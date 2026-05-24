Alvaro Arbeloa rend hommage à Kylian Mbappé, qu’il qualifie d’« extraordinaire », après avoir quitté son poste d’entraîneur du Real Madrid

Mbappé n'a pas été le seul à saluer l'impact d'Arbeloa lors de son bref passage à la tête de l'équipe. D'autres cadres du vestiaire ont également utilisé les réseaux sociaux pour prendre congé de celui qui a pris les rênes du club en pleine période tumultueuse.

Antonio Rüdiger a rapidement exprimé sa gratitude : « Merci pour ton soutien. Je te souhaite le meilleur, à toi et à ta famille. » L’entraîneur espagnol lui a rendu hommage en le surnommant « mon guerrier ».

Jude Bellingham a, lui aussi, adressé un bref mais respectueux « Merci, monsieur », provoquant une réponse chaleureuse et détaillée de l’entraîneur sortant. Arbeloa a salué le milieu anglais en ces termes : « Un leader né. Un professionnel exceptionnel. Un footballeur de classe mondiale. Et une personne merveilleuse. »