Arbeloa avait pris les rênes de l’équipe première du Real en janvier, après le limogeage de Xabi Alonso, l’ancien artisan du titre du Bayer. Mais même l’ancien arrière droit n’a pas pu empêcher au club de connaître une deuxième saison consécutive sans titre. Peu avant la fin de la saison, il a annoncé qu’il ne resterait pas entraîneur principal des Merengues ; son successeur désigné est José Mourinho (63 ans, Benfica).

Après vingt ans passés à différents postes au sein du club madrilène, il affirme à Sport Bild vouloir relever un défi à l’étranger.

Il aurait pu rebondir à Leverkusen : l’entraîneur actuel, Kasper Hjulmand (54 ans), est sur le point d’être remplacé malgré un contrat courant jusqu’en 2027, après avoir manqué la qualification en Ligue des champions. Mais la quête d’un successeur ne se passe pas comme prévu pour les dirigeants Fernando Caro (61 ans) et Simon Rolfes (44 ans).

Son compatriote Andoni Iraola (43 ans), initialement pressenti, vient de quitter l’AFC Bournemouth après trois saisons réussies. Mais, depuis le limogeage d’Arne Slot par Liverpool ce week-end, l’ancien défenseur s’est imposé comme le successeur privilégié des Reds. Un accord serait trouvé et l’officialisation interviendrait sous peu.

Cet espoir placé en Iraola a poussé l’ancien joueur de l’Atlético Filipe Luis, également pressenti, à choisir l’AS Monaco. L’absence de licence UEFA Pro a toutefois compté : sans autorisation spéciale, les Monégasques risquent une amende de 25 000 euros par match si Filipe Luis est sur le banc.

Oliver Glasner (51 ans, qui quitte Crystal Palace) ne souhaiterait pas revenir en Bundesliga et serait en pourparlers avec l’AC Milan. Quant à Michel (50 ans), il quitte le FC Gérone pour rejoindre l’Ajax Amsterdam.