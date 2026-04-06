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Alvaro Arbeloa réfute les allégations selon lesquelles Kylian Mbappé et Jude Bellingham seraient un frein pour le Real Madrid, l'entraîneur affirmant que ce duo de stars est un « privilège extraordinaire »
Conçu pour la grande scène
Mbappé et Bellingham ont récemment fait leur retour après avoir été tous deux blessés. Cependant, le duo n’a pas pu empêcher le Real Madrid de s’incliner 2-1 face à Majorque, un résultat qui pourrait bien avoir anéanti leurs espoirs de remporter le titre de champion d’Espagne cette saison.
À l'approche d'un match européen crucial contre le géant allemand, certains ont suggéré qu'Arbeloa ferait mieux de laisser les deux joueurs sur le banc, mais l'entraîneur a balayé toute négativité à leur sujet. À propos de l'attaquant français, il a déclaré aux journalistes : « Mbappé a des caractéristiques différentes de celles de Brahim [Diaz] et nous devons jouer différemment. Je suis ravi d’avoir ce « problème » d’avoir de grands joueurs à ma disposition. Mbappé est venu à Madrid pour des matchs comme celui de demain et des rencontres comme celle-ci. Je suis sûr que nous allons voir Kylian jouer à son meilleur niveau et mener l’équipe comme il l’a toujours fait. Pour moi, c’est une bénédiction d’avoir tout le monde disponible et de ne pas avoir une équipe avec dix ou onze joueurs indisponibles, comme cela s’est produit à d’autres occasions. »
Il a ajouté : « C’est un privilège extraordinaire d’avoir un joueur comme Mbappé dans l’équipe. Je ne sais pas s’il y a un seul entraîneur au monde qui ne voudrait pas de lui. J’essaie d’imaginer ce que ça fait pour les défenseurs qui jouent contre le Real Madrid et qui doivent affronter Mbappé, Vinicius, [Federico] Valverde, Bellingham… Je pense qu’ils font partie des meilleurs joueurs de la planète. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est un privilège de les avoir à ma disposition. »
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L'influence du milieu de terrain anglais
La présence de Bellingham a également fait l'objet d'une attention particulière en ce qui concerne le fonctionnement collectif du Real Madrid. Cependant, l'entraîneur espagnol considère le milieu de terrain, qui est entré en jeu ce week-end, comme un leader indispensable dont les qualités techniques uniques rehaussent considérablement le niveau de l'équipe, quel que soit le système mis en place. Il a souligné que la réussite de ce duo reposait sur la capacité d'adaptation collective.
« Avec Bellingham sur le terrain, ce qui change, c’est que nous formons une meilleure équipe, j’en suis convaincu », a ajouté l’entraîneur. « Il nous apporte énormément. Il possède un leadership et des qualités différentes de celles de ses coéquipiers. Quand il est sur le terrain, nous devons savoir nous adapter les uns aux autres – c’est ça l’essentiel : créer ces liens entre les différents joueurs et mettre son talent au service de l’équipe. Mais c’est un problème de luxe que de devoir intégrer Bellingham dans l’équipe. »
La pression du championnat au Bernabéu
Le club se retrouve dans une situation inhabituelle, confronté à la perspective d’une deuxième saison consécutive sans titre majeur. Malgré le bruit ambiant, le Real Madrid reste concentré en interne sur sa relation historique avec cette compétition d’élite. Interrogé sur les enjeux, l’entraîneur s’est montré combatif.
« Nous ne pensons pas à l'éventualité de ne pas remporter cette double confrontation », a-t-il déclaré. « Je comprends que vous, les journalistes, deviez analyser tous les scénarios, mais pour nous, il n'y en a qu'un seul : battre le Bayern et nous qualifier. Un Real Madrid qui a toujours su tenir tête à ses grands rivaux. Le Bayern est l'équipe la plus régulière d'Europe. L'histoire que nous avons avec le Bayern est toujours particulière. Je suis sûr que le Bernabéu vivra une autre grande soirée de Ligue des champions, comme contre City. Ce sont des matchs et des contextes différents. Les joueurs savent quel match les attend, je n’ai pas besoin de les mettre en garde. Nous en sommes tous conscients. »
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Quelle sera la prochaine étape pour les Blancos ?
Les espoirs nationaux du grand club espagnol s'amenuisent à mesure que la saison entre dans sa dernière ligne droite. Le Real Madrid compte actuellement sept points de retard sur le leader du championnat, Barcelone, alors qu'il ne reste plus que huit matches à disputer. Ce retard important fait de la Ligue des champions leur seul espoir réaliste de remporter un trophée majeur cette saison.
Le calendrier à venir sera déterminant pour leur saison, à commencer par le match aller des quarts de finale à domicile contre le Bayern Munich mardi. Le club recevra ensuite Gérone en Liga vendredi, avant de se rendre en Allemagne pour le match retour décisif de la Ligue des champions le 15 avril. L'équipe a une montagne à gravir sur le plan national, avec un match à l'extérieur potentiellement décisif contre Barcelone qui se profile le 10 mai.