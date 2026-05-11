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Alvaro Arbeloa fait le point sans détour sur la blessure de Kylian Mbappé après la défaite lors du Clásico et félicite le FC Barcelone, qu’il qualifie de « très bien préparé », pour son sacre en Liga
La pression monte alors que Mbappé reste sur la touche
L’absence de Mbappé dominait déjà les conversations avant même le coup d’envoi en Catalogne, le Français n’ayant pas été inclus dans le groupe pour ce match décisif. Malgré l’espoir de le voir récupérer à temps de son problème musculaire, Arbeloa a dû affronter le Clasico sans son attaquant vedette, et les nouvelles ultérieures n’ont guère rassuré les supporters madridistes.
Au final, cette absence s’est révélée insurmontable et le Real Madrid s’est incliné 2-0 au Camp Nou. Après la rencontre, interrogé sur un éventuel retour de l’attaquant cette saison ou sur les mesures qui auraient pu assurer sa présence pour le Clásico, Arbeloa est resté évasif : « Je ne sais pas. Nous verrons comment sa blessure évolue », a-t-il déclaré aux journalistes. Cette incertitude accentue la pression sur le joueur de 27 ans, déjà critiqué par les supporters durant ses précédentes absences.
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Arbeloa critique ouvertement le VAR et reconnaît la perte du titre.
Alors que tous les regards étaient rivés sur le score, Arbeloa a exprimé sa frustration après une décision arbitrale litigieuse impliquant Jude Bellingham et Eric Garcia. L’entraîneur du Real Madrid a estimé que son équipe avait été privée d’une intervention cruciale, tout en se montrant étonnamment magnanime au sujet du résultat final. Il a souligné que la tâche s’était révélée trop ardue une fois que les locaux avaient trouvé leur rythme dans la rencontre.
« D'après ce que nous avons pu voir, c'était clair. Nous devrions probablement nous demander pourquoi le VAR n'est pas intervenu », a ajouté Arbeloa. « Félicitations au Barça pour ce titre. Ils ont très bien démarré le match. La tâche est devenue trop difficile trop tôt. Ils sont très bons lorsqu'ils mènent au score. C'est une équipe très bien rodée. Je leur ai demandé de tout donner jusqu'à la toute fin, quel que soit le score. »
Défendre l’équipe malgré une ambiance « toxique »
Alors que le Real Madrid se dirige vers une nouvelle saison sans trophée majeur, les voix réclamant un profond remaniement estival se multiplient. Les récentes rumeurs de tensions internes ont accentué la pression, mais Arbeloa a immédiatement rejeté l’idée d’un effectif structurellement défaillant. Selon lui, les fondations d’un futur succès sont déjà en place à Valdebebas.
« Nous avons un effectif de grande qualité, à condition de l’utiliser à bon escient », a-t-il déclaré. « Nous comptons dans nos rangs des joueurs que toutes les équipes européennes envient ; il nous suffit maintenant de nous projeter vers l’avenir. Nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment, car nous comprenons la frustration et la déception, et tout ce que nous pouvons faire, c’est travailler dur et regarder devant nous. Nous savons que le Real Madrid finit toujours par rebondir, et aujourd’hui, je comprends parfaitement la colère des supporters. »
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La maladie de Huijsen a imposé un remaniement de dernière minute.
Le plan tactique a été une nouvelle fois bouleversé peu avant le coup d’envoi lorsque Dean Huijsen a dû céder sa place dans le onze de départ. Le jeune défenseur, censé jouer un rôle clé pour contenir l’attaque barcelonaise, a été victime d’un malaise soudain, contraignant Arbeloa à puiser dans son banc en toute urgence et à lancer Raul Asencio dans le vif du derby.
Expliquant ce changement de dernière minute, Arbeloa a révélé que le joueur souhaitait jouer malgré son état physique. « Il voulait jouer. Mais il se sentait faible, et c’était ma décision. Nous avions besoin d’énergie, j’ai donc décidé de titulariser Raul [Asencio] à sa place », a-t-il conclu.