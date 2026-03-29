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Alvaro Arbeloa raccourcit les vacances des joueurs du Real Madrid, renversant ainsi la politique mise en place par Xabi Alonso
Arbeloa réclame plus d'intensité à Valdebebas
Même avec un effectif réduit au centre d'entraînement du club, Arbeloa a refusé de baisser la barre, selon MARCA. Malgré l'absence des milieux de terrain et des attaquants titulaires, retenus par leurs sélections nationales, l'entraîneur a décidé de raccourcir les pauses prévues par rapport à celles accordées précédemment par Alonso. Avec 13 stars de l'équipe première absentes pour cause de sélection nationale, Arbeloa ne dispose plus que d'un petit groupe de sept joueurs en pleine forme, dont la révélation Thiago Pitarch. Si le centre d'entraînement peut sembler calme, la charge de travail a augmenté, le manager donnant la priorité à la préparation physique et aux exercices tactiques pour la poignée de professionnels encore sous ses ordres.
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Écart par rapport au modèle d'Alonso
Cette nouvelle approche marque un changement radical par rapport au style de gestion d'Alonso. Lors des précédentes trêves internationales en septembre, octobre et novembre, Alonso était connu pour sa générosité en matière de repos, accordant souvent aux joueurs non sélectionnés en équipe nationale trois jours complets de congé, avec une reprise de l'entraînement le lundi. Arbeloa, en revanche, a opté pour seulement deux jours de repos, préférant consacrer ces heures supplémentaires à l'entraînement sur le terrain.
Gérer la vague de blessures et les sélections inattendues
La tâche d'Arbeloa est compliquée par une liste croissante de blessés. Thibaut Courtois est actuellement indisponible en raison d'une déchirure du muscle droit fémoral droit, tandis que Rodrygo poursuit sa longue convalescence suite à une blessure au ligament croisé antérieur. Ferland Mendy et Dani Ceballos sont également forfait, même si ce dernier a redonné de l'espoir en reprenant partiellement l'entraînement avec le groupe et pourrait faire son retour sur le terrain d'ici deux semaines. Mais certains grands noms restent disponibles pour ces séances intensives. Andriy Lunin a été écarté de manière surprenante de la sélection ukrainienne malgré la participation de son équipe aux barrages de la Coupe du monde, tandis que Trent Alexander-Arnold est également resté à Madrid après avoir été écarté du camp d'Angleterre. Ils sont rejoints par Dani Carvajal, Fran Garcia, Alvaro Carreras et Raul Asencio, qui sont tous mis à l'épreuve sous l'œil vigilant d'Arbeloa.
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Se préparer pour la dernière ligne droite
Arbeloa prépare ses joueurs à une fin de saison particulièrement intense. Le Real Madrid reste à quatre points du leader, Barcelone, en Liga, et s'apprête à affronter le Bayern de Munich en quarts de finale de la Ligue des champions.