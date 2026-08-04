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Alvaro Arbeloa retrouve ses anciens joueurs après le double coup réalisé par Fulham sur deux joueurs du Real Madrid
Arbeloa retrouve les talents de Bernabeu
Fulham a sécurisé les deux joueurs avec des contrats de cinq ans qui les garderont au club jusqu’à l’été 2031, la direction disposant en plus d’une option pour prolonger ces accords de 12 mois supplémentaires. Ce double coup représente un investissement important pour l’effectif et un soutien clair au nouvel entraîneur Arbeloa, qui a joué un rôle central dans la venue du duo espagnol à Londres. Fulham aurait dépensé un montant total de 42,5 millions de livres sterling pour faire venir Cesar Palacios et Gonzalo Garcia en Premier League.
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Gonzalo reconnaissant pour l’opportunité en Premier League
Gonzalo arrive à Craven Cottage pour un montant estimé à environ 34 millions de livres sterling après une saison de la révélation dans la capitale espagnole. L’attaquant s’est montré performant et régulier avec le géant de la Liga durant la saison 2025-2026, avec 39 apparitions toutes compétitions confondues et huit buts inscrits. Après avoir finalisé son transfert en Premier League, Gonzalo a affiché sa joie de rejoindre l’ambitieux projet londonien et a mis en avant sa relation avec le staff technique.
« Je suis très reconnaissant, très heureux d’être ici, a déclaré Gonzalo. Je dois remercier la direction et Arbeloa pour la confiance qu’ils m’ont accordée, et j’ai vraiment, vraiment hâte de commencer. »
Palacios apporte de la créativité supplémentaire au milieu de terrain
Palacios est un milieu offensif talentueux de 21 ans et il devrait apporter encore davantage de créativité à l’entrejeu de Fulham. Si Palacios a eu plus de mal à obtenir du temps de jeu en équipe première à Madrid que son coéquipier, il reste un joueur au potentiel immense. Le milieu de terrain a disputé cinq matches avec l’équipe première du géant espagnol, tous en sortant du banc, où il a montré des bribes de la vision du jeu et de la qualité de passe qui font de lui un élément régulier de la sélection espagnole des moins de 20 ans.
« Je suis très ému d’être ici. Je pense que c’est l’étape parfaite dans ma carrière, a déclaré Palacios. Le club me montre beaucoup de confiance, et je vais le montrer sur le terrain. »
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Une déclaration d’intention à Craven Cottage
Cette double acquisition constitue une véritable déclaration d’intention de la part de la direction de Fulham, qui a soutenu Arbeloa avec des ressources importantes pour remodeler l’effectif. Le montant total déboursé pour les deux joueurs, combiné à la nature de long terme de leurs contrats, laisse penser à un engagement dans un projet sur plusieurs années plutôt qu’à une solution à court terme.
« C’est un jour important, car nous avons recruté pour l’équipe deux jeunes talents exceptionnels dont nous pensons qu’ils feront tous deux partie d’un avenir radieux pour le club », a déclaré Tony Khan, vice-président de Fulham et directeur des opérations football.
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