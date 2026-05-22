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Alvaro Arbeloa confirme son départ du Real Madrid après un bref passage à la tête de l’équipe, juste avant le retour de José Mourinho
Arbeloa quitte ses fonctions après une période difficile à la tête de l'équipe
Après avoir dirigé l’équipe B du Real Madrid, Arbeloa a pris ses fonctions en janvier, en remplacement de Xabi Alonso, arrivé à peine au début de la saison en cours. Malgré ce changement d’entraîneur, le club n’a pas atteint ses objectifs : il a échoué aussi bien en Liga qu’en Coupe d’Europe. Ses espoirs de titre national se sont évanouis après une défaite 2-0 face au FC Barcelone lors du Clásico, puis le Bayern Munich l’a éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions.
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Arbeloa a adressé ses remerciements aux joueurs ainsi qu’aux dirigeants du club.
L’ancien international espagnol a tiré un bilan positif de son passage au club malgré des résultats décevants, et a remercié le groupe professionnel ainsi que la direction pour leur soutien. Plutôt que de retrouver le banc du Real Madrid B ou celui du centre de formation, il a décidé de quitter l’institution après de nombreuses années de collaboration.
« J’espère que ce n’est qu’un “à bientôt”, car j’ai toujours considéré ce club comme ma maison », a-t-il déclaré en conférence de presse avant son dernier match sur le banc. « Je fais partie du Real Madrid depuis vingt ans, j’y ai exercé de nombreuses fonctions, et je le considérerai toujours comme ma maison. C’est évident que ce sera mon dernier match de la saison en tant qu’entraîneur du Real Madrid, mais je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie en tant qu’entraîneur du Real Madrid.
« Je quitte Madrid avec une immense gratitude envers mes joueurs. Ils m’ont rendu meilleur, m’ont permis de profiter de chaque jour, m’ont tant appris et ont fait de moi un entraîneur plus complet aujourd’hui que je ne l’étais le 12 ou le 13 janvier. Je suis également très reconnaissant envers le président et José Ángel pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans l’équipe première.
« Je quitte le Real Madrid avec gratitude : au cours des huit dernières années, j’ai pu mieux connaître le club. J’ai côtoyé de nombreuses personnes, j’ai noué des amitiés solides, je suis très heureux et j’espère pouvoir revenir un jour. »
Selon toute vraisemblance, Mourinho devrait remplacer Arbeloa.
L'annonce d'Arbeloa intervient alors que Mourinho se rapproche d'un retour au Real Madrid. Selon plusieurs sources, le technicien portugais aurait déjà donné son accord de principe pour prendre les rênes du Bernabéu après la saison décevante du club. Mourinho, qui a déjà entraîné le Real Madrid entre 2010 et 2013, devrait arriver accompagné de son propre staff technique. Arbeloa a toutefois écarté toute possibilité de rester au club sous les ordres de « Mou ».
« Je ne suis pas ici pour évoquer des hypothèses », a-t-il coupé court. « Pour Mou, il a déjà un staff technique fantastique, à la hauteur de son talent, et il est très bien entouré. S’il vient au Real Madrid, ce sera avec son équipe, comme il se doit. Il n’y a aucune chance que j’en fasse partie. »
- AFP
Arbeloa vise son prochain poste d’entraîneur
Le Real Madrid doit désormais agir vite pour officialiser l’arrivée de José Mourinho, alors que le club entame déjà sa profonde restructuration en vue de la saison prochaine. De son côté, l’avenir de Álvaro Arbeloa reste en suspens au-delà de la rencontre à domicile de samedi face à l’Athletic Club.