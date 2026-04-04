Alvaro Arbeloa assume « l'entière » responsabilité de la défaite du Real Madrid, son équipe « en payant le prix » et voyant ses espoirs de titre en Liga prendre un coup dur

Samedi soir, en Liga, le Real Madrid a subi une défaite surprise 2-1 face à Majorque. Majorque a pris l'avantage en fin de première mi-temps, grâce à un but de Manu Morlanes à la 43e minute. Le Real Madrid a réagi en deuxième mi-temps, le défenseur brésilien Eder Militao égalisant à la 88e minute. Cependant, Majorque a arraché une victoire spectaculaire dans le temps additionnel, Vedat Muriqi marquant pour sceller la victoire des locaux.

Arbeloa a déclaré : « Cette défaite est de ma faute, entièrement et absolument de ma faute. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils pensent déjà au match de mardi. Quand ils quittent le vestiaire, ce match est déjà terminé pour eux. C'est moi qui prends les décisions, qui choisis la composition de l'équipe, qui effectue les remplacements, qui décide de la manière dont nous devons jouer, et cette défaite incombe entièrement à l'entraîneur du Real Madrid. »