En 2002, l’Équateur découvrait la Coupe du monde. Sous la houlette du sélectionneur colombien Hernán Darío « Bolillo » Gómez, « La Tri » défiait le Mexique lors de son deuxième match de phase de groupes, au Sapporo Dome au Japon. La rencontre s’était conclue par une victoire 2-1 d’« El Tri », avec Javier « Vasco » Aguirre sur la ligne de touche.

Cette rencontre présentait toutefois un point commun. Plusieurs joueurs équatoriens arrivaient au Mondial 2002 avec un passé ou un présent mexicain. Álex Aguinaga en était la figure la plus emblématique, puisqu’il disputait la compétition tout en portant encore les couleurs de Necaxa, mais il n’était pas isolé : Agustín Delgado, Iván Hurtado, Nicolás Asencio, Iván Kaviedes, Edwin Tenorio et Giovanny Espinoza avaient eux aussi joué au Mexique avant l’entrée historique de l’Équateur en Coupe du monde.

Vingt-quatre ans plus tard, ce lien demeure. Enner Valencia, Pedro Vite, Jackson Porozo, Félix Torres et Jordy Caicedo comptent eux aussi des passages ou des attaches actuelles dans le football mexicain, preuve supplémentaire que les deux écoles se connaissent bien.

Tout espoir de voir le Mexique affronter un adversaire inconnu s’est rapidement évanoui. L’Équateur arrivera à Mexico en connaissant parfaitement El Tri, l’Azteca et l’enjeu de ce match. Ce sera un duel entre deux équipes qui maîtrisent l’histoire de l’autre, avec une place en huitièmes de finale et une chance d’atteindre des sommets inédits à la clé.

Voici, selon GOAL, les cinq points clés à surveiller lors de la rencontre entre le Mexique et l’Équateur à Mexico.