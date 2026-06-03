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Alvaro Arbeloa éconduit ! Le Bayer Leverkusen a rejeté une offre visant à recruter l'entraîneur après son départ du Real Madrid, bien que le club allemand ait manqué de peu les signatures d'Andoni Iraola et de Filipe Luis
Leverkusen rejette la demande d'Arbeloa
Selon Bild, Leverkusen a rejeté la candidature d’Arbeloa pour le poste d’entraîneur. Le technicien espagnol de 43 ans, qui a récemment quitté le Real Madrid après un bref passage à la tête de l’équipe première, avait été proposé au club allemand en quête d’un successeur à Hjulmand. Nommé au Bernabéu après le limogeage de Xabi Alonso en janvier, il a mené le club merengue à la deuxième place avant de passer le relais à José Mourinho, lequel se trouve désormais tout proche de prendre les commandes du Real Madrid.
L’ancien international espagnol, désireux de s’expatrier pour ne pas rejoindre un autre club ibérique après vingt ans passés au Real, a mandaté son staff pour approcher le directeur sportif Simon Rolfes et le PDG Fernando Carro. Son objectif : suivre la voie de son ami Alonso, qui a mené la Werkself au doublé national en 2024. Après consultation en interne, le club de Bundesliga a toutefois décidé de ne pas donner suite à cette candidature.
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Un recrutement méticuleux débouche finalement sur un refus
Malgré la notoriété du candidat, Leverkusen n’était pas convaincu qu’Arbeloa soit l’homme de la situation à ce stade de sa carrière d’entraîneur. Le club a longuement observé l’ancien défenseur pendant son passage à la tête des moins de 19 ans du Real Madrid, entre 2022 et 2025. Ce suivi à long terme a été déterminant dans la décision finale.
Les rapports des recruteurs estimaient qu’il n’avait pas encore atteint la maturité nécessaire pour propulser Leverkusen au sommet du football allemand. Si son palmarès de joueur et son expérience auprès de stars comme Kylian Mbappé ont été salués, la direction juge qu’un entraîneur plus chevronné est indispensable pour rivaliser avec le Bayern Munich la saison prochaine.
Frustration dans le recrutement des entraîneurs
Le départ d’Arbeloa intervient à un moment délicat pour Leverkusen, qui a déjà vu plusieurs de ses cibles prioritaires lui échapper. Le club a récemment essuyé un revers lorsque l’ex-défenseur de Chelsea, Filipe Luis, a signé avec Monaco. Courtisé pour son sens tactique et son palmarès de joueur d’élite, il a finalement choisi le projet du Stade Louis II.
La situation concernant un autre candidat clé, Andoni Iraola, complique encore davantage le tableau. L’ancien entraîneur de Bournemouth constituait une priorité pour le banc de Leverkusen, mais selon certaines informations, il serait désormais le favori pour le poste vacant à Liverpool. Cette série de revers a contraint Rolfes et Carro à relancer leur recherche d’un « entraîneur de haut niveau » capable de répondre aux exigences élevées fixées par le club.
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À la recherche du nouveau Xabi Alonso
La direction de Leverkusen a fait de la recherche d’un nouvel entraîneur sa priorité numéro un. Le club, qui a conclu la saison à la sixième place de la Bundesliga, devra se contenter de la Ligue Europa l’an prochain. L’entraîneur actuel, Hjulmand, reste en poste pour l’instant, son contrat courant jusqu’en 2027, mais le club entend officialiser son départ dès qu’un successeur sera trouvé. La pression est forte pour dénicher un stratège capable de reproduire le succès connu sous l’ère Alonso, qui a transformé le destin du club.
Si Arbeloa demeure une option alléchante pour l’avenir, le club rhénan semble peu disposé à prendre le risque d’un entraîneur inexpérimenté après les déceptions récentes et préfère donc chercher sa perle rare ailleurs. Pour l’ancien Madrilène, la quête d’un tremplin européen se poursuit alors qu’il cherche à s’imposer loin de l’ombre du Bernabéu.