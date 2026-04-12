Américains à l’étranger : Folarin Balogun et Ricardo Pepi ont marqué, tandis que Christian Pulisic et l’AC Milan traversent un moment difficile

La course aux places d’attaquant au sein de l’équipe nationale masculine américaine a connu un rebondissement spectaculaire la semaine dernière. La blessure de Patrick Agyemang devrait bouleverser la hiérarchie et, par conséquent, libérer une place dans la liste pour la Coupe du monde. Les autres prétendants n’ont toutefois aucune raison de se reposer sur leurs lauriers, et ils le montrent sur le terrain.

Ricardo Pepi et Folarin Balogun ont tous deux trouvé le chemin des filets, trustant la Une des Américains à l’étranger ce week-end. Ils continuent de marquer à un rythme impressionnant et nourrissent de réelles ambitions de débuter cet été. Cette soif de performance les pousse à se surpasser, au grand dam des défenses qui croisent leur route.

Un joueur est toutefois resté muet ce week-end : Christian Pulisic. Sa disette buteuse se poursuit, et les conséquences aussi, Milan ayant touché le fond lors d’une cuisante défaite.

Goal revient sur les performances des Américains à l’étranger ce week-end.