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Alvaro Carreras réagit après une présumée altercation avec Antonio Rüdiger lors d’une séance d’entraînement du Real Madrid
Carreras dément les « insinuations » concernant le centre d'entraînement
Mardi soir, l’ex-star de Manchester United a publié un communiqué ferme sur son compte Instagram pour clarifier sa situation au sein de l’effectif du Real Madrid. Les propos du défenseur interviennent après d’intenses spéculations sur son comportement et un incident survenu au centre d’entraînement.
« Ces derniers jours, certaines insinuations et certains commentaires ont circulé à mon sujet qui ne reflètent pas la réalité », a écrit Carreras. « Mon engagement envers ce club et envers les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé a été total dès le premier jour, et il le restera. Depuis mon retour, j’ai toujours travaillé avec le plus grand professionnalisme, le plus grand respect et le plus grand dévouement. Je me suis battu très fort pour réaliser mon rêve de revenir chez moi. »
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Réaction à l'affaire Rudiger
Cette déclaration fait suite à des informations selon lesquelles Rudiger aurait provoqué l’incident, certains affirmant même qu’il aurait giflé Carreras lors d’une séance d’entraînement. Sans citer nommément l’international allemand, Carreras a confirmé l’existence d’un accrochage avec un coéquipier tout en minimisant immédiatement la gravité de l’épisode.
« Pour l’incident avec un coéquipier, il s’agit d’un problème isolé sans importance qui est déjà résolu », a expliqué Carreras. « Mes relations avec l’ensemble de l’équipe sont très bonnes. »
Agitation généralisée à Valdebebas
L'incident Carreras-Rudiger n'est que le dernier d'une série de foyers d'instabilité que l'entraîneur principal Álvaro Arbeloa tente d'éteindre. Au Bernabéu, le climat s'est dégradé après plusieurs résultats décevants, et plusieurs cadres du vestiaire en seraient venus aux mains en coulisses. On évoque notamment une « confrontation tendue » entre l'entraîneur et le milieu de terrain Dani Ceballos.
Dans un contexte où les Blancos peinent à trouver de la régularité sur le terrain, ces frictions entre le groupe et le staff technique constituent une distraction majeure. Selon plusieurs sources, Kylian Mbappé lui-même aurait manifesté son agacement à l’entraînement, suggérant que Carreras n’est que l’un des nombreux joueurs à ressentir la pression d’un maillot madrilène qui risque de rester orphelin de titre en fin de saison.
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Le Clásico demeure la priorité.
Malgré le tapage médiatique autour de certains joueurs et de leurs relations, le Real Madrid doit rapidement se recentrer sur le terrain. Arbeloa a publiquement tenté de minimiser ces divers incidents, insistant sur le fait que ce qui se passe dans le vestiaire doit y rester si l'équipe veut réussir.
Éliminés fraîchement de la Ligue des champions et en difficulté en Liga, les Merengues abordent le prochain Clásico face au FC Barcelone comme une ultime opportunité de sauver l’honneur dans une saison contrariée. Carreras et ses coéquipiers devront faire front commun sous haute pression, lorsqu’ils investiront la pelouse du Camp Nou ce week-end.