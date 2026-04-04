AFP
Traduit par
Alvaro Arbeloa assume « l'entière » responsabilité de la défaite du Real Madrid, son équipe « en payant le prix » et voyant ses espoirs de titre en Liga prendre un coup dur
Arbeloa assume l'entière responsabilité
Samedi soir, en Liga, le Real Madrid a subi une défaite surprise 2-1 face à Majorque. Majorque a pris l'avantage en fin de première mi-temps, grâce à un but de Manu Morlanes à la 43e minute. Le Real Madrid a réagi en deuxième mi-temps, le défenseur brésilien Eder Militao égalisant à la 88e minute. Cependant, Majorque a arraché une victoire spectaculaire dans le temps additionnel, Vedat Muriqi marquant pour sceller la victoire des locaux.
Arbeloa a déclaré : « Cette défaite est de ma faute, entièrement et absolument de ma faute. Ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils pensent déjà au match de mardi. Quand ils quittent le vestiaire, ce match est déjà terminé pour eux. C'est moi qui prends les décisions, qui choisis la composition de l'équipe, qui effectue les remplacements, qui décide de la manière dont nous devons jouer, et cette défaite incombe entièrement à l'entraîneur du Real Madrid. »
- AFP
Une montagne à gravir en Liga
Cette défaite a des répercussions importantes sur la course au titre, le Real Madrid se retrouvant désormais à courir après un écart qui pourrait se creuser en fonction du résultat de Barcelone face à l'Atlético de Madrid. Arbeloa a reconnu que le chemin vers le trophée était désormais bien plus difficile qu'avant le coup d'envoi, même s'il a refusé de considérer la course comme définitivement perdue alors qu'il reste encore plusieurs matchs à disputer.
« C'est plus difficile qu'avant le début du match », a admis Arbeloa. « Il nous reste huit journées et, comme je l'ai dit aux joueurs, quelle que soit la situation du championnat, notre prochain objectif est de remporter les huit matchs restants. Et pour y parvenir, nous devons mieux jouer qu'aujourd'hui et évoluer à un niveau bien supérieur. Tout est plus difficile, mais notre objectif doit rester le même. »
Frustration tactique et manque de clarté
Arbeloa a attribué l'échec de son équipe à tirer profit de sa domination principalement à un manque d'énergie et de patience en deuxième mi-temps, soulignant que l'équipe avait été « punie » pour son incapacité à déjouer un bloc défensif très bas.
« Il y a certainement le contexte, l’angoisse de se voir menés au score, la patience qu’il fallait avoir… Ils ont resserré les espaces et ont eu plus d’énergie en voyant le résultat tourner en leur faveur », a expliqué l’entraîneur. « Ce qui me fait le plus mal, c’est de ne pas avoir réalisé une bien meilleure deuxième mi-temps que celle que nous avons jouée. À ce niveau, si vous perdez un marquage ou manquez de lucidité, vous en payez le prix. »
- Getty Images Sport
L'attention se tourne désormais vers le choc contre le Bayern Munich
Malgré ce revers en championnat, le Real Madrid n'a guère le temps de s'attarder sur ce résultat, car un choc majeur en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern de Munich se profile à l'horizon. Arbeloa mise sur la résilience de son équipe et le soutien des fidèles du Bernabéu pour renverser la tendance dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
« Je sais de quoi mes joueurs sont capables », a déclaré Arbeloa. « Je sais qu'ils comprennent l'importance du match de mardi. Il y a des matchs où ce n'est pas votre jour, où rien ne fonctionne. Mardi, l'exigence sera maximale et je sais que les supporters madrilènes nous apporteront leur soutien. Avec eux, tout est plus facile. Quand ils quitteront les vestiaires, ils n'auront qu'à penser au Bayern. »