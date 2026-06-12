Alvaro Morata qualifie Cristiano Ronaldo de « meilleur joueur de tous les temps » et dévoile les cadeaux « spectaculaires » que CR7 a offerts à ses coéquipiers du Real Madrid

Morata a affirmé que son deuxième passage aux côtés de Ronaldo à la Juventus lui a permis de découvrir une facette méconnue de la personnalité de l’attaquant. L’avant-centre souligne que l’engagement sans faille de Ronaldo est la principale raison pour laquelle il le considère comme le plus grand joueur de football de tous les temps. Morata se souvient l’avoir vu suivre la même routine quelles que soient les circonstances, même après des déplacements épuisants et des arrivées tardives.

Il a déclaré : « Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, à discuter de tout et de rien. Ce que je dirais à propos de Cristiano, c’est que, malgré tout ce que l’on voit de l’extérieur, quand on va dîner avec lui, c’est époustouflant. Il comprend tout, il a beaucoup étudié. Il est cultivé dans tous les domaines de la vie, ce qui est impressionnant.

« Que dire ? Il y a des choses chez Cristiano qui vous laissent sans voix. Vous rentrez d’un déplacement à cinq heures du matin, impatient de rentrer chez vous et de vous allonger dans votre lit, et le gars se met à faire des abdos, à prendre des douches froides et à faire du vélo. Un gars qui fait ça, quand on voit comment il vit et comment il aborde la vie, je ne peux pas dire qu’il n’est pas seulement le meilleur avec lequel j’ai jamais joué, mais le meilleur de tous les temps. »