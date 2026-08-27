Les discussions autour de ce transfert sont à un stade avancé et devraient se conclure rapidement. Faisant le point sur les négociations en cours, le journaliste de Marca Matteo Moretto a publié sur X : « Alvaro Morata est tout proche de Leganes. Le président du club, Eduardo Cosin, et le directeur sportif, Andres Pardo, travaillent intensément pour parvenir à un accord total avec l'attaquant. Les négociations se passent très bien et il y a de l'optimisme. Les clubs négocient autour d'un prêt. »