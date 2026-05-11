L’absence de Mbappé dominait déjà les conversations avant même le coup d’envoi en Catalogne, le Français n’ayant pas été inclus dans le groupe pour ce match décisif. Malgré l’espoir de le voir récupérer à temps de son problème musculaire, Arbeloa a dû affronter le Clasico sans son attaquant vedette, et les nouvelles ultérieures n’ont guère rassuré les supporters madridistes.

Au final, cette absence s’est révélée insurmontable et le Real Madrid s’est incliné 2-0 au Camp Nou. Après la rencontre, interrogé sur un éventuel retour de l’attaquant cette saison ou sur les mesures qui auraient pu assurer sa présence pour le Clásico, Arbeloa est resté évasif : « Je ne sais pas. Nous verrons comment sa blessure évolue », a-t-il déclaré aux journalistes. Cette incertitude accentue la pression sur le joueur de 27 ans, déjà critiqué par les supporters durant ses précédentes absences.