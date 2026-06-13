Alvaro Arbeloa s’apprête à rejoindre la Premier League. Fulham est sur le point de nommer l’ancien entraîneur du Real Madrid pour remplacer Marco Silva

Selon talkSPORT, Fulham aurait trouvé son futur entraîneur : Arbeloa est désormais grand favori pour succéder à Silva à Craven Cottage. Après une période d’incertitude, le club londonien de l’ouest a jeté son dévolu sur l’ancien défenseur du Real Madrid, libre depuis un bref passage sur le banc du Bernabéu.

Âgé de 43 ans, il avait pris les commandes du Real Madrid en tant qu’entraîneur par intérim après le départ de Xabi Alonso en janvier, sans pouvoir empêcher l’élimination des Merengues en Coupe du Roi, en Ligue des champions ni leur sortie de la course au titre en Liga. Après l’annonce du retour de José Mourinho comme futur entraîneur permanent, Arbeloa a officiellement quitté les Merengues mardi, ouvrant la voie à un possible départ vers la Premier League. Les Cottagers ont donc saisi l’occasion d’entamer des discussions avec l’Espagnol, manifestant ainsi leur ambition de recruter un technicien déjà auréolé d’un palmarès éminent au plus haut niveau européen grâce à sa brillante carrière de joueur.