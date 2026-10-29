Ambrosini ajoute, comme le rapporte TuttoJuve.com : « Je vois un groupe en difficulté. Il n’est pas encore soudé et donne l’impression de ne pas avoir la personnalité nécessaire pour tenter de sortir d’une situation difficile. Il manque beaucoup de joueurs à la Juventus et, dans ces cas-là, il faut quelque chose de plus : on l’avait vu en première période à Lecce, mais pas aujourd’hui. »