Gonzalo arrive à Craven Cottage pour un montant estimé à environ 34 millions de livres sterling après une saison de la révélation dans la capitale espagnole. L’attaquant s’est montré performant et régulier avec le géant de la Liga durant la saison 2025-2026, avec 39 apparitions toutes compétitions confondues et huit buts inscrits. Après avoir finalisé son transfert en Premier League, Gonzalo a affiché sa joie de rejoindre l’ambitieux projet londonien et a mis en avant sa relation avec le staff technique.

« Je suis très reconnaissant, très heureux d’être ici, a déclaré Gonzalo. Je dois remercier la direction et Arbeloa pour la confiance qu’ils m’ont accordée, et j’ai vraiment, vraiment hâte de commencer. »