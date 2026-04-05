Alvaro Arbeloa est sur la sellette au Real Madrid après avoir laissé filer le titre de champion d'Espagne, alors que le club évalue les options pour le poste d'entraîneur en vue de la saison prochaine

Au lendemain de la débâcle de Majorque, Arbeloa n'a pas tardé à endosser l'entière responsabilité, déclarant : « Cette défaite est la mienne, entièrement et absolument la mienne. Ce que j'attends des joueurs, c'est qu'ils se concentrent d'ores et déjà sur le match de mardi. Quand ils quitteront le vestiaire, ce match sera déjà terminé pour eux. C'est moi qui prends les décisions, qui choisis la composition de l'équipe, qui effectue les remplacements, qui décide de la manière dont nous devons jouer, et cette défaite incombe entièrement à l'entraîneur du Real Madrid. »

Cependant, bien qu’il ait revendiqué l’entière responsabilité, l’entraîneur a également adressé une critique à peine voilée à Eduardo Camavinga pour ses défaillances défensives. À propos de l’auteur du but décisif, il a noté : « Sur un malentendu, ils ont marqué un but contre nous. Là, nous nous sommes laissés distraire un instant, nous ne nous sommes pas bien replacés, nous avons perdu un marquage, nous ne l’avons pas suivi et cela nous a coûté un but. »