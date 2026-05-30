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« Ambiance toxique » : la décision de limoger Arne Slot reçoit le soutien d’un ancien attaquant de Manchester United, tandis que les Reds sont critiqués pour avoir « raté le coche » après le transfert de Xabi Alonso à Chelsea
Liverpool a pris des mesures pour éviter toute nouvelle incertitude
La décision de Liverpool de se séparer de Slot a reçu le soutien de l’ancien attaquant de Manchester United, Sheringham. Selon lui, conserver l’entraîneur néerlandais aurait engendré une incertitude néfaste à la veille de la nouvelle saison.
Selon lui, le club a eu raison de trancher net plutôt que d’entamer un nouvel exercice dans le flou. Ce changement intervient après une saison 2025-2026 délicate, conclue à la cinquième place, un résultat insuffisant ayant poussé Liverpool à agir vite pour redéfinir sa direction sportive.
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Sheringham met en garde contre le risque de commencer la nouvelle saison avec des incertitudes
Sheringham a exprimé son point de vue avec clarté : selon lui, l’atmosphère au sein du club devenait de plus en plus malsaine. L’ancien attaquant a également remis en question la logique de conserver un entraîneur si la confiance en lui avait déjà disparu. S’adressant à BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes de football, Sheringham a déclaré : « Je pense qu’une ambiance toxique se développait à Liverpool avec Arne Slot toujours au club. Cela aurait été une façon très négative d’aborder la nouvelle saison si Slot était resté et avait été limogé si la nouvelle saison ne démarrait pas bien. On ne peut pas aborder une saison comme ça.
« Un club comme Liverpool ne peut pas se permettre de démarrer l’exercice avec un tel scénario en tête ; cela risquerait de compromettre une saison supplémentaire. Imaginez qu’après douze journées, l’équipe compte dix points de retard sur le leader : que fait-on ? Impossible d’infliger cela à Liverpool. Le club a donc pris la seule décision cohérente, car la situation n’aurait fait qu’empirer avec Slot à la tête de l’équipe. »
L'occasion manquée par Alonso accroît la frustration
La situation à la tête de Liverpool s’est encore compliquée après que Xabi Alonso, une cible de longue date, ait choisi de rejoindre Chelsea. Sheringham estime que Liverpool aurait dû agir plus tôt s’il avait des doutes quant à l’avenir d’Arne Slot.
« Le départ de Xabi Alonso vers Chelsea a-t-il été un camouflet pour les supporters de Liverpool ? Pas vraiment, a-t-il tranché. La situation était prévisible avec Arne Slot. Ils savaient que Xabi Alonso était disponible. Il fallait conclure l’affaire, régler le problème. C’était à leur portée.
Si vous n’avez pas entièrement confiance en votre entraîneur, réglez ça tant qu’Alonso est disponible. Mais ils ne l’ont pas fait. Ce n’est pas la faute d’Alonso si Liverpool a raté le coche. Et le voir filer à Chelsea n’a fait qu’alimenter l’atmosphère étrange qui entoure actuellement les Reds. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers le prochain match de Liverpool.
Tous les regards sont désormais tournés vers le recrutement d’un nouvel entraîneur par Liverpool, la priorité du club étant de trouver un successeur capable de redonner confiance au groupe et de relancer l’élan à Anfield. D’après les dernières informations, les Reds s’apprêteraient à nommer Andoni Iraola au poste d’entraîneur pour la saison prochaine.