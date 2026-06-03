Selon Sport Bild, l’Espagnol aurait, via son agent, candidaté au poste d’entraîneur du double vainqueur de 2024. Arbeloa envisagerait un départ à l’étranger cet été.
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Álvaro Arbeloa, l’ancien entraîneur du Real Madrid, s’est proposé de lui-même à un club de Bundesliga, mais sa demande aurait été rejetée sans ménagement
La réponse de Leverkusen à sa demande s’est toutefois révélée peu encourageante pour l’ancien international espagnol. Si Arbeloa est globalement apprécié et avait d’ailleurs été repéré lors de son passage comme entraîneur des jeunes au Real, les impressions recueillies n’ont pas été jugées suffisamment convaincantes pour lui confier immédiatement l’équipe première.
Les dirigeants du club estiment ne pas avoir « la conviction qu’Arbeloa soit suffisamment avancé dans son développement d’entraîneur pour ramener immédiatement l’équipe de Leverkusen au plus haut niveau », peut-on lire.
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La recherche d'un nouvel entraîneur par le Bayer Leverkusen rencontre des obstacles.
Arbeloa avait pris les rênes de l’équipe première du Real en janvier, après le limogeage de Xabi Alonso, l’ancien artisan du titre du Bayer. Mais même l’ancien arrière droit n’a pas pu empêcher au club de connaître une deuxième saison consécutive sans titre. Peu avant la fin de la saison, il a annoncé qu’il ne resterait pas entraîneur principal des Merengues ; son successeur désigné est José Mourinho (63 ans, Benfica).
Après vingt ans passés à différents postes au sein du club madrilène, il affirme à Sport Bild vouloir relever un défi à l’étranger.
Il aurait pu rebondir à Leverkusen : l’entraîneur actuel, Kasper Hjulmand (54 ans), est sur le point d’être remplacé malgré un contrat courant jusqu’en 2027, après avoir manqué la qualification en Ligue des champions. Mais la quête d’un successeur ne se passe pas comme prévu pour les dirigeants Fernando Caro (61 ans) et Simon Rolfes (44 ans).
Son compatriote Andoni Iraola (43 ans), initialement pressenti, vient de quitter l’AFC Bournemouth après trois saisons réussies. Mais, depuis le limogeage d’Arne Slot par Liverpool ce week-end, l’ancien défenseur s’est imposé comme le successeur privilégié des Reds. Un accord serait trouvé et l’officialisation interviendrait sous peu.
Cet espoir placé en Iraola a poussé l’ancien joueur de l’Atlético Filipe Luis, également pressenti, à choisir l’AS Monaco. L’absence de licence UEFA Pro a toutefois compté : sans autorisation spéciale, les Monégasques risquent une amende de 25 000 euros par match si Filipe Luis est sur le banc.
Oliver Glasner (51 ans, qui quitte Crystal Palace) ne souhaiterait pas revenir en Bundesliga et serait en pourparlers avec l’AC Milan. Quant à Michel (50 ans), il quitte le FC Gérone pour rejoindre l’Ajax Amsterdam.
L’incertitude concernant le poste d’entraîneur complique le dossier du recrutement de Kennet Eichhorn.
Carro et Rolfes sont sous pression : leur calendrier prévoit de présenter dès cette semaine le futur entraîneur. La course pour s’attacher les services du jeune prodige Kennet Eichhorn, actuellement au Hertha BSC, accentue encore cette pression. De nombreux clubs convoitent ce joueur de 16 ans.
Selonle magazine kicker, le Bayer disposerait en principe de « bonnes chances » de recruter Eichhorn, mais ces chances s’amenuisent tant que la question de l’entraîneur reste en suspens. Ce dossier constituerait un « critère rédhibitoire », car le jeune joueur refuse de s’engager dans un club dont l’avenir sur le banc n’est pas clarifié.
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Le bilan d'Alvaro Arbeloa en tant qu'entraîneur du Real Madrid :
Jeux 28 victoires 18 nuls Matchs nuls 2 Défaites 8 Différence de buts 58:34 Moyenne de points 2,0