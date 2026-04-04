Alvaro Arbeloa lance une pique à son « ami » Carlo Ancelotti après le retour de Vinicius Junior au Real Madrid, « fatigué » après ses obligations avec le Brésil

Madrid compte actuellement quatre points de retard sur le leader, Barcelone, au classement de la Liga, alors qu'il reste neuf journées à disputer. Après une solide série de cinq victoires consécutives avant la trêve, la pression est forte pour maintenir cette dynamique face à une équipe de Majorque en difficulté, qui se bat pour son maintien en première division alors qu'elle occupe l'une des dernières places du classement.

« Nous avons neuf finales à disputer en Liga, et nous n'avons plus aucune marge d'erreur dans aucune compétition, ni en Liga ni en Ligue des champions », a ajouté Arbeloa. « Nous ne pensons qu'à Majorque. C'est un match très difficile, et la situation actuelle m'a mis la puce à l'oreille. Quand le printemps arrive, le Real Madrid donne le meilleur de lui-même. »