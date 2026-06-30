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Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones et Edson Álvarez mènent le Mexique face à l’Équateur – Cinq points clés pour le match d’« El Tri » en huitièmes de finale de la Coupe du monde

FEATURES
Coupe du monde
Mexico
Équateur
A. Fidalgo
J. Quinones
E. Alvarez
G. Mora
G. Ochoa
S. Beccacece
W. Pacho
P. Hincapie
M. Caicedo

Le Mexique affronte l’Équateur dans un match décisif pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones et Gilberto Mora figurent en tête des cinq éléments clés retenus par GOAL.

En 2002, l’Équateur découvrait la Coupe du monde. Sous la houlette du sélectionneur colombien Hernán Darío « Bolillo » Gómez, « La Tri » défiait le Mexique lors de son deuxième match de phase de groupes, au Sapporo Dome au Japon. La rencontre s’était conclue par une victoire 2-1 d’« El Tri », avec Javier « Vasco » Aguirre sur la ligne de touche.

Cette rencontre présentait toutefois un point commun. Plusieurs joueurs équatoriens arrivaient au Mondial 2002 avec un passé ou un présent mexicain. Álex Aguinaga en était la figure la plus emblématique, puisqu’il disputait la compétition tout en portant encore les couleurs de Necaxa, mais il n’était pas isolé : Agustín Delgado, Iván Hurtado, Nicolás Asencio, Iván Kaviedes, Edwin Tenorio et Giovanny Espinoza avaient eux aussi joué au Mexique avant l’entrée historique de l’Équateur en Coupe du monde.

Vingt-quatre ans plus tard, ce lien demeure. Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo, Félix Torres et Jordy Caicedo comptent eux aussi des passages ou des attaches actuelles dans le football mexicain, preuve supplémentaire que les deux écoles se connaissent bien.

Tout espoir de voir le Mexique affronter un adversaire inconnu s’est rapidement évanoui. L’Équateur arrivera à Mexico en connaissant parfaitement El Tri, l’Azteca et l’enjeu de ce match. Ce sera un duel entre deux équipes qui maîtrisent l’histoire de l’autre, avec une place en huitièmes de finale et une chance d’atteindre des sommets inédits à la clé.

Voici, selon GOAL, les cinq points clés à surveiller lors de la rencontre entre le Mexique et l’Équateur à Mexico.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le charme mystique de l'Estadio Azteca

    El Tri a de solides raisons d’être optimiste. En 60 ans, le Mexique n’a perdu que deux matchs officiels à l’Estadio Azteca : contre le Costa Rica en 2001 et face au Honduras en 2013, tous deux lors des qualifications pour la Coupe du monde. Jamais battu dans cette enceinte en phase finale de Mondial, il y a écrit certaines de ses plus belles pages, à commencer par sa victoire 4-3 contre le Brésil en finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA 1999.

    Le bilan face à l’Équateur penche aussi en faveur des Mexicains en compétition officielle : les Équatoriens n’ont battu le Mexique qu’une fois dans un match officiel, lors de la Copa América 2015, tandis qu’en 1993 El Tri avait éliminé La Tri en demi-finale de la même compétition, sur son propre sol.

    L’Équateur possède aujourd’hui l’un de ses meilleurs effectifs, notamment au milieu de terrain et en défense, avec des joueurs confirmés dans des clubs de haut niveau. Mais, à l’Azteca, le Mexique écrit souvent une autre histoire, d’où un optimisme parfaitement justifié.

    • Publicité
  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les arguments en faveur de la titularisation de Gilberto Mora

    Lors de la Gold Cup 2025, Gilberto Mora a disputé ses premières minutes significatives en phase à élimination directe. Il a ensuite été titularisé à chaque match, y compris en finale contre l’équipe nationale masculine des États-Unis. Lorsque Guillermo Ochoa l’a porté sur ses épaules lors de la célébration du trophée, l’histoire de Mora a pris son envol.

    Le voir débuter les rencontres majeures d’« El Tri »n’était pas fortuit : le jeune milieu de terrain apportait au Mexique ce qui lui faisait défaut, une lecture du jeu sereine et une capacité rare, à son âge, à ralentir le tempo sans paralyser l’attaque.

    Le match face à la République tchèque lui a permis de retrouver son rythme après une saison chez les Xolos perturbée par les blessures. Ces minutes, précieuses, lui ont offert l’occasion d’influencer l’attaque mexicaine à l’Azteca, une expérience encore inédite pour lui.

    À seulement 17 ans, il fascine autant par son talent que par sa précocité. Sa maturité continue de progresser, et ses coéquipiers lui font déjà confiance. Titulaire ou remplaçant, il se sait prêt à laisser son empreinte sur la rencontre de mardi soir.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La « génération d'or » de l'Équateur est à l'aube de son plus grand test

    Le parcours de l’Équateur jusqu’à l’Estadio Azteca n’a pas été facile. Pourtant, le sélectionneur Sebastián Beccacece et ses joueurs ont su garder leur sang-froid même lorsque le bruit autour d’eux s’est amplifié.

    Après le match nul et vierge contre Curaçao, nombreux étaient ceux qui ont qualifié ce moment de l’un des plus sombres de l’histoire de l’Équateur. Les critiques portaient principalement sur le manque de buts, mais elles ignoraient un détail important : l’Équateur se créait des occasions franches. C’était la finition qui faisait défaut, pas la structure.

    On a aussi manqué de patience pour apprécier la situation dans son ensemble. Une solide équipe de Côte d’Ivoire a battu l’Équateur 1-0, ce qui signifie que « La Tri » n’avait encaissé qu’un seul but en 180 minutes avant son dernier match de phase de poules. Puis est venue la victoire 2-1 contre l’Allemagne, un résultat qui a démontré la supériorité de l’Équateur, sa confiance et sa capacité à punir les erreurs.

    Willian Pacho, Piero Hincapié et Moisés Caicedo incarnent la génération dorée, mais Beccacece a bâti un collectif solide autour d’eux. L’Équateur, l’un des effectifs les plus jeunes du tournoi, fascine d’autant plus. Une nouvelle performance à l’Azteca et ce groupe restera gravé dans les mémoires nationales pour des années.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pour le Mexique, c’est l’occasion de regagner le respect perdu.

    Pour le Mexique, ce n’est pas simplement un match à élimination directe de plus. C’est l’occasion de regagner le respect perdu. « El Tri » comptait autrefois parmi les équipes de référence dans le plus grand tournoi international d’Amérique du Sud, atteignant à deux reprises la finale de la Copa América en tant qu’équipe invitée, d’abord en 1993, puis en 2001. Ces parcours avaient contribué à ancrer l’idée que le Mexique pouvait rivaliser au-delà de la CONCACAF, et pas seulement y participer.

    Ce capital a été ébranlé ces dernières années. La défaite 7-0 face au Chili lors de la Copa América Centenario 2016 est devenue l’une des soirées les plus douloureuses de l’histoire moderne du Mexique, un effondrement qui a hanté l’équipe pendant des années. Puis vint la Copa América 2024, également aux États-Unis, où le Mexique n’a pas réussi à sortir de la phase de poules après un match nul et vierge contre l’Équateur. Un tournoi qui fut longtemps un étalon-or pour le Mexique est devenu le symbole de son recul.

    La rencontre de mardi à Mexico offre un cadre différent. Elle ne fera pas disparaître le souvenir de 2016 ni ne réparera entièrement ce qui s’est passé en 2024, mais elle peut restaurer quelque chose d’important. Face à une équipe équatorienne déjà impliquée dans la récente frustration mexicaine en Copa América, El Tri a l’occasion de regagner le terrain perdu.

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Fidalgo et Quiñones ont déjà inscrit leur nom dans l’histoire du football.

    Avant même que le Mexique n’affronte l’Équateur, Álvaro Fidalgo et Julián Quiñones ont déjà marqué de leur empreinte cette Coupe du monde. Quiñones a ouvert son compteur contre l’Afrique du Sud, puis a doublé la mise face à la Tchéquie. Fidalgo a ensuite scellé la victoire 3-0 contre les Tchèques, permettant au Mexique de conclure la phase de groupes avec un parcours parfait et faisant de ces deux joueurs naturalisés des pièces maîtresses de l’un des meilleurs départs de l’histoire de la sélection en Coupe du monde.

    Leur apport dépasse le simple cadre des statistiques. Quiñones presse haut, exploite les espaces et maintient une pression constante sur les défenseurs centraux. Fidalgo, lui, apporte calme et clarté dans la construction du jeu. Leur éthique de travail fait tache d’huile au sein d’un groupe qui salue leur contribution au collectif.

    Leur apport est d’autant plus précieux que le Mexique chasse un objectif qui lui échappe depuis 1986 : une victoire en phase à élimination directe de Coupe du monde. Il est rare qu’un duo de naturalisés exerce une telle influence sur « El Tri », surtout à ce niveau et au cours d’un même tournoi. Face à l’Équateur, leur présence pourrait permettre à la sélection d’outrepasser un cap qui résiste depuis des générations, et ce, à Mexico.

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