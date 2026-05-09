Alvaro Arbeloa réagit en voyant Kylian Mbappé quitter le centre d’entraînement du Real Madrid en riant, puis on lui demande sans détour son avis sur José Mourinho

La tension monte au sein du Real Madrid après deux altercations distinctes survenues en l’espace de 48 heures au centre d’entraînement du club à Valdebebas. Malgré ces incidents, Kylian Mbappé a été vu quittant le complexe en riant, ce qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Certains supporters ont critiqué cette attitude, estimant qu’elle contrastait avec l’atmosphère tendue qui règne actuellement au sein du groupe. Ces réactions surviennent après des affrontements présumés entre coéquipiers : une première échauffourée a impliqué Fede Valverde et Aurélien Tchouameni, et la tension est encore montée d’un cran le lendemain, Valverde devant même être conduit à l’hôpital pour se faire suturer une coupure.