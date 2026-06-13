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Alvaro Arbeloa s’apprête à rejoindre la Premier League. Fulham est sur le point de nommer l’ancien entraîneur du Real Madrid pour remplacer Marco Silva
Arbeloa en pole position pour le poste vacant à Craven Cottage
Selon talkSPORT, Fulham aurait trouvé son futur entraîneur : Arbeloa est désormais grand favori pour succéder à Silva à Craven Cottage. Après une période d’incertitude, le club londonien de l’ouest a jeté son dévolu sur l’ancien défenseur du Real Madrid, libre depuis un bref passage sur le banc du Bernabéu.
Âgé de 43 ans, il avait pris les commandes du Real Madrid en tant qu’entraîneur par intérim après le départ de Xabi Alonso en janvier, sans pouvoir empêcher l’élimination des Merengues en Coupe du Roi, en Ligue des champions ni leur sortie de la course au titre en Liga. Après l’annonce du retour de José Mourinho comme futur entraîneur permanent, Arbeloa a officiellement quitté les Merengues mardi, ouvrant la voie à un possible départ vers la Premier League. Les Cottagers ont donc saisi l’occasion d’entamer des discussions avec l’Espagnol, manifestant ainsi leur ambition de recruter un technicien déjà auréolé d’un palmarès éminent au plus haut niveau européen grâce à sa brillante carrière de joueur.
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Comment surmonter l’obstacle Kieran McKenna
La tentative de recrutement d'Arbeloa intervient après que Fulham a dû explorer d'autres options suite à un rebondissement dans ses plans initiaux. Kieran McKenna avait été fortement pressenti pour le poste et était considéré comme le favori pour prendre la relève après son départ d'Ipswich Town. Cependant, tout espoir de recruter le Nord-Irlandais s'est envolé lorsqu'il a clarifié ses intentions immédiates.
Le technicien, qui a mené Ipswich en première division, a certes démissionné de ses fonctions, mais il a surpris ses prétendants en annonçant une pause totale dans sa carrière d’entraîneur. Malgré cette déception, la direction des Cottagers a rapidement tourné la page et pris contact avec Arbeloa, quelques jours seulement après son départ de Madrid.
La shortlist comprend Lampard et Ferreira.
Si Arbeloa est actuellement en pole position, Fulham a examiné plusieurs candidats de renom pour s’assurer de dénicher la perle rare. La légende de Chelsea et actuel entraîneur de Coventry, Frank Lampard, demeure un prétendant crédible, tout comme Abel Ferreira, qui a brillé sur le banc du grand club brésilien de Palmeiras. La direction cherche un technicien capable de s’appuyer sur les bases tactiques posées par Silva.
Les dirigeants ont également évoqué le profil de Ruben Amorim, ancien coach de Manchester United, très apprécié sur le Vieux Continent. Reste à savoir s’il est prêt à s’installer à Craven Cottage à ce stade de sa carrière, d’autant qu’il serait en pourparlers avancés avec l’AC Milan.
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Des visages familiers et des liens avec le Portugal
Hugo Oliveira, l’actuel entraîneur de Famalicao, fait partie des candidats. Il symbolise la continuité, ayant déjà travaillé comme membre du staff technique de Silva lors de son passage réussi au club. Sa connaissance de l’effectif et des rouages internes de Fulham pourrait s’avérer précieuse si le recrutement d’Arbeloa ne se concrétisait pas.
Le poste à Craven Cottage s’est libéré après le départ de Silva, qui a quitté Fulham pour prendre les rênes du grand club portugais Benfica. Le technicien est parti récemment après avoir mené le club de l’ouest londonien à une 11^e place confortable, avant de décider de retourner dans son pays natal pour relever un nouveau défi.