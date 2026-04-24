Ce week-end, la Serie A retiendra son souffle pour le choc entre l’AC Milan et la Juventus. Une rencontre qui pourrait déjà dessiner les contours du top 4 et des places qualificatives pour la Ligue des champions. Sur la pelouse, deux internationaux américains, Christian Pulisic et Weston McKennie, auront leur carte à jouer dans ce rendez-vous crucial.

Christian Pulisic et Weston McKennie s’affronteront ce week-end dans l’un des deux grands duels opposant des stars de l’équipe nationale masculine américaine. En France, Mark McKenzie sera le dernier rempart chargé de contenir un Folarin Balogun en pleine forme. Ce match a aussi des conséquences européennes très concrètes pour Monaco, car Balogun cherche à mener son équipe vers le football continental.

En Angleterre, Brenden Aaronson et Leeds, non qualifiés pour la Ligue des champions, peuvent toutefois se hisser en finale de la FA Cup. Enfin, Chris Richards et Crystal Palace affronteront les champions en titre de la Premier League pour un véritable test de leur solidité.

GOAL vous présente les principaux enjeux pour les Américains à l’étranger ce week-end.