Un but de Gustav Isaksen freine la course du Milan vers la première place. Les Rossoneri s'inclinent 0-1 à l'Olimpico face à la Lazio. Le but décisif du Danois, inscrit à la 26e minute de la première mi-temps, éloigne l'équipe d'Allegri de l'Inter : hier, les Nerazzurri avaient fait match nul 1-1 contre l'Atalanta, mais la défaite du Milan leur permet tout de même de prendre un point d'avance, l'équipe de Chivu comptant désormais +8 sur les Rossoneri. Le Milan s'est incliné après deux victoires consécutives contre la Cremonese et lors du derby contre l'Inter. Le prochain match se déroulera à San Siro contre Turin, tandis que l'Inter jouera à Florence contre l'équipe de Vanoli.
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Ambrosini après Lazio-Milan : « Les Rossoneri en lice pour le titre ? Ils sont plus proches de la cinquième place que de la première »
Lors de l'analyse d'après-match de Lazio-Milan dans les studios de DAZN, l'ancien milieu de terrain rossonero Massimo Ambrosini a commenté ainsi la défaite de l'équipe d'Allegri, qui, avec ce revers, pourrait être définitivement hors course pour le titre : « Il n'est pas impossible de relancer la course au titre, mais après ce qui s'est passé ce soir, c'est certainement très difficile. À ce jour, le Milan est plus proche de la cinquième place que de la première. Et maintenant plus que jamais, au-delà des commentaires et des perspectives, l'équipe d'Allegri doit se concentrer pour défendre sa qualification pour la prochaine Ligue des champions ».
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