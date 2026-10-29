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juve bremer spallettiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Ambrosini : « La Juventus semble manquer de personnalité pour tenter de sortir d’une situation difficile »

Juventus FC
Serie A

L’ancien milieu de terrain analyse la situation actuelle de la Juventus.

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Massimo Ambrosini, ancien milieu de terrain de l'AC Milan et de l'équipe d'Italie, évoque au micro de DAZN la période que traverse la Juventus : « J'ai vu une Juventus très mauvaise, surtout en première période, dominée par l'intensité et l'énergie du Genoa. En seconde période, le match a été plus équilibré, mais la Juventus n'a jamais donné l'impression de pouvoir redresser la situation. »

  • Ambrosini ajoute, comme le rapporte TuttoJuve.com : « Je vois un groupe en difficulté. Il n’est pas encore soudé et donne l’impression de ne pas avoir la personnalité nécessaire pour tenter de sortir d’une situation difficile. Il manque beaucoup de joueurs à la Juventus et, dans ces cas-là, il faut quelque chose de plus : on l’avait vu en première période à Lecce, mais pas aujourd’hui. »

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