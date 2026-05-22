Alvaro Arbeloa confirme son départ du Real Madrid après un bref passage à la tête de l’équipe, juste avant le retour de José Mourinho

L’ancien international espagnol a tiré un bilan positif de son passage au club malgré des résultats décevants, et a remercié le groupe professionnel ainsi que la direction pour leur soutien. Plutôt que de retrouver le banc du Real Madrid B ou celui du centre de formation, il a décidé de quitter l’institution après de nombreuses années de collaboration.

« J’espère que ce n’est qu’un “à bientôt”, car j’ai toujours considéré ce club comme ma maison », a-t-il déclaré en conférence de presse avant son dernier match sur le banc. « Je fais partie du Real Madrid depuis vingt ans, j’y ai exercé de nombreuses fonctions, et je le considérerai toujours comme ma maison. C’est évident que ce sera mon dernier match de la saison en tant qu’entraîneur du Real Madrid, mais je ne sais pas si ce sera le dernier de ma vie en tant qu’entraîneur du Real Madrid.

« Je quitte Madrid avec une immense gratitude envers mes joueurs. Ils m’ont rendu meilleur, m’ont permis de profiter de chaque jour, m’ont tant appris et ont fait de moi un entraîneur plus complet aujourd’hui que je ne l’étais le 12 ou le 13 janvier. Je suis également très reconnaissant envers le président et José Ángel pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée, ainsi qu’à toutes les personnes impliquées dans l’équipe première.

« Je quitte le Real Madrid avec gratitude : au cours des huit dernières années, j’ai pu mieux connaître le club. J’ai côtoyé de nombreuses personnes, j’ai noué des amitiés solides, je suis très heureux et j’espère pouvoir revenir un jour. »