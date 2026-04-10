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Pulisic McKennie Aaronson AAGetty/GOAL
Ryan Tolmich

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Américains à l’étranger : Christian Pulisic dispose d’une nouvelle occasion de mettre fin à sa disette devant le but, alors que les stars de l’équipe nationale américaine s’apprêtent à relever de gros défis face à Arsenal et Manchester United

Analysis
Etats-Unis
FEATURES
AC Milan vs Udinese
AC Milan
Serie A
Atalanta vs Juventus
Atalanta
Juventus
Manchester United vs Leeds
Leeds
Premier League
C. Pulisic
W. McKennie
B. Aaronson

GOAL passe en revue les principaux sujets du moment concernant les joueurs américains évoluant à l’étranger, avec un focus sur les affiches de prestige de la Serie A et de la Premier League.


La semaine a été rude pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Elle nous a rappelé, à quelques semaines de la Coupe du monde, que tout peut basculer en un instant. Victime d’une blessure imprévue, Patrick Agyemang voit son rêve mondial s’envoler, un coup dur qui devrait tendre les nerfs des joueurs clés à l’aube des dernières journées de championnat.

Pour autant, le spectacle continue, surtout pour les Américains évoluant à l’étranger. Alors que la Coupe du monde se profile, plusieurs d’entre eux peuvent encore peser sur les courses au titre en Europe. Ce week-end, les rencontres décisives ne manquent pas dans les cinq grands championnats européens.

Dans ce contexte, GOAL vous propose un tour d’horizon des principaux enjeux pour les Américains à l’étranger ce week-end.

  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26Getty

    La prochaine occasion de Pulisic

    Une nouvelle semaine, une nouvelle occasion. C’est ainsi que Christian Pulisic doit aborder la rencontre, alors que sa série d’occasions manquées se prolonge.

    Le prochain match du Milan se déroulera à domicile contre l’Udinese. Pour le club rossonero, c’est presque un match à gagner absolument. Après deux défaites lors de ses trois dernières sorties, l’équipe retombe dans le peloton et se rapproche d’une véritable lutte pour une place en Ligue des champions. Cette lutte n’est pas encore d’actualité, mais elle le deviendra en cas de nouvelle perte de points ce week-end. La tension est donc palpable.

    La star américaine, toujours muette cette saison, voit les critiques se multiplier sur les réseaux sociaux, et l’inquiétude gagner les supporters de la sélection nationale en vue de la Coupe du monde. Pourtant, chaque semaine représente une nouvelle chance de faire taire les doutes ; il lui suffit peut-être d’un brin de chance pour retrouver le chemin des filets.

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  • Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tests de la Premier League

    Dernière minute : Bournemouth s'impose 2-1 face à Arsenal

    Si vous êtes un joueur américain aligné en Premier League ce week-end, bonne chance : vous défiez les cadors du championnat.

    Tyler Adams, attendu de retour à Bournemouth, aura l’honneur du coup d’envoi matinal de samedi face à Arsenal, leader du championnat. Les Gunners, qui doivent l’emporter pour reprendre leur marche en avant et repousser Manchester City en tête du classement, n’ont pas le droit à l’erreur.

    Même défi pour Antonee Robinson et Fulham, opposés à Liverpool, également en quête urgente de points, tandis que Chris Richards et Crystal Palace défieront un Newcastle toujours en course pour remonter au classement. Enfin, Brenden Aaronson et Leeds clôtureront la journée lundi à Old Trafford face à Manchester United.

    Aucun match facile au programme, mais c’est la vie en Premier League.

  • Weston McKennie Juventus 2026Getty

    Y a-t-il d’autres nouvelles concernant McKennie ?

    Si les difficultés de Pulisic ont fait les gros titres, les performances de Weston McKennie ont également fait sensation. D’autres éclats sont-ils à prévoir ?

    L’Atalanta espère que non, surtout au regard du classement de Serie A : avant cette rencontre, la Juventus pointe à la cinquième place avec 57 points, tandis que l’Atalanta occupe la septième avec 53 unités. Une victoire pourrait donc bouleverser la hiérarchie, et dans ce genre de duel, chaque équipe s’appuie sur ses cadres. McKennie endosse clairement ce rôle à la Juve : son but précoce lundi face à Gênes a lancé la victoire turinoise et confirmé sa forme.

    Côté Atalanta, Yunus Musah, absent du rassemblement de mars de l’équipe nationale américaine, garde encore un mince espoir de Coupe du monde. Le milieu de terrain, qui forme avec McKennie le duo « MMA » au cœur du jeu, pourrait profiter de l’affrontement pour se mettre en valeur. Avec ou sans lui, les observateurs américains auront les yeux rivés sur la rencontre, tant McKennie est en forme.

  • FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENSAFP

    Des joueurs américains apportent-ils leur soutien à leurs compatriotes en Ligue 1 ?

    La course aux places qualificatives pour la Ligue des champions est extrêmement serrée en tête de la Ligue 1. Derrière le PSG et Lens, six équipes se tiennent en sept points, et cinq d’entre elles sont séparées par moins de trois unités. Parmi ce quintette, trois clubs alignent des joueurs américains. Le tableau promet d’être chaotique, mais un quatrième représentant de la USMNT pourrait-il encore bouleverser la hiérarchie ?

    Dimanche, Mark McKenzie et Toulouse défieront Lille, l’une des rares formations de ce groupe à ne pas compter de représentant de l’équipe nationale américaine. Actuellement, les Dogues occupent la troisième place du classement avec 50 points. Marseille, avec Tim Weah, et Monaco, avec Folarin Balogun, pointent à un point derrière, à 49 unités, tandis que Lyon, avec Tanner Tessmann, en totalise 48. Malgré quelques déboires récents, McKenzie et Toulouse se sont généralement montrés solides défensivement. Peuvent-ils rendre service à certaines des autres équipes mentionnées en prenant des points à Lille ?

    Les autres devront bien sûr faire leur part du travail. Tessmann aura l’avantage de connaître le résultat avant de jouer, puisque Lyon entrera en lice après la rencontre Toulouse-Lille, dimanche. Quel que soit l’issue, ce week-end s’annonce crucial : plusieurs cadres de la sélection américaine auront l’occasion de se mettre en évidence et de tirer leur épingle du jeu.