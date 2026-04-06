Alvaro Arbeloa réfute les allégations selon lesquelles Kylian Mbappé et Jude Bellingham seraient un frein pour le Real Madrid, l'entraîneur affirmant que ce duo de stars est un « privilège extraordinaire »

Mbappé et Bellingham ont récemment fait leur retour après avoir été tous deux blessés. Cependant, le duo n’a pas pu empêcher le Real Madrid de s’incliner 2-1 face à Majorque, un résultat qui pourrait bien avoir anéanti leurs espoirs de remporter le titre de champion d’Espagne cette saison.

À l'approche d'un match européen crucial contre le géant allemand, certains ont suggéré qu'Arbeloa ferait mieux de laisser les deux joueurs sur le banc, mais l'entraîneur a balayé toute négativité à leur sujet. À propos de l'attaquant français, il a déclaré aux journalistes : « Mbappé a des caractéristiques différentes de celles de Brahim [Diaz] et nous devons jouer différemment. Je suis ravi d’avoir ce « problème » d’avoir de grands joueurs à ma disposition. Mbappé est venu à Madrid pour des matchs comme celui de demain et des rencontres comme celle-ci. Je suis sûr que nous allons voir Kylian jouer à son meilleur niveau et mener l’équipe comme il l’a toujours fait. Pour moi, c’est une bénédiction d’avoir tout le monde disponible et de ne pas avoir une équipe avec dix ou onze joueurs indisponibles, comme cela s’est produit à d’autres occasions. »

Il a ajouté : « C’est un privilège extraordinaire d’avoir un joueur comme Mbappé dans l’équipe. Je ne sais pas s’il y a un seul entraîneur au monde qui ne voudrait pas de lui. J’essaie d’imaginer ce que ça fait pour les défenseurs qui jouent contre le Real Madrid et qui doivent affronter Mbappé, Vinicius, [Federico] Valverde, Bellingham… Je pense qu’ils font partie des meilleurs joueurs de la planète. Pour moi, en tant qu’entraîneur, c’est un privilège de les avoir à ma disposition. »