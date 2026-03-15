Ambrosini après Lazio-Milan : « Les Rossoneri en lice pour le titre ? Ils sont plus proches de la cinquième place que de la première »

Lors de l'analyse d'après-match de Lazio-Milan dans les studios de DAZN, l'ancien milieu de terrain rossonero Massimo Ambrosini a commenté ainsi la défaite de l'équipe d'Allegri, qui, avec ce revers, pourrait être définitivement hors course pour le titre : « Il n'est pas impossible de relancer la course au titre, mais après ce qui s'est passé ce soir, c'est certainement très difficile. À ce jour, le Milan est plus proche de la cinquième place que de la première. Et maintenant plus que jamais, au-delà des commentaires et des perspectives, l'équipe d'Allegri doit se concentrer pour défendre sa qualification pour la prochaine Ligue des champions ».