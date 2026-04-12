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Americans Abroad Pulisic, Pepi, BalogunGetty/GOAL
Thomas Hindle et Ryan Tolmich

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Américains à l’étranger : Folarin Balogun et Ricardo Pepi ont marqué, tandis que Christian Pulisic et l’AC Milan traversent un moment difficile

Analysis
AC Milan
Juventus
FEATURES
Serie A
Etats-Unis

GOAL passe en revue les moments forts des joueurs américains évoluant en Europe, avec notamment deux autres buts décisifs.

La course aux places d’attaquant au sein de l’équipe nationale masculine américaine a connu un rebondissement spectaculaire la semaine dernière. La blessure de Patrick Agyemang devrait bouleverser la hiérarchie et, par conséquent, libérer une place dans la liste pour la Coupe du monde. Les autres prétendants n’ont toutefois aucune raison de se reposer sur leurs lauriers, et ils le montrent sur le terrain.

Ricardo Pepi et Folarin Balogun ont tous deux trouvé le chemin des filets, trustant la Une des Américains à l’étranger ce week-end. Ils continuent de marquer à un rythme impressionnant et nourrissent de réelles ambitions de débuter cet été. Cette soif de performance les pousse à se surpasser, au grand dam des défenses qui croisent leur route.

Un joueur est toutefois resté muet ce week-end : Christian Pulisic. Sa disette buteuse se poursuit, et les conséquences aussi, Milan ayant touché le fond lors d’une cuisante défaite.

Goal revient sur les performances des Américains à l’étranger ce week-end.

  • Ricardo Pepi PSVGetty

    L’ambition majeure de Pepi

    L’Eredivisie s’est achevée avec le sacre du PSV, mais Ricardo Pepi n’a pas fini de briller. La Coupe du monde approche et l’attaquant américain nourrit de grandes ambitions. Pour les concrétiser, une seule solution : continuer à marquer.

    Il a d’ailleurs trouvé le chemin des filets ce week-end, lors d’une victoire attendue contre le Sparta Rotterdam. Il s’agit de son 11^e but en seulement 1 086 minutes, un ratio qui attire logiquement l’attention de plusieurs clubs de Premier League.

    En sélection américaine, la concurrence est plus rude : il n’a eu que quelques minutes en mars, même s’il a immédiatement converti son temps de jeu en une passe décisive pour Patrick Agyemang grâce à un pressing intense contre la Belgique. Il n’a toutefois pas été aligné face au Portugal et semble, pour l’instant, occupé la deuxième place de la hiérarchie.

    Problème : il n’était pas le seul à trouver le chemin des filets, puisque l’attaquant actuellement en tête de la hiérarchie a également frappé.

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  • Folarin Balogun 2026Getty

    Balogun reste en grande forme

    Le but de Folarin Balogun n’a pas eu l’impact décisif de celui de Pepi. Il est intervenu lors d’une défaite 4-1 contre le Paris FC, résultat qui a sérieusement compromis les chances de remontée de Monaco au classement. Au moment de sa réalisation, son équipe était déjà menée 3-0 ; trop tard pour inverser la tendance.

    Son importance reste toutefois réelle : elle permet au joueur de maintenir sa confiance au plus haut. Actuellement, peu d’attaquants peuvent se vanter d’une telle assurance, que ce soit au sein de l’équipe nationale américaine ou sur les terrains européens.

    Grâce à sa réalisation du week-end, l’attaquant a désormais marqué lors de six matches consécutifs avec Monaco. Il atteint ainsi son meilleur niveau au moment le plus opportun, et tant le club de la Principauté que la sélection américaine espèrent qu’il maintiendra cette forme jusqu’à la fin de la saison. Depuis des années, Balogun disposait du potentiel pour devenir un avant-centre de premier plan ; ces dernières semaines, il l’a enfin concrétisé.

  • Hull City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Wright et Coventry se rapprochent de la Premier League.

    Week-end frustrant pour Haji Wright et Coventry City : les Sky Blues ont été tenus en échec 0-0 par Sheffield United, Wright cédant sa place en cours de seconde période. Ce partage laisse échapper une première chance de valider officiellement la promotion. Pourtant, le club a fait un pas supplémentaire vers son objectif.

    Grâce à ce point et aux autres résultats de la journée, la promotion des Sky Blues est désormais quasi acquise : il ne leur manque plus qu’un point lors des quatre dernières journées pour retrouver la Premier League vingt-cinq ans après leur dernière participation. Si la déception est palpable après avoir manqué la première occasion d’officialiser l’accession, les joueurs peuvent tout de même se satisfaire d’avoir encore amélioré leur situation au classement.

    Il leur reste quatre rencontres à disputer, et les Sky Blues sont toujours en course pour le titre. Malgré ce partage sans but, leur position au classement reste favorable, et la montée semble désormais une simple formalité.

  • Christian Pulisic Milan 2026Getty

    Encore une mauvaise journée pour Pulisic et Milan

    Au regard du classement, l’AC Milan a réalisé l’une de ses pires performances. Alors que les interrogations se multiplient sur les performances de l’équipe et leurs répercussions sur l’avenir du club, les Rossoneri ont complètement manqué leur rendez-vous. S’incliner 3-0 sur la pelouse de l’Udinese demeure inexcusable. Perdre à domicile en pleine course aux places qualificatives pour la Ligue des champions est tout simplement inacceptable.

    Christian Pulisic s’est toutefois distingué : il a été de loin le meilleur des trois attaquants milanais. Son impact n’a cependant pas suffi à inverser la tendance, problème récurrent alors que la saison entre dans sa phase décisive.

    L’Américain n’a toujours pas marqué cette saison, et cette disette pèse sur les Rouge et Noir. En forme à l’automne, il portait alors une équipe en course pour le Scudetto ; depuis son passage à vide, le groupe a rétrogradé dans la hiérarchie. Actuellement troisième, Milan ne compte plus que cinq points d’avance sur Côme, cinquième avec un match en moins. Les Rossoneri ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties, et cette défaite est la plus cuisante. Sauront-ils inverser la tendance ? Pulisic peut-il assumer ce rôle ? Les réponses, attendues lors des dernières semaines de championnat, détermineront le bilan final du club lombard.

  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les moments que vous pourriez avoir manqués

    + Chris Richards et Crystal Palace ont effacé leur retard avant de s’incliner 2-1 face à Newcastle.

    + Malik Tillman traverse une période difficile avec Leverkusen et n’a disputé que quelques minutes en fin de match après être entré en jeu lors de la défaite 1-0 contre le Borussia Dortmund.

    + Tyler Adams a livré une prestation solide durant ses vingt minutes sur la pelouse, contribuant à la victoire 2-1 de Bournemouth face à Arsenal, un résultat qui pourrait peser lourd dans la course au titre.

    + Tim Weah a disputé l’intégralité de la rencontre, contribuant à la confortable victoire 3-1 de Marseille face à Metz.

    Antonee Robinson a souffert pendant une heure face à Mohamed Salah avant d’être remplacé lors de la défaite de Fulham à Liverpool.

    Gio Reyna est resté sur le banc lors de la défaite 1-0 de Borussia Mönchengladbach face au RB Leipzig, tandis que Joe Scally a disputé l'intégralité de la rencontre comme arrière droit.

    Le latéral gauche John Tolkin s’est gravement blessé au genou lors de la victoire 2-1 du Holstein Kiel contre le Fortuna Düsseldorf.

    + Daryl Dike est resté sur la pelouse pendant 85 minutes, sans parvenir à percer le verrou défensif de Millwall, lors du match nul 0-0 de West Brom face aux Lions.

    + Weston McKennie a manqué la rencontre de la Juve contre l’Atalanta en raison d’une suspension.