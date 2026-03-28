Ambrosini : « Gattuso m'a fait une promesse, j'espère qu'il la tiendra. J'ai été ému, en tant qu'Italien et en tant qu'ami. »

« En 1999, Rino est arrivé au Milan en provenance de Salernitana, l'été suivant le titre de champion que nous avions remporté avec Zaccheroni. Nous nous étions rencontrés lors d'un stage de l'équipe des moins de 21 ans : il m'interrogeait sur le Milan et moi sur l'Écosse, où il avait séjourné avant de revenir en Italie. Rino et moi nous sommes rencontrés lors d’un stage de l’équipe des moins de 21 ans : il me posait des questions sur le Milan et moi sur l’Écosse, où il avait séjourné avant de revenir en Italie. Il était avide de connaissances, plein d’enthousiasme et animé d’une saine envie de se démarquer. Et puis il faisait preuve d’humilité et de courage. C’était contagieux… On ne pouvait pas ne pas l’aimer. »

« Gattuso écoute toujours ce qu’on lui dit, même quand il est en colère. Son entêtement ne l’empêche pas d’analyser un conseil. Dans notre jeunesse, c’était l’ambition qui nous unissait. Ce sentiment a fait de nous des rivaux pour une place dans l’équipe : il a joué plus que moi et, avec le temps, j’ai compris que c’était juste. Mais nous étions tous les deux animés par une passion dévorante pour ce que nous faisions et pour le maillot que nous portions. »

« Le plus beau moment ? Impossible de ne pas parler des victoires, car elles nous unissent. Et donc, la Ligue des champions remportée à Athènes a été inoubliable. Mais même en dehors du terrain, on s’entend bien : à la montagne, on est voisins et j’espère, tôt ou tard, le convaincre de venir faire une belle randonnée avec moi. Parce que pour le ski, je pense qu’il n’est pas très doué... (rires, ndlr) Le moment le plus difficile ? Quand il a voulu enfoncer une fourchette dans le dos de Pirlo pour plaisanter et que je me suis interposé… (rires, ndlr). Non, allez, je suis sérieux. Le moment le plus difficile a été quand j’ai lu dans les journaux qu’il pourrait quitter le Milan, mais je n’y croyais pas, alors je lui ai demandé si c’était vrai et il m’a répondu que oui. J'ai ressenti une grande tristesse. Il m'a fait une promesse et j'espère qu'il la tiendra. Il m'a dit que, si l'équipe se qualifiait pour la Coupe du monde, on trinerait ensemble. Je l'attends en montagne, pour qu'ensuite... on fasse une randonnée.