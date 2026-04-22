Alvaro Arbeloa salue le « courage » de Vinicius Junior, qui a « transformé les sifflets en applaudissements » grâce à un superbe but décisif pour le Real Madrid face à Alavés

Après une victoire étriquée 2-1 contre Alavés, l’entraîneur des Blancos a immédiatement salué la force mentale de Vinicius. L’attaquant brésilien, comme plusieurs coéquipiers, avait été la cible des sifflets du public local suite à l’élimination récente en Ligue des champions face au Bayern Munich, mais il a répondu à ses détracteurs d’une frappe lointaine somptueuse en seconde période.

« Vinicius a toujours fait de gros efforts dans les situations difficiles », a déclaré Arbeloa lors de sa conférence de presse d’après-match. « Il a porté l’équipe à bout de bras. Son attitude ne doit susciter aucun doute : il ne se cache pas, il est courageux. C’est un véritable supporter de Madrid, il porte le maillot et l’écusson avec fierté. Le public est exigeant, il réclame le meilleur de ses joueurs. Aujourd’hui, Vini a transformé les sifflets en applaudissements, comme il l’a déjà fait par le passé, et c’est l’essentiel. »