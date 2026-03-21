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Alvaro Arbeloa s'exprime sur la sélection en équipe nationale de Kylian Mbappé et Jude Bellingham, malgré les inquiétudes concernant la condition physique du duo du Real Madrid
Aucun problème concernant les convocations en équipe nationale
Le Real Madrid a récemment vu son effectif s'amenuiser, Kylian Mbappé souffrant d'un problème au genou et Jude Bellingham d'une blessure aux ischio-jambiers. Malgré ces soucis physiques, les deux joueurs ont été convoqués respectivement par la France et l'Angleterre pour la prochaine trêve internationale.
La décision d'autoriser ces stars à partir a suscité un débat à Madrid, notamment en raison d'un calendrier national particulièrement chargé à venir. Arbeloa reste toutefois imperturbable, estimant que la participation de joueurs de classe mondiale au football international est une inévitabilité que le club accepte pleinement.
- AFP
Arbeloa fait confiance au jugement des joueurs
S'adressant à la presse, Arbeloa s'est dit pleinement confiant quant à la condition physique de ses joueurs clés. « Je trouve ça formidable. Mbappé va jouer demain [contre l'Atlético de Madrid], c'est certain. Je ne vois aucun problème à ce qu'il rejoigne sa sélection nationale. S'ils les convoquent, c'est parce qu'ils sont très bons », a déclaré Arbeloa.
Arbeloa a exprimé le même sentiment à l'égard du talisman anglais du Real Madrid. « C'est la même chose avec Bellingham. Il est disponible et sera là demain. J'ai hâte de le voir sur le terrain. C'est normal qu'il joue avec son pays ; il est intelligent et sait ce qu'il fait. Je ne peux pas faire comme si ça n'allait pas se passer. Je comprends leurs sélectionneurs. »
Gérer une crise dans le domaine du fitness
Si Mbappé et Bellingham sont aptes à jouer, la situation au poste de gardien reste préoccupante suite au récent contretemps de Thibaut Courtois. Arbeloa a confirmé qu'il comptait sur Andriy Lunin, invoquant les risques inhérents à ce sport pour justifier sa politique de rotation.
« Chaque fois qu'un joueur entre sur le terrain, il y a un risque », a expliqué Arbeloa. « Le meilleur gardien de l'histoire s'est blessé, mais nous avons un autre excellent gardien qui va montrer de quoi il est capable. » Il a également fait l'éloge du vétéran Antonio Rüdiger, le qualifiant de « modèle pour les jeunes joueurs » après son travail acharné pour retrouver la forme.
- (C)Getty Images
Et maintenant ?
Mbappé et la France doivent affronter le Brésil et la Colombie pendant cette trêve internationale, tandis que Bellingham et l'Angleterre se mesureront à l'Uruguay et au Japon. Mais avant cela, ils affronteront l'Atlético de Madrid en Liga dimanche. L'équipe d'Arbeloa occupe actuellement la deuxième place du classement, à quatre points du leader, Barcelone.
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