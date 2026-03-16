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Alvaro Arbeloa fait le point sur l'état de forme de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, alors que les deux joueurs réintègrent l'effectif du Real Madrid pour le déplacement à Manchester City
Mbappé et Bellingham, un coup de pouce pour Madrid
Mbappé a repris l'entraînement avec le Real Madrid après s'être remis d'une entorse au genou gauche qui l'avait tenu éloigné des derniers matchs du club. De son côté, Bellingham a également repris l'entraînement après une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, qui a nécessité une période de rééducation.
L'attaquant français a suivi un traitement conservateur au cours des trois dernières semaines afin d'éviter une opération au genou. Son retour marque un changement tactique important pour les Blancos, même s'il ne débute pas le match retour des huitièmes de finale contre City. Arbeloa a souligné que Mbappé « nous apporte des qualités différentes, mais s'il y a une chose qui le caractérise, c'est qu'il est très intelligent. J'ai donc hâte de le retrouver sur le terrain et de pouvoir profiter de ses buts. »
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Arbeloa met fin aux « intouchables » dans la sélection de l'équipe
Malgré le retour de stars confirmées, Arbeloa n'a pas tardé à défendre sa politique de sélection, qui a récemment privilégié les jeunes talents. Il a insisté sur le fait que la réputation ne garantissait pas une place de titulaire au Bernabéu. « Je n'ai jamais eu l'impression d'avoir des "vaches sacrées". Des joueurs comme [Federico] Valverde, Vinicius et [Aurelien] Tchouameni ont mérité le temps de jeu qu'ils ont eu, rien de plus. Les joueurs issus du centre de formation jouent vraiment bien, et je pense qu’ils ont beaucoup de talent », a déclaré l’ancien défenseur.
Avec le retour à la forme de plusieurs titulaires de l'équipe première, Arbeloa est confronté à un casse-tête de sélection, mais c'est un casse-tête qu'il accueille volontiers alors que la saison atteint son apogée. Il a ajouté : « Lorsque les joueurs seront rétablis, j'aurai de nombreuses options, et mon idée est de choisir les onze joueurs les plus adaptés pour chaque match. »
Se défendre contre la menace Haaland
Si l'attention s'est principalement portée sur l'attaque madrilène, Arbeloa a également évoqué le défi défensif que représente le marquage d'Erling Haaland. Lors de la première mi-temps de la victoire 3-0 de la semaine dernière au Santiago Bernabéu, le Norvégien avait été neutralisé, et l'entraîneur a laissé entendre qu'il pourrait s'en tenir à la même stratégie défensive. « Nous devons défendre contre Erling, qui est très grand, mais [Arda] Güler s’en est très bien sorti, et nous verrons demain si nous pouvons réitérer cette performance », a-t-il déclaré, reconnaissant la tâche qui l’attend à l’Etihad.
Arbeloa a également pris le temps de faire l'éloge de Federico Valverde, auteur d'un triplé lors du match aller. L'Uruguayen est devenu indispensable au milieu de terrain, et son rôle ne devrait pas changer, quels que soient les joueurs qui reviennent dans le onze de départ. Arbeloa a confirmé : « Il est au sommet de son art et dispose d'une grande liberté de mouvement, et tant que Mbappé et Bellingham seront là, cela continuera d'être le cas. »
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Entièrement concentré sur la tâche à accomplir
Interrogé sur son avenir et la pression liée au poste d'entraîneur du Real Madrid, Arbeloa s'est montré combatif. Il a insisté sur le fait qu'il abordait son mandat dans une optique à long terme, malgré la précarité de cette fonction. « C'est la dernière chose qui me préoccupe. Je n'y pense même pas. La seule chose qui m'importe, c'est le match de demain et que les supporters du Real Madrid soient aussi enthousiastes que je pense qu'ils le sont actuellement. La durée de mon mandat ne m'inquiète pas. Je m'entraîne comme si j'étais ici depuis 15 ans et qu'il m'en restait encore 15, donc je vais continuer comme ça », a-t-il déclaré.
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