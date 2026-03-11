Alvaro Arbeloa salue Federico Valverde comme « tout ce qu'un joueur du Real Madrid devrait être » après son triplé magistral contre Manchester City

En l'absence de Kylian Mbappé, blessé, c'est Valverde qui s'est illustré en réalisant un triplé historique, permettant à son équipe de s'imposer 3-0 lors du match aller des huitièmes de finale. Après avoir vu l'Uruguayen réaliser ce triplé en seulement 22 minutes, Arbeloa l'a décrit comme la référence ultime, déclarant : « Peu importe où vous le placez, pour moi, c'est le Juanito du XXIe siècle, c'est la référence, tout ce qu'un joueur du Real Madrid devrait être, c'est Fede Valverde. »

Revenant sur le résultat, Arbeloa a noté que le score était « meilleur que prévu » après les récentes critiques suite aux défaites décevantes contre Getafe et Osasuna. Ils auraient pu terminer la soirée avec une avance de quatre buts, mais Vinicius Jr a vu son penalty arrêté par Gianluigi Donnarumma.

Interrogé sur cet échec, Arbeloa a déclaré : « J'ai aimé la réaction du Bernabéu, la façon dont ils ont applaudi Vinicius. S'il y a bien quelqu'un qui sait rebondir après un échec, c'est lui. »