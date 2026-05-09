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Alvaro Arbeloa réagit en voyant Kylian Mbappé quitter le centre d’entraînement du Real Madrid en riant, puis on lui demande sans détour son avis sur José Mourinho
Le rire de Mbappé fait polémique alors que des rumeurs font état de tensions dans le vestiaire.
La tension monte au sein du Real Madrid après deux altercations distinctes survenues en l’espace de 48 heures au centre d’entraînement du club à Valdebebas. Malgré ces incidents, Kylian Mbappé a été vu quittant le complexe en riant, ce qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.
Certains supporters ont critiqué cette attitude, estimant qu’elle contrastait avec l’atmosphère tendue qui règne actuellement au sein du groupe. Ces réactions surviennent après des affrontements présumés entre coéquipiers : une première échauffourée a impliqué Fede Valverde et Aurélien Tchouameni, et la tension est encore montée d’un cran le lendemain, Valverde devant même être conduit à l’hôpital pour se faire suturer une coupure.
Arbeloa prend la défense de Mbappé
Arbeloa a rejeté les suggestions liant le comportement de Mbappé à l’ambiance interne du groupe, estimant que la situation avait été sortie de son contexte. Selon Marca, l’entraîneur a déclaré : « Un joueur qui sort en souriant après une séance d’entraînement ne prouve rien ; c’est tirer les choses par les cheveux. Je ne peux garantir qu’une chose pour [Alvaro] Carreras : quand il a joué, c’est parce qu’il l’avait mérité. »
« Concernant Mbappé, nous connaissons tous les efforts qu’il a faits pour venir à Madrid et ce à quoi il a renoncé. Nous l’avons tous vu porter un survêtement du Real Madrid lorsqu’il était enfant. Je suis pleinement investi de l’autorité d’un entraîneur du Real Madrid ; au final, ils respectent l’entraîneur en poste, et en tant que joueur, c’est ce qui compte le plus. »
Le club s’efforce de stabiliser la situation.
Après l’incident le plus récent, José Ángel Sánchez aurait convoqué une réunion d’urgence avec le groupe afin de calmer les esprits. Arbeloa s’est également vu demander sans détour son avis sur son ancien mentor, Mourinho. Alors que l’ambiance au Bernabéu est qualifiée d’« insupportable » par certains médias espagnols, le nom de l’entraîneur portugais continue d’être associé à un retour sur le banc. Interrogé sans détour sur sa fameuse phrase « Mou est l’un des nôtres », il a simplement acquiescé : « Oui. »
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Un coup de pouce de Mbappé avant le Clásico
Mbappé a récemment été sous le feu des critiques après avoir rentré de vacances en Sardaigne juste avant une rencontre cruciale contre l’Espanyol, ce qui lui a valu les remarques acerbes de certains supporters. Sur le terrain, toutefois, une bonne nouvelle est tombée pour le Real Madrid : les examens médicaux indiquent que l’attaquant sera vraisemblablement prêt pour le prochain Clásico face à Barcelone. Un coup de pouce non négligeable pour Arbeloa, alors que les Blancos entendent retarder les célébrations du titre catalan.