Alvaro Arbeloa fait le point sur l'état de forme de Jude Bellingham et Kylian Mbappé, alors que les deux joueurs réintègrent l'effectif du Real Madrid pour le déplacement à Manchester City

Mbappé a repris l'entraînement avec le Real Madrid après s'être remis d'une entorse au genou gauche qui l'avait tenu éloigné des derniers matchs du club. De son côté, Bellingham a également repris l'entraînement après une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, qui a nécessité une période de rééducation.

L'attaquant français a suivi un traitement conservateur au cours des trois dernières semaines afin d'éviter une opération au genou. Son retour marque un changement tactique important pour les Blancos, même s'il ne débute pas le match retour des huitièmes de finale contre City. Arbeloa a souligné que Mbappé « nous apporte des qualités différentes, mais s'il y a une chose qui le caractérise, c'est qu'il est très intelligent. J'ai donc hâte de le retrouver sur le terrain et de pouvoir profiter de ses buts. »