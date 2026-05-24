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Alvaro Arbeloa rend hommage à Kylian Mbappé, qu’il qualifie d’« extraordinaire », après avoir quitté son poste d’entraîneur du Real Madrid
L'hommage élogieux d'Arbeloa à Mbappé
Mbappé a été l’un des premiers à contacter Arbeloa après l’annonce du départ de l’entraîneur. L’attaquant français, qui a connu une saison mouvementée dans la capitale espagnole, lui a adressé un message pour lui souhaiter bonne chance dans ses futurs projets en dehors de Valdebebas.
Touchée par ce geste du champion du monde, l’ancien défenseur central a répondu par un éloge appuyé sur les réseaux sociaux : « Merci beaucoup, Kylian Mbappé. Je me vanterai toujours d’avoir entraîné un footballeur aussi extraordinaire, doté d’un talent sans pareil. Les moments difficiles ne durent pas éternellement, mais les personnes fortes, oui. »
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Bellingham et Rudiger ont également fait passer des messages.
Mbappé n'a pas été le seul à saluer l'impact d'Arbeloa lors de son bref passage à la tête de l'équipe. D'autres cadres du vestiaire ont également utilisé les réseaux sociaux pour prendre congé de celui qui a pris les rênes du club en pleine période tumultueuse.
Antonio Rüdiger a rapidement exprimé sa gratitude : « Merci pour ton soutien. Je te souhaite le meilleur, à toi et à ta famille. » L’entraîneur espagnol lui a rendu hommage en le surnommant « mon guerrier ».
Jude Bellingham a, lui aussi, adressé un bref mais respectueux « Merci, monsieur », provoquant une réponse chaleureuse et détaillée de l’entraîneur sortant. Arbeloa a salué le milieu anglais en ces termes : « Un leader né. Un professionnel exceptionnel. Un footballeur de classe mondiale. Et une personne merveilleuse. »
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Des adieux émouvants au Santiago Bernabéu
La victoire 4-2 contre l'Athletic Club a servi de toile de fond à plusieurs départs, créant une atmosphère chargée d'émotion à Madrid. Si le départ d'Arbeloa depuis le banc a été au centre de toutes les conversations, ce match a également marqué la fin de la carrière madrilène des légendes du club David Alaba et Dani Carvajal, qui ont chacun reçu une ovation de la part des fidèles du Bernabéu.
Vinicius Junior s’est associé à cette vague d’hommages, remerciant Arbeloa pour la confiance et l’affection qu’il lui a témoignées depuis sa prise de fonctions il y a six mois. Ému, l’entraîneur a répondu : « Pour ton engagement, tes efforts, ton talent et ton courage. Ne change jamais. Ce fut une fierté d’être ton entraîneur. »
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Arbeloa tourne enfin la page d'un chapitre éprouvant.
Arbeloa a pris les rênes du Real Madrid à un moment critique, notamment après le départ de l'ancien entraîneur Xabi Alonso, alors que le vestiaire était devenu ingérable. Il a dirigé les « Blancos » lors de 28 matches, enregistrant 18 victoires, deux nuls et huit défaites, mais n'a pas réussi à mener l'équipe à la conquête d'un titre.
Après la démission d’Arbeloa, le technicien portugais José Mourinho devrait prendre les commandes dès la saison prochaine afin de redonner à ce grand club sa gloire d’antan.