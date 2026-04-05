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Alvaro Arbeloa est sur la sellette au Real Madrid après avoir laissé filer le titre de champion d'Espagne, alors que le club évalue les options pour le poste d'entraîneur en vue de la saison prochaine
La Ligue des champions ou rien pour Arbeloa
Le titre de la Liga semblant désormais hors de portée, l'avenir de l'entraîneur ne tient plus qu'à un fil. Selon AS, la direction du Real Madrid évalue ses options pour la saison prochaine, et seul un parcours de haut vol en Ligue des champions pourrait suffire à sauver son poste. Madrid doit affronter un parcours semé d'embûches en Europe, à commencer par un quart de finale décisif contre le Bayern de Munich. Une victoire à ce stade mènerait probablement à une confrontation avec des adversaires de poids tels que le PSG ou Liverpool. Le moral de la direction s'est considérablement dégradé, alors qu'elle voyait une équipe en manque d'étincelle à un moment où elle ne pouvait se permettre aucun faux pas dans la course au titre national.
- AFP
Des statistiques alarmantes pèsent sur le banc des remplaçants
Le bilan d'Arbeloa depuis qu'il a pris les rênes fait l'objet d'une attention particulière, les chiffres dressant un tableau inquiétant. Lors de ses 18 premiers matchs, il a essuyé cinq défaites. Pour mettre cela en perspective, l'ancien entraîneur Xabi Alonso n'avait perdu que cinq fois lors de ses 28 premiers matchs. Arbeloa se retrouve désormais parmi les entraîneurs ayant connu les pires débuts de l'histoire du club, aux côtés de figures telles que Michael Keeping et Luis Molowny. Mais ce qui est peut-être encore plus accablant, c'est son manque d'impact tactique lorsque les matchs tournent mal. Sous sa direction, le Real Madrid n'a réussi à remonter au score et à s'imposer que dans deux des sept matchs où il a encaissé le premier but. Les défaites décevantes contre Albacete, Benfica, Osasuna et Getafe ont mis en évidence une incapacité apparente à inverser la tendance d'un match par des remplacements ou des ajustements tactiques.
Assumer la responsabilité et rejeter la faute sur les autres
Au lendemain de la débâcle de Majorque, Arbeloa n'a pas tardé à endosser l'entière responsabilité, déclarant : « Cette défaite est la mienne, entièrement et absolument la mienne. Ce que j'attends des joueurs, c'est qu'ils se concentrent d'ores et déjà sur le match de mardi. Quand ils quitteront le vestiaire, ce match sera déjà terminé pour eux. C'est moi qui prends les décisions, qui choisis la composition de l'équipe, qui effectue les remplacements, qui décide de la manière dont nous devons jouer, et cette défaite incombe entièrement à l'entraîneur du Real Madrid. »
Cependant, bien qu’il ait revendiqué l’entière responsabilité, l’entraîneur a également adressé une critique à peine voilée à Eduardo Camavinga pour ses défaillances défensives. À propos de l’auteur du but décisif, il a noté : « Sur un malentendu, ils ont marqué un but contre nous. Là, nous nous sommes laissés distraire un instant, nous ne nous sommes pas bien replacés, nous avons perdu un marquage, nous ne l’avons pas suivi et cela nous a coûté un but. »
- AFP
La confiance des dirigeants commence à s'effriter
Jusqu’à cette récente baisse de régime, la direction du Real Madrid avait toujours fait preuve d’une grande confiance dans les méthodes d’Arbeloa. On lui a rendu hommage pour avoir su gérer un vestiaire rempli de stars, comptant notamment Jude Bellingham et Vinicius Junior, tout en intégrant avec succès de jeunes espoirs comme Thiago Pitarch. L’élimination de Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions avait été considérée comme un tournant qui aurait dû propulser l’équipe vers l’avant.
Cependant, la défaite à Son Moix a brisé cet élan positif. Si le club apprécie son travail avec les joueurs issus du centre de formation, l'absence de trophée national est difficile à avaler pour le président Florentino Pérez. Tout se jouera lors du match contre le Bayern. Arbeloa doit absolument obtenir un résultat lors de cette rencontre s'il espère rester sur le banc du Bernabéu à long terme.