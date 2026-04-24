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AA Preview Oct. 3GOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

Américains à l’étranger : Christian Pulisic et Weston McKennie s’affrontent en Serie A, tandis que Folarin Balogun défie Mark McKenzie

Etats-Unis
FEATURES
AC Milan vs Juventus
AC Milan
Juventus
Serie A
Chelsea vs Leeds
Leeds
FA Cup
Toulouse vs Monaco
Toulouse
Monaco
Ligue 1
Liverpool vs Crystal Palace
Crystal Palace
Premier League
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson
C. Richards

GOAL passe en revue les principaux sujets d’actualité concernant les Américains à l’étranger, notamment certaines rencontres importantes entre les stars de l’équipe nationale américaine.

Ce week-end, la Serie A retiendra son souffle pour le choc entre l’AC Milan et la Juventus. Une rencontre qui pourrait déjà dessiner les contours du top 4 et des places qualificatives pour la Ligue des champions. Sur la pelouse, deux internationaux américains, Christian Pulisic et Weston McKennie, auront leur carte à jouer dans ce rendez-vous crucial.

Christian Pulisic et Weston McKennie s’affronteront ce week-end dans l’un des deux grands duels opposant des stars de l’équipe nationale masculine américaine. En France, Mark McKenzie sera le dernier rempart chargé de contenir un Folarin Balogun en pleine forme. Ce match a aussi des conséquences européennes très concrètes pour Monaco, car Balogun cherche à mener son équipe vers le football continental.

En Angleterre, Brenden Aaronson et Leeds, non qualifiés pour la Ligue des champions, peuvent toutefois se hisser en finale de la FA Cup. Enfin, Chris Richards et Crystal Palace affronteront les champions en titre de la Premier League pour un véritable test de leur solidité.

GOAL vous présente les principaux enjeux pour les Américains à l’étranger ce week-end.

  • FBL-ITA-CUP-JUVENTUS-MILANAFP

    Pulisic et McKennie se livrent un duel acharné en Serie A pour décrocher le titre.

    Pulisic et McKennie ont l’habitude de partager le terrain, ayant grandi ensemble sur les terrains de jeu. Ce week-end, toutefois, la donne est différente : ils seront adversaires.

    L’enjeu est de taille dans la course au titre de Serie A. Le Milan aborde ce week-end depuis la deuxième place, le Scudetto étant déjà hors de portée, l’Inter comptant 12 points d’avance à cinq journées de la fin. L’objectif affiché est donc d’assurer une qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine.

    McKennie et la Juventus poursuivent le même but : les Bianconeri occupent la quatrième place, mais ne pointent qu’à trois unités des Rossoneri avec une différence de buts nettement plus favorable. Une victoire pourrait même les catapulter jusqu’à la deuxième place, tandis qu’une défaite, conjuguée à des succès de Côme ou de la Roma, mettrait leur qualification en péril.

    Les deux formations ont donc grand besoin de points, et les deux joueurs ont intérêt à briller. Pulisic cherchera à marquer pour faire taire les sceptiques, tandis que McKennie visera à confirmer son niveau de forme en vue de la Coupe du monde.

    Pour les supporters de l’équipe nationale américaine, c’est sans conteste le match du week-end : deux de leurs plus grandes stars s’affrontent dans un duel qui compte vraiment.

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-ANGERSAFP

    Balogun entend maintenir sa dynamique face à McKenzie.

    Balogun est inarrêtable depuis plusieurs mois : il a marqué lors de huit matches de championnat consécutifs et totalise dix buts en autant de rencontres. Prochaine mission : Toulouse, où l’autre étoile américaine, McKenzie, tentera de stopper sa série.

    Toulouse, qui reste sur quatre défaites consécutives et 14 buts encaissés, n’a plus battu Monaco à domicile depuis octobre 2016. Le moment semble donc idéal pour les Monégasques, d’autant plus que Balogun est en pleine forme.

    Sous pression, Monaco doit pourtant maintenir son élan : avec un seul point pris lors des deux dernières journées, le club est à deux unités de la Ligue des conférences, à trois de la Ligue Europa et à quatre de la Ligue des champions. Pour assurer une place européenne, les Rouge et Blanc doivent donc récolter un maximum de points lors des quatre dernières journées.

  • FBL-ENG-FACUP-WEST HAM-LEEDSAFP

    Aaronson et Leeds briguent le titre

    À ce stade de la FA Cup, toute surprise reste possible. Crystal Palace l’a démontré la saison passée. Aaronson et Leeds pourraient-ils répéter cet exploit cette année ?

    Leur quête se poursuit ce week-end à Wembley, où ils défieront Chelsea pour tenter de décrocher un nouveau rendez-vous dans l’antre londonien. Les Peacocks ont d’ailleurs déjà brillé face aux Blues cette saison : victoire 3-1 en décembre, puis match nul 2-2 à Stamford Bridge en février. Leur confiance pourrait même être renforcée par le chaos que traverse actuellement l’équipe adverse, Chelsea affichant une rare instabilité.

    Les Whites espèrent donc profiter de ce moment propice : en cas de succès, ils s’ouvriraient les portes d’une demi-finale contre Manchester City ou Southampton.

  • Chris Richards Crystal Palace 2025-26Getty

    Un grand test pour Richards et Crystal Palace

    Crystal Palace est en pleine reprise. Après une chute vertigineuse en début d’année 2026, le club a redressé la barre et reste désormais sur une série de quatre matchs sans défaite. Prochain rendez-vous : un déplacement à Anfield, toujours délicat.

    Richards et sa défense seront mis à l’épreuve, même si les Reds, privés de leur attaquant principal Hugo Ekitike, ne seront pas au complet. Reste que l’arrière-garde à trois de Palace aura fort à faire face à Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai et Mohamed Salah, tous attendus dans le onze de départ.

    Un nouveau test de référence pour Palace, et surtout pour Richards, qui défiera certains des meilleurs joueurs de Premier League alors qu’il cherche à élever son niveau de jeu.