Getty Images Sport
Traduit par
Alvaro Arbeloa salue le « courage » de Vinicius Junior, qui a « transformé les sifflets en applaudissements » grâce à un superbe but décisif pour le Real Madrid face à Alavés
- Getty Images Sport
Arbeloa apporte son soutien à sa « courageuse » star brésilienne
Après une victoire étriquée 2-1 contre Alavés, l’entraîneur des Blancos a immédiatement salué la force mentale de Vinicius. L’attaquant brésilien, comme plusieurs coéquipiers, avait été la cible des sifflets du public local suite à l’élimination récente en Ligue des champions face au Bayern Munich, mais il a répondu à ses détracteurs d’une frappe lointaine somptueuse en seconde période.
« Vinicius a toujours fait de gros efforts dans les situations difficiles », a déclaré Arbeloa lors de sa conférence de presse d’après-match. « Il a porté l’équipe à bout de bras. Son attitude ne doit susciter aucun doute : il ne se cache pas, il est courageux. C’est un véritable supporter de Madrid, il porte le maillot et l’écusson avec fierté. Le public est exigeant, il réclame le meilleur de ses joueurs. Aujourd’hui, Vini a transformé les sifflets en applaudissements, comme il l’a déjà fait par le passé, et c’est l’essentiel. »
- Getty Images Sport
Les tensions au Bernabéu atteignent leur paroxysme pour Camavinga
Si Vinicius a su conquérir le cœur des supporters, Eduardo Camavinga a concentré la frustration du Bernabéu. Le milieu français, expulsé lors de la défaite contre le Bayern, a été hué à son entrée en jeu à la 63e minute, chaque touche de balle étant raillée par le public mécontent.
Alvaro Arbeloa a tenu à soutenir le milieu de terrain, rappelant que ses qualités finiraient par l’emporter. « Il a beaucoup de personnalité et d’expérience malgré son jeune âge », a expliqué l’ancien défenseur. « Il est comme Vini : ils sont arrivés très jeunes au Real Madrid, ont beaucoup accompli et remporté des titres majeurs. Il a la confiance de l’entraîneur et du club, et je suis sûr qu’il retrouvera aussi celle des supporters. »
La gueule de bois consécutive à la Ligue des champions a failli coûter cher
Le match a été marqué par la tension, le Real Madrid cherchant à mettre fin à une série de quatre rencontres sans victoire. Kylian Mbappé a ouvert le score d’un tir dévié, avant que Vinicius ne double la mise ; pourtant, Alavés n’a pas abdiqué, touchant même deux fois les montants, puis Toni Martinez a réduit le score dans le temps additionnel. Ce succès permet au Real Madrid de rester à six points de Barcelone, même si le géant catalan compte une rencontre en moins.
Malgré le succès, la prestation madrilène s’est caractérisée par de nombreuses feintes et des gestes techniques, mais a souvent manqué de précision dans la finition. Le banc a également connu un moment d’inquiétude lorsque Jude Bellingham a affiché sa frustration en étant remplacé avant l’heure de jeu. Arbeloa a toutefois écarté toute idée de conflit, évoquant l’ambition du joueur et la nécessité de gérer son physique après son intense implication à Munich.
- Getty Images Sport
Inquiétudes concernant la blessure de Militao
La victoire madrilène pourrait toutefois avoir un prix : Eder Militao a dû céder sa place juste avant la mi-temps. Le défenseur brésilien, auteur d’une frappe sur la barre transversale, a ressenti une gêne musculaire l’obligeant à sortir immédiatement. Antonio Rüdiger l’a remplacé tandis que le staff médical procédait aux premiers examens.
Selon ESPN, il s’agirait d’un problème aux ischio-jambiers, même si les premières indications suggèrent que son absence ne devrait pas être de longue durée. Arbeloa aura à cœur de pouvoir compter sur son défenseur central titulaire, alors que le Real cherche à mettre derrière lui sa déception européenne et à se concentrer sur la course au titre national.