Mardi soir, l’ex-star de Manchester United a publié un communiqué ferme sur son compte Instagram pour clarifier sa situation au sein de l’effectif du Real Madrid. Les propos du défenseur interviennent après d’intenses spéculations sur son comportement et un incident survenu au centre d’entraînement.

« Ces derniers jours, certaines insinuations et certains commentaires ont circulé à mon sujet qui ne reflètent pas la réalité », a écrit Carreras. « Mon engagement envers ce club et envers les entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé a été total dès le premier jour, et il le restera. Depuis mon retour, j’ai toujours travaillé avec le plus grand professionnalisme, le plus grand respect et le plus grand dévouement. Je me suis battu très fort pour réaliser mon rêve de revenir chez moi. »