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Alvaro Arbeloa lance une pique à son « ami » Carlo Ancelotti après le retour de Vinicius Junior au Real Madrid, « fatigué » après ses obligations avec le Brésil
Vinicius a joué plus de 150 minutes
La condition physique de Vinicius est devenue une préoccupation majeure pour le Real Madrid depuis la trêve internationale. L'ailier a été très sollicité avec le Brésil, disputant l'intégralité du match lors de la défaite contre la France avant de jouer 67 minutes supplémentaires contre la Croatie. Arbeloa a reconnu que le joueur ressentait les effets de ces récentes prestations et n'a pas vraiment cherché à cacher son inquiétude lorsqu'il a évoqué la disponibilité du joueur pour le prochain match contre Majorque.
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Arbeloa questions Ancelotti's rotation
Lors d'une conférence de presse, Arbeloa a formulé une critique voilée de la manière dont Ancelotti a géré la charge de travail de la star. « Il est fatigué parce que mon ami Carlo ne lui a pas accordé beaucoup de repos, ce qui est normal », a déclaré Arbeloa aux journalistes lors de sa conférence de presse. « Les exigences au Real Madrid et au Brésil sont énormes. Vini a un calendrier de matchs très chargé. Il n’a pas arrêté un seul jour, et aujourd’hui, nous allons voir comment il va, puis nous déciderons. »
Le retour de Militao, un coup de pouce pour la fin de saison
D'autres nouvelles encourageantes sont parvenues concernant la blessure d'Eder Militao. Le défenseur brésilien a repris l'entraînement avec succès pendant la trêve et s'apprête à faire son retour en équipe première pour la première fois depuis décembre. « Quand il est en forme, c'est le meilleur défenseur central du monde », a déclaré Arbeloa. « On a l'impression qu'il y a deux joueurs sur le terrain quand il est là. Il est intelligent, c'est un leader et il peut changer le cours d'un match. Je suis très heureux de son retour. »
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Pas la moindre marge d'erreur dans la chasse au trophée
Madrid compte actuellement quatre points de retard sur le leader, Barcelone, au classement de la Liga, alors qu'il reste neuf journées à disputer. Après une solide série de cinq victoires consécutives avant la trêve, la pression est forte pour maintenir cette dynamique face à une équipe de Majorque en difficulté, qui se bat pour son maintien en première division alors qu'elle occupe l'une des dernières places du classement.
« Nous avons neuf finales à disputer en Liga, et nous n'avons plus aucune marge d'erreur dans aucune compétition, ni en Liga ni en Ligue des champions », a ajouté Arbeloa. « Nous ne pensons qu'à Majorque. C'est un match très difficile, et la situation actuelle m'a mis la puce à l'oreille. Quand le printemps arrive, le Real Madrid donne le meilleur de lui-même. »