth face à Arsenal, qui relance totalement la course au titre.

    + Tim Weah a disputé l'intégralité de la rencontre lors de la confortable victoire 3-1 de Marseille contre Metz.

    Antonee Robinson a souffert pendant une heure face à Mohamed Salah avant d’être remplacé lors de la défaite de Fulham à Liverpool.

    Gio Reyna est resté sur le banc lors de la défaite 1-0 de Borussia Mönchengladbach face au RB Leipzig, tandis que Joe Scally a disputé l’intégralité de la rencontre comme arrière droit.

    Le latéral gauche John Tolkin s’est gravement blessé au genou lors de la victoire 2-1 du Holstein Kiel contre Fortuna Düsseldorf.

    + Daryl Dike est resté sur la pelouse pendant 85 minutes, sans parvenir à percer le verrou défensif de Millwall, lors du match nul 0-0 de West Brom face à Millwall.

    + Weston McKennie a manqué la rencontre de la Juve contre l’Atalanta en raison d’une suspension.