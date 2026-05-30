« Ambiance toxique » : la décision de limoger Arne Slot reçoit le soutien d’un ancien attaquant de Manchester United, tandis que les Reds sont critiqués pour avoir « raté le coche » après le transfert de Xabi Alonso à Chelsea

Sheringham a exprimé son point de vue avec clarté : selon lui, l’atmosphère au sein du club devenait de plus en plus malsaine. L’ancien attaquant a également remis en question la logique de conserver un entraîneur si la confiance en lui avait déjà disparu. S’adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes de football, Sheringham a déclaré : « Je pense qu’une ambiance toxique se développait à Liverpool avec Arne Slot toujours au club. Cela aurait été une façon très négative d’aborder la nouvelle saison si Slot était resté et avait été limogé si la nouvelle saison ne démarrait pas bien. On ne peut pas aborder une saison comme ça.

« Un club comme Liverpool ne peut pas se permettre de démarrer l’exercice avec un tel scénario en tête ; cela risquerait de compromettre une saison supplémentaire. Imaginez qu’après douze journées, l’équipe compte dix points de retard sur le leader : que fait-on ? Impossible d’infliger cela à Liverpool. Le club a donc pris la seule décision cohérente, car la situation n’aurait fait qu’empirer avec Slot à la tête de l’équipe. »