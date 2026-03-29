La tâche d'Arbeloa est compliquée par une liste croissante de blessés. Thibaut Courtois est actuellement indisponible en raison d'une déchirure du muscle droit fémoral droit, tandis que Rodrygo poursuit sa longue convalescence suite à une blessure au ligament croisé antérieur. Ferland Mendy et Dani Ceballos sont également forfait, même si ce dernier a redonné de l'espoir en reprenant partiellement l'entraînement avec le groupe et pourrait faire son retour sur le terrain d'ici deux semaines. Mais certains grands noms restent disponibles pour ces séances intensives. Andriy Lunin a été écarté de manière surprenante de la sélection ukrainienne malgré la participation de son équipe aux barrages de la Coupe du monde, tandis que Trent Alexander-Arnold est également resté à Madrid après avoir été écarté du camp d'Angleterre. Ils sont rejoints par Dani Carvajal, Fran Garcia, Alvaro Carreras et Raul Asencio, qui sont tous mis à l'épreuve sous l'œil vigilant d'Arbeloa.