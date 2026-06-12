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Alvaro Morata qualifie Cristiano Ronaldo de « meilleur joueur de tous les temps » et dévoile les cadeaux « spectaculaires » que CR7 a offerts à ses coéquipiers du Real Madrid
Morata revient sur l'influence de Ronaldo
Invité du podcast « El Camino de Mario », Morata est revenu sur ses débuts au Real Madrid et sur l’aide précieuse apportée par Ronaldo pour faciliter son intégration dans l’équipe première. L’international espagnol a expliqué que l’attaquant portugais prenait souvent sous son aile les jeunes joueurs lors des tournées de pré-saison et en dehors des terrains.
Il raconte que le quintuple Ballon d’Or l’emmenait faire du shopping et offrait régulièrement des cadeaux – iPad, téléphones portables ou parfums – à ses coéquipiers. Morata qualifie ces attentions de « spectaculaires » et souligne que Ronaldo l’a toujours traité de manière exceptionnelle, malgré la pression liée au fait d’évoluer dans l’un des plus grands clubs du monde. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés à la Juventus, après le retour de Morata à Turin en 2020, permettant à leur relation de se renforcer au-delà du terrain.
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Morata se souvient de la générosité de Ronaldo, mais aussi de ses exigences.
Évoquant ses débuts au Real Madrid, Morata salue la grande générosité de Ronaldo à l’égard des jeunes joueurs. L’attaquant espagnol admet toutefois avoir initialement peiné à répondre au niveau d’exigence imposé par la star portugaise, notamment lors des confrontations brûlantes entre le Real et le FC Barcelone.
« Je me souviens qu’étant jeune, avant chaque stage de pré-saison, il me demandait ce dont j’avais besoin ou nous allions directement faire du shopping », raconte Morata. « Il nous offrait des iPad, des téléphones portables, des parfums… C’était impressionnant.
La première phase n’était pas la même que la seconde. Au début, j’étais très jeune et je n’étais peut-être pas habitué aux exigences qu’impose un joueur de son niveau. Il y a des moments où, peut-être, un jeune qui sort du banc ou qui veut se mettre en valeur tire au but parce que ses amis ou sa famille sont dans le stade. »
Il conclut : « Ces exigences sont normales, mais il m’a toujours accordé un traitement exceptionnel. »
Pourquoi Ronaldo se démarque des autres aux yeux de Morata
Morata a affirmé que son deuxième passage aux côtés de Ronaldo à la Juventus lui a permis de découvrir une facette méconnue de la personnalité de l’attaquant. L’avant-centre souligne que l’engagement sans faille de Ronaldo est la principale raison pour laquelle il le considère comme le plus grand joueur de football de tous les temps. Morata se souvient l’avoir vu suivre la même routine quelles que soient les circonstances, même après des déplacements épuisants et des arrivées tardives.
Il a déclaré : « Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, à discuter de tout et de rien. Ce que je dirais à propos de Cristiano, c’est que, malgré tout ce que l’on voit de l’extérieur, quand on va dîner avec lui, c’est époustouflant. Il comprend tout, il a beaucoup étudié. Il est cultivé dans tous les domaines de la vie, ce qui est impressionnant.
« Que dire ? Il y a des choses chez Cristiano qui vous laissent sans voix. Vous rentrez d’un déplacement à cinq heures du matin, impatient de rentrer chez vous et de vous allonger dans votre lit, et le gars se met à faire des abdos, à prendre des douches froides et à faire du vélo. Un gars qui fait ça, quand on voit comment il vit et comment il aborde la vie, je ne peux pas dire qu’il n’est pas seulement le meilleur avec lequel j’ai jamais joué, mais le meilleur de tous les temps. »
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Morata poursuit sa carrière, tandis que Ronaldo reste en Arabie saoudite.
L’avenir de Morata à Milan demeure incertain, l’attaquant ayant été prêté à Côme la saison passée. Ses performances, loin d’être convaincantes, n’ont pas permis au club de valider son billet pour la Ligue des champions malgré une qualification finale. En 26 apparitions en Serie A, l’international espagnol n’a pas trouvé le chemin des filets.
De son côté, Cristiano Ronaldo a remporté la Saudi Pro League avec Al-Nassr et se concentre désormais sur ses engagements avec le Portugal en vue de la Coupe du monde 2026. La Seleção débutera le 17 juin face à la RD Congo, avant d’affronter l’Ouzbékistan le 23 juin et la Colombie plus tard dans le mois.