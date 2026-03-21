Alvaro Arbeloa s'exprime sur la sélection en équipe nationale de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, malgré les inquiétudes concernant la condition physique du duo du Real Madrid

Le Real Madrid a récemment vu son effectif s'amenuiser, Kylian Mbappé souffrant d'un problème au genou et Jude Bellingham d'une blessure aux ischio-jambiers. Malgré ces soucis physiques, les deux joueurs ont été convoqués respectivement par la France et l'Angleterre pour la prochaine trêve internationale.

La décision d'autoriser ces stars à partir a suscité un débat à Madrid, notamment en raison d'un calendrier national particulièrement chargé à venir. Arbeloa reste toutefois imperturbable, estimant que la participation de joueurs de classe mondiale au football international est une inévitabilité que le club accepte pleinement.