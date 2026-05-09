Blessé à la cuisse gauche depuis le 24 avril, Mbappé est actuellement à l’infirmerie. Pourtant, son absence des terrains ne l’empêche pas de faire la une en Espagne. Le Français a récemment été aperçu en escapade en Sardaigne avec sa compagne pendant un week-end où le Real Madrid affrontait l’Espanyol. Bien que ce voyage ait été autorisé par le club, de nombreux supporters et experts ont remis en question l’image donnée par la star en vacances alors que ses coéquipiers se battaient sur le terrain.

Arbeloa a toutefois rapidement rappelé aux détracteurs les efforts considérables fournis par Mbappé pour s’assurer son transfert dans la capitale espagnole. « Quant à Mbappé, a déclaré l’ancien défenseur en conférence de presse, je pense que tous les supporters madrilènes savent quels efforts il a dû fournir pour rejoindre le Real Madrid. Il avait absolument tout dans son ancien club. Il a dû renoncer à beaucoup de choses pour rejoindre le club de ses rêves. Nous l'avons tous vu, enfant, dans le survêtement du Real Madrid. »