FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP
خالد محمود

Traduit par

Alvaro Arbeloa salue Federico Valverde comme « tout ce qu'un joueur du Real Madrid devrait être » après son triplé magistral contre Manchester City

L'entraîneur du Real Madrid, Alvaro Arbeloa, a couvert Fede Valverde d'éloges après la victoire écrasante 3-0 contre Manchester City, décrivant le milieu de terrain comme la « référence » ultime pour le club. Arbeloa a souligné que Valverde incarnait toutes les qualités qu'un joueur du Real Madrid devait posséder et qu'il restait le porte-drapeau incontesté de l'ère moderne après sa magistrale performance en Ligue des champions.

  • Défier le pessimisme extérieur

    En l'absence de Kylian Mbappé, blessé, c'est Valverde qui s'est illustré en réalisant un triplé historique, permettant à son équipe de s'imposer 3-0 lors du match aller des huitièmes de finale. Après avoir vu l'Uruguayen réaliser ce triplé en seulement 22 minutes, Arbeloa l'a décrit comme la référence ultime, déclarant : « Peu importe où vous le placez, pour moi, c'est le Juanito du XXIe siècle, c'est la référence, tout ce qu'un joueur du Real Madrid devrait être, c'est Fede Valverde. »

    Revenant sur le résultat, Arbeloa a noté que le score était « meilleur que prévu » après les récentes critiques suite aux défaites décevantes contre Getafe et Osasuna. Ils auraient pu terminer la soirée avec une avance de quatre buts, mais Vinicius Jr a vu son penalty arrêté par Gianluigi Donnarumma. 

    Interrogé sur cet échec, Arbeloa a déclaré : « J'ai aimé la réaction du Bernabéu, la façon dont ils ont applaudi Vinicius. S'il y a bien quelqu'un qui sait rebondir après un échec, c'est lui. »

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Maîtrise tactique face à City

    Arbeloa a expliqué comment l'équipe avait neutralisé celle de Pep Guardiola en fermant les lignes de passe et en attendant le bon moment pour frapper. « Nous connaissions très bien le style de jeu de City, celui de Pep, ce qu'il recherche toujours », a-t-il expliqué. « Nous avons fermé les espaces, les lignes de passe. Ils cherchent à vous faire sauter et à vous prendre à revers, mais nous savions que si nous attendions qu'ils se retournent et cherchions à les prendre à revers, nous pouvions leur faire mal. »

  • Préoccupations liées aux blessures et fierté des jeunes

    Cette victoire a toutefois eu un coût, Arbeloa ayant confirmé la blessure de Ferland Mendy après avoir vu le Français quitter le terrain à la mi-temps, remplacé par Fran Garcia.

    « Ça ne semble pas très bon. Nous apprécions ses efforts, mais c'était risqué de le faire jouer deux matchs après une si longue absence, ce n'était pas la meilleure chose à faire », a-t-il ajouté.

    Sur une note plus positive, il a salué l'impact de Thiago Pitarch, issu du centre de formation. « Nous devons valoriser les joueurs issus du centre de formation, qui n'ont pas coûté 30, 40 ou 50 millions, mais qui sont des garçons qui se sentent proches du Real Madrid », a déclaré Arbeloa avec fierté.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Le travail n'est pas terminé.

    Malgré cette avance de trois buts, Arbeloa a mis en garde ses joueurs contre tout excès de confiance avant le match retour. « S'il y a bien une chose qui est encore loin d'être acquise, c'est la qualification. J'ai dit aux joueurs que ce n'était pas fini », a-t-il averti. Respectant la qualité de l'adversaire, il a ajouté : « Nous connaissons l'équipe de City et savons à quel point Pep est un excellent entraîneur. Je suis sûr qu'il y aura d'autres surprises lors du match retour. »

0