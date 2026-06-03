Alvaro Arbeloa éconduit ! Le Bayer Leverkusen a rejeté une offre visant à recruter l'entraîneur après son départ du Real Madrid, bien que le club allemand ait manqué de peu les signatures d'Andoni Iraola et de Filipe Luis

Selon Bild, Leverkusen a rejeté la candidature d’Arbeloa pour le poste d’entraîneur. Le technicien espagnol de 43 ans, qui a récemment quitté le Real Madrid après un bref passage à la tête de l’équipe première, avait été proposé au club allemand en quête d’un successeur à Hjulmand. Nommé au Bernabéu après le limogeage de Xabi Alonso en janvier, il a mené le club merengue à la deuxième place avant de passer le relais à José Mourinho, lequel se trouve désormais tout proche de prendre les commandes du Real Madrid.

L’ancien international espagnol, désireux de s’expatrier pour ne pas rejoindre un autre club ibérique après vingt ans passés au Real, a mandaté son staff pour approcher le directeur sportif Simon Rolfes et le PDG Fernando Carro. Son objectif : suivre la voie de son ami Alonso, qui a mené la Werkself au doublé national en 2024. Après consultation en interne, le club de Bundesliga a toutefois décidé de ne pas donner suite à cette candidature.