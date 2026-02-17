Alvaro Morata répond à l'avertissement de Cesc Fabregas qui lui conseillait de « changer de carrière » après son carton rouge lors de la défaite surprise de Côme contre la Fiorentina

L'international espagnol, juste avant l'heure de jeu samedi, alors que son équipe cherchait à égaliser. Il a reçu un carton jaune en fin de match après un accrochage avec Rolando Mandragora, de la Fiorentina, mais une minute plus tard, il a été expulsé pour avoir donné un coup de tête à Luca Ranieri lors d'un incident hors du ballon, au grand dam de son entraîneur.

Fabregas a ouvertement remis en question la maturité de son attaquant le plus expérimenté. S'attendant à ce que l'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea montre l'exemple à ses jeunes coéquipiers, le manager de Côme était furieux. Il a suggéré que l'attaquant n'était peut-être pas à sa place s'il ne pouvait pas gérer les provocations des défenseurs de Serie A sans perdre son sang-froid, affirmant que « la provocation fait partie du football ».

« J'attends beaucoup plus d'un joueur expérimenté comme lui. Nous ne pouvons toutefois pas trouver d'excuses et nous ne pouvons pas laisser les actions des autres joueurs sur le terrain nous affecter », a-t-il déclaré à DAZN.