Alvaro Morata répond à l'avertissement de Cesc Fabregas qui lui conseillait de « changer de carrière » après son carton rouge lors de la défaite surprise de Côme contre la Fiorentina
Fabregas ne mâche pas ses mots après la folie Morata
L'international espagnol, juste avant l'heure de jeu samedi, alors que son équipe cherchait à égaliser. Il a reçu un carton jaune en fin de match après un accrochage avec Rolando Mandragora, de la Fiorentina, mais une minute plus tard, il a été expulsé pour avoir donné un coup de tête à Luca Ranieri lors d'un incident hors du ballon, au grand dam de son entraîneur.
Fabregas a ouvertement remis en question la maturité de son attaquant le plus expérimenté. S'attendant à ce que l'ancien joueur du Real Madrid et de Chelsea montre l'exemple à ses jeunes coéquipiers, le manager de Côme était furieux. Il a suggéré que l'attaquant n'était peut-être pas à sa place s'il ne pouvait pas gérer les provocations des défenseurs de Serie A sans perdre son sang-froid, affirmant que « la provocation fait partie du football ».
« J'attends beaucoup plus d'un joueur expérimenté comme lui. Nous ne pouvons toutefois pas trouver d'excuses et nous ne pouvons pas laisser les actions des autres joueurs sur le terrain nous affecter », a-t-il déclaré à DAZN.
L'attaquant reconnaît son erreur au milieu d'une tempête sur les réseaux sociaux
Après s'être retiré dans le silence pendant plusieurs heures, Morata s'est exprimé sur Instagram pour répondre à la controverse et à la réprimande publique cinglante de son entraîneur. L'attaquant a semblé accepter la responsabilité de son manque de discipline, reconnaissant qu'il s'était laissé emporter par ses émotions. Cependant, son message contenait également une note de défi concernant les critiques dont il fait l'objet.
« Une fois de plus, j'ai commis une erreur », a-t-il écrit. « Une fois de plus, j'ai été confronté à ce bruit constant où tout est permis, où exprimer une opinion semble plus important que réfléchir, et où parler a moins de poids que l'écho que cela génère. Je vais continuer à travailler et à me battre comme je l'ai toujours fait. »
Conséquences coûteuses et perte d'élan
Le moment choisi pour ce carton rouge n'aurait pas pu être pire pour l'ambitieux club italien, qui se bat actuellement pour terminer parmi les six premiers. Au-delà de la perte immédiate de points, cette suspension pose un casse-tête tactique au staff technique. Le manque de maîtrise de Morata lui vaudra une suspension pour le prochain match contre l'AC Milan, le club qui l'a prêté, obligeant Côme à remanier son attaque pour un match important.
Cette sanction disciplinaire est d'autant plus frustrante qu'elle survient alors que Morata semblait avoir retrouvé ses marques après une longue période d'absence. Il venait de célébrer son premier but de la saison contre ce même adversaire en Coppa Italia, un but qu'il avait qualifié de « l'un des plus importants de ma vie » car il marquait la fin d'une difficile période de 100 jours d'absence pour blessure. Cependant, la bonne volonté suscitée par ce retour émouvant s'est rapidement évaporée après son effondrement en fin de match.
En attendant San Siro
Avec un calendrier chargé, Côme n'a pas le temps de s'appesantir sur cette défaite ou sur l'erreur individuelle de Morata. L'absence de l'attaquant laissera un vide important dans les options offensives de l'équipe, mais celle-ci doit immédiatement tourner la page. Fabregas reste concentré sur l'avenir, soulignant que son équipe doit faire preuve de plus de « volonté » et d'« énergie » si elle veut conserver sa place au classement et rebondir après ce revers.
Pour Morata, cependant, les prochains jours se passeront dans les tribunes plutôt que sur le terrain. Il aura tout le temps de réfléchir à cet avertissement qui a résonné dans toute la première division italienne. Alors que ses coéquipiers fouleront la pelouse mythique de San Siro sans lui, l'Espagnol devra décider comment il va répondre au défi lancé par son entraîneur : se montrer plus dur et canaliser son agressivité de manière plus efficace.
