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Alvaro Arbeloa prend la défense de Kylian Mbappé, critiqué pour avoir pris des vacances pendant sa convalescence suite à sa blessure au Real Madrid
Le sacrifice de Mbappé pour le maillot
Blessé à la cuisse gauche depuis le 24 avril, Mbappé est actuellement à l’infirmerie. Pourtant, son absence des terrains ne l’empêche pas de faire la une en Espagne. Le Français a récemment été aperçu en escapade en Sardaigne avec sa compagne pendant un week-end où le Real Madrid affrontait l’Espanyol. Bien que ce voyage ait été autorisé par le club, de nombreux supporters et experts ont remis en question l’image donnée par la star en vacances alors que ses coéquipiers se battaient sur le terrain.
Arbeloa a toutefois rapidement rappelé aux détracteurs les efforts considérables fournis par Mbappé pour s’assurer son transfert dans la capitale espagnole. « Quant à Mbappé, a déclaré l’ancien défenseur en conférence de presse, je pense que tous les supporters madrilènes savent quels efforts il a dû fournir pour rejoindre le Real Madrid. Il avait absolument tout dans son ancien club. Il a dû renoncer à beaucoup de choses pour rejoindre le club de ses rêves. Nous l'avons tous vu, enfant, dans le survêtement du Real Madrid. »
- AFP
Préserver son autorité dans le vestiaire
Le moment choisi pour ce déplacement s’avère particulièrement délicat au regard du climat actuel au sein du club. Alors que les « Blancos » peinent à maintenir leurs espoirs de titre intacts dans la dernière ligne droite de la saison, chaque geste de l’équipe est scruté à la loupe. Arbeloa s’est montré catégorique : il affirme garder le contrôle total du groupe et estime que ses décisions concernant les moments de repos des joueurs doivent être respectées par toutes les personnes concernées.
Réagissant aux polémiques autour du voyage en Sardaigne, l’entraîneur espagnol a rappelé qu’il détenait toujours les rênes du groupe. « J’ai pleinement autorité », a-t-il insisté. « Les joueurs du Real Madrid, comme n’importe quels footballeurs, doivent sentir que l’entraîneur est autoritaire, quel qu’il soit. Il faut respecter cette autorité ; c’est essentiel pour un joueur. »
Gérer les tensions sur le terrain d’entraînement
Au-delà du feuilleton des fêtes, les réseaux sociaux ont été en effervescence, alimentant de nombreuses spéculations sur l’ambiance au sein du groupe. Des images de Mbappé souriant lors d’une séance d’entraînement cette semaine ont largement circulé ; certains y ont vu une réaction déplacée au regard d’un échange tendu qui aurait opposé Aurélien Tchouameni à Federico Valverde. Arbeloa a rapidement balayé ces rumeurs, les qualifiant de simples bruits de fond cherchant à créer un problème là où il n’y en a pas.
L’entraîneur a répondu avec fermeté à ceux qui surinterprètent un simple instant capté par les caméras : « Quiconque interprète le sourire d’un joueur après l’entraînement hors de son contexte, je le répète, commet une erreur d’interprétation », a-t-il déclaré devant les médias. Il insiste : le groupe reste focalisé sur ses objectifs internes plutôt que sur les récits construits par des observateurs extérieurs.
- AFP
Un retour décisif pour le Clásico
Le moment choisi pour ce débat ne pourrait être plus opportun, alors que le Real Madrid s'apprête à se rendre à Barcelone ce dimanche. Les enjeux de cette édition du Clásico sont extrêmement élevés, car une victoire des géants catalans leur permettrait d'être sacrés champions de la Liga dès le coup de sifflet final. Madrid est prêt à tout pour retarder les célébrations de ses rivaux et maintenir ses minces espoirs mathématiques en vie, dans une ambiance qui s'annonce très tendue au Camp Nou.
Une lueur d’espoir entoure la condition physique de Mbappé : plusieurs indices suggèrent qu’il pourrait être opérationnel pour le voyage en Catalogne. Son retour sur la pelouse offrirait un précieux coup de fouet à un groupe apparu quelque peu désorganisé ces dernières semaines. Titulaire ou remplaçant, tous les regards seront braqués sur l’ancien Parisien, attendu au tournant pour faire taire les sceptiques d’une performance décisive sur la plus grande des scènes.