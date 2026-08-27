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Alvaro Morata tout proche d’un transfert surprise vers le club de deuxième division espagnole de Leganes après une période décevante à Côme
Morata en route pour Leganés
Selon Fabrizio Romano, Morata est sur le point de rejoindre Leganes, pensionnaire de deuxième division espagnole, en prêt pour la saison 2026-2027. L’attaquant expérimenté a rendu son transfert à Como définitif cet été après un premier prêt en provenance de l’AC Milan. Cependant, son passage sous les ordres de Fabregas s’est révélé décevant, avec un seul but inscrit en 30 apparitions toutes compétitions confondues.
Moretto détaille les discussions avancées
Les discussions autour de ce transfert sont à un stade avancé et devraient se conclure rapidement. Faisant le point sur les négociations en cours, le journaliste de Marca Matteo Moretto a publié sur X : « Alvaro Morata est tout proche de Leganes. Le président du club, Eduardo Cosin, et le directeur sportif, Andres Pardo, travaillent intensément pour parvenir à un accord total avec l'attaquant. Les négociations se passent très bien et il y a de l'optimisme. Les clubs négocient autour d'un prêt. »
Une expérience avérée en deuxième division espagnole
Morata affiche un riche pedigree européen, avec des passages au Real Madrid, à Chelsea et à Milan, pour un total cumulé de 229 M€ en indemnités de transfert au cours de sa carrière. Bien qu'il soit sous contrat avec Côme jusqu'en juin 2029, le joueur de 33 ans devrait s'adapter rapidement compte tenu de son expérience préalable en Segunda División. L'attaquant avait réalisé un passage prolifique en deuxième division espagnole avec le Real Madrid Castilla lors de la saison 2012-2013, avec 12 buts et cinq passes décisives en 18 matches.
- NurPhoto
Leganés à la recherche d’un élan précoce
Leganés a réalisé un début prometteur dans sa campagne de Segunda División, occupant la cinquième place du classement après avoir pris quatre points lors de ses deux premiers matches. L’équipe de Ruben Albes cherchera à prolonger cette dynamique positive lorsqu’elle recevra Eldense ce week-end. La possible arrivée de Morata est censée renforcer son tranchant offensif tout en apportant un leadership expérimenté essentiel dans sa quête de montée en Liga.
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